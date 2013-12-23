Для сопровождения российского военного судна, замеченного у берегов Шотландии, был отправлен боевой корабль ВМФ Великобритании. Издание The News напоминает, что это не первый подобный случай. В 2011 году целая группа российских кораблей прошла в непосредственной близости от британских вод.

Рогозин: Пока США наращивают ПРО, все разговоры о разоружении несерьезны

Дмитрий Рогозин заявил, что до тех пор, пока США продолжают разрабатывать систему ПРО в Европе, разговора о сокращении ядерного вооружения идти не может, передает пакистанское издание Thenews.com. Так зампред правительства отреагировал на призыв к дальнейшему разоружению, высказанный накануне Бараком Обамой.