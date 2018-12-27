Welt: на борту не было нужной инструкции — выяснилась причина опоздания Меркель на саммит G20

В ноябре из-за поломки самолёта канцлер Германии Ангела Меркель опоздала на саммит G20 в Буэнос-Айресе, напоминает немецкий телеканал Welt. И, как теперь выяснилось, это произошло из-за халатности сотрудников Lufthansa, которые установили на борту новое оборудование, но не предоставили прилагающуюся к нему документацию.

Для лётной службы бундесвера это была более чем неловкая ситуация. Четыре недели назад по пути на саммит G20 в Буэнос-Айресе правительственный самолёт «Конрад Аденауэр» был вынужден вернуться назад. На его борту находилась канцлер Ангела Меркель.

Но теперь выяснилось, что в произошедшем виновата Lufthansa. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на отчёт генерала бундесвера, отвечающего за безопасность полётов. В нём говорится, что пилотов не проинформировали о том, что на борту была установлена цифровая система связи, поэтому они не смогли отреагировать на полный отказ бортовой электроники. Причиной сбоя послужила дефектная спайка.

Техник Lufthansa установил систему ещё в 2010 году, но не предоставил пилотам необходимую инструкцию на случай аварийной ситуации.

Дата выхода в эфир 27 декабря 2018 года