Welt: на борту не было нужной инструкции — выяснилась причина опоздания Меркель на саммит G20

17:14
Забияко и Энберт пропустят чемпионат Европы по фигурному катанию
Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт, выступающие в парном катании, не примут участие в чемпионате Европы по фигурному катанию 2019 года.
17:13
Автомобиль с семью туристами упал с моста в Исландии
Автомобиль с семью британскими туристами упал с моста в Исландии. В результате инцидента погибли по меньшей мере три человека, в том числе ребёнок.
17:13
«ВКонтакте» обновит формат мобильной игры «Клевер»
«ВКонтакте» обновит формат крупнейшего в России мобильного интерактивного шоу «Клевер». Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.
17:05
Повышение пенсий в 2019 году затронет почти 31 млн россиян
Увеличение пенсий в 2019 году коснётся почти 31 млн россиян, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с главой правительства Дмитрием Медведевым. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».
16:59
В «Сокольниках» заметили полярную сову
Столичные орнитологи заметили в парке «Сокольники» полярную сову, что, по словам специалистов, является уникальным случаем для Московского региона.
16:47
Роскомнадзор назвал самые популярные у интернет-пиратов фильмы
Роскомнадзор составил подборку из десяти отечественных фильмов, по поводу которых правообладатели обращались к ведомству в 2018 году.
16:46
Гендиректор «Рубина» объяснил, почему Дюков больше других достоин стать президентом РФС
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов объяснил, почему считает Александра Дюкова лучшим кандидатом на пост президента Российского футбольного союза (РФС).
16:42
Бут отказался идти на возможную сделку с властями США
Россиянин Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок заключения в американской тюрьме, заявил, что не намерен идти на возможную сделку со следствием для скорейшего возвращения на родину.
16:31
В СК возбудили дело после гибели детей в пожаре в Костромской области
Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в деревне Игумново Костромской области, в результате которого погибли три ребёнка.
16:31
Подгруппа по безопасности согласовала новое перемирие в Донбассе
Участники подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию на востоке Украины договорились о новогоднем перемирии с 29 декабря.
16:24
Андрейкин обыграл Фиружу и возглавил таблицу ЧМ по быстрым шахматам
На чемпионате мира по быстрым шахматам в Санкт-Петербурге состоялись матчи шестого тура в дисциплине рапид с участием лидеров турнира.
16:23
Трамп заявил, что США «отчаянно нуждаются» в стене на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп заявил, что членам Демократической партии нужно понять, что Соединённые Штаты «отчаянно нуждаются» в стене на границе с Мексикой.
16:18
У жилого дома в Москве нашли миномётную мину
В ливнёвке у одного из жилых домов на юго-востоке Москвы обнаружили миномётную мину, предположительно, времён Великой Отечественной войны.
16:15
Эксперт оценил заявление Австрии о недопустимости притеснения СМИ на Украине
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая назвала недопустимым ограничение свободы СМИ на Украине.
16:07
Гройсман дал прогноз по росту экономики Украины в 2019 году
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман спрогнозировал, как вырастет экономика страны в следующем году.
15:57
Испытания «Авангарда» подтвердили его способность разгоняться до 27 Махов
Испытания комплекса «Авангард» подтвердили, что он способен развивать скорость в 27 Махов, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.
15:53
СМИ: Экс-футболист «Зенита» Данни намерен завершить карьеру
Португальский полузащитник Мигел Данни, известный по выступлениями за московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит», намерен завершить карьеру футболиста.
15:49
В ЦБ прокомментировали решение лишить лицензий форекс-дилеров
Директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Центробанка России Лариса Селютина прокомментировала решение лишить лицензий ряд форекс-дилеров.
15:47
Адвокаты обжалуют решение суда на Украине о продлении ареста Вышинскому
Защита главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского заявила, что обжалует решение Херсонского городского суда о продлении срока содержания под стражей до 27 января.
15:40
Биатлонист Филимонов стал победителем второй гонки на «Ижевской винтовке»
Биатлонист Вадим Филимонов из Ханты-Мансийска стал победителем второго спринта в рамках соревнований «Ижевская винтовка».
15:33
Умер журналист-международник Алексей Букалов
Российский журналист-международник Алексей Букалов, который на протяжении многих лет возглавлял представительство ТАСС в Италии и Ватикане, скончался в возрасте 78 лет.
15:30
В ЛНР обвинили ВСУ в использовании военного положения для наращивания сил в Донбассе
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что украинская армия использовала военное положение для наращивания сил в Донбассе.
15:28
Асхабадзе высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»
Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе прокомментировал информацию о возможном возвращении в команду Квинси Промеса.
15:28
В Госдуме оценили украинскую стратегию информреинтеграции Крыма
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в разговоре с RT прокомментировал одобрение правительством Украины так называемой стратегии информационной реинтеграции Крыма.
15:19
Новак не исключил падения добычи нефти при отсутствии стимулирующих мер
Министр энергетики России Александр Новак не исключил снижения добычи нефти в России в 2021—2022 годах при отсутствии стимулирующих мер.
15:19
Ломовицкий продлил контракт со «Спартаком»
Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий подписал новое соглашение с клубом.
15:16
Телеканал «Пятница» прокомментировал данные о закрытии «Орла и решки»
Телеканал «Пятница» прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что шоу «Орёл и решка» собираются закрыть.
15:16
Глава КС Украины «не увидел» ущемления прав русскоязычных в стране
Председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук в интервью агентству «Украинские новости» заявил, что в стране нет ущемления прав русскоязычных граждан.
15:14
Путин поблагодарил волонтёров за работу в 2018 году
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета поблагодарил волонтёров за работу в 2018 году.
15:13
МИД требует от Киева прекратить правовой произвол в отношении Вышинского
Министерство иностранных дел России прокомментировало продление Херсонским городским судом срока ареста главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
15:05
Украина создала противодиверсионную группировку на Азовском направлении
Украина создала противодиверсионную группировку войск и усилила противовоздушную оборону на Азовском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра объединённых сил Виталий Саранцев.
15:00
Плющев считает Брагина большим авторитетом для хоккеистов молодёжной сборной России, чем Знарка
Известный хоккейный тренер Владимир Плющев прокомментировал присутствие консультанта штаба национальных команд России Олега Знарка в составе сборной на молодёжном чемпионате мира 2019 года.
14:57
Власти Крыма прокомментировали слова Лолиты о полуострове
Первый вице-спикер Крыма Ефим Фикс прокомментировал слова певицы Лолиты Милявской, заявившей, что «в душе» полуостров для неё остаётся украинским.
14:55
Плющев назвал главных фаворитов МЧМ по хоккею
Бывший главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Владимир Плющев рассказал, какие сборные являются главными претендентами на победу на чемпионате мира 2019-го года.
14:52
В Раде обвинили Россию в срыве планов по обмену заключёнными
Заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Россия виновна в срыве плана по обмену заключёнными. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
14:51
На Украине расширили список запрещённых к ввозу российских товаров
Правительство Украины расширило список запрещённых к ввозу на территорию страны российских товаров.
14:50
Аналитик Dota 2 Кузнецов и режиссёр Бекмамбетов рассказали о совместном проекте
Режиссёр Тимур Бекмамбетов и аналитик Dota 2 Ярослав Кузнецов пригласили всех в кино на фильм «Ёлки последние» и рассказали о совместном проекте.
14:47
Жена Башарова прокомментировала сообщения о нанесённых ей супругом побоях
Елизавета Шевыркова, супруга актёра и телеведущего Марата Башарова, прокомментировала информацию о том, что её якобы избил муж и сломал при этом нос.
14:47
На Украине вступил в силу закон о переименовании УПЦ МП
Закон о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ) вступил в силу на Украине.
14:44
В Австралии из-за треска повторно эвакуирован небоскрёб
Второй раз за неделю жильцов 36-этажной высотки в пригороде Сиднея эвакуируют из-за возникшего треска, сообщает The Guardian. Специалисты готовятся к осмотру здания, который может занять до десяти дней. На это время жильцов дома разместят в гостиницах и выплатят им компенсацию.
14:40
Суд на Украине продлил арест Вышинскому до 27 января
Херсонский городской суд продлил арест руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 27 января.
14:38
Генконструктор МИТ рассказал о преимуществе ответного оружия России перед американским
Генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов в интервью изданию «Аргументы недели» заявил, что Россия опережает США в области разработок оружия для нанесения ответного (ядерного) удара.
14:30
Эксперт прокомментировал возможность повышения цен на воду и тепло
Эксперт Центра передовых технологий РАНХиГС, специалист в сфере правового регулирования ЖКХ Игорь Кокин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о прогнозах Минстроя, согласно которым предложение ввести плату потребителей за неиспользуемый ими резерв электросетевой мощности приведёт к росту тарифов на тепло, водоснабжение и водоотведение.
14:24
Кабмин Украины одобрил стратегию информреинтеграции Крыма
Правительство Украины одобрило так называемую стратегию информационной реинтеграции Крыма. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
14:21
Гарик Сукачёв сравнил рок и рэп
Музыкант Гарик Сукачёв в беседе с газетой «Известия» сравнил рок и рэп.
14:17
Нападающий молодёжной сборной России Костин поделился ожиданиями от МЧМ-2019
Нападающий сборной России Клим Костин поделился ожиданиями от молодёжного чемпионата мира по хоккею, который стартовал 26 декабря в Канаде.
14:15
В ЛНР назвали пиаром Порошенко заявление Киева о захвате «серой зоны»
В самопровозглашённой Луганской народной республике назвали «предвыборным пиаром» президента Украины Петра Порошенко заявления Киева о взятии под контроль «серой зоны» в Донбассе.
14:12
Кечинов: в «Спартаке» Промес был звездой, в «Севилье» он один из многих
Четырёхкратный чемпион России по футболу Валерий Кечинов назвал причины, по которым у экс-полузащитника «Спартака» Квинси Промеса не получается закрепиться в составе «Севильи».
14:07
Кечинов: возвращение в «Спартак» станет для Промеса шагом назад
Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал возможное возвращение Квинси Промеса в стан красно-белых.
14:05
Плющев о молодёжной сборной России: в ней нет таких талантов, как Малкин или Кузнецов
Бывший главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Владимир Плющев выразил мнение, что в нынешнем составе команды отсутствуют яркие игроки.