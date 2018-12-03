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News International: «бункер на колёсах» Путина произвёл фурор в Аргентине

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Лимузин российского президента Владимира Путина привлёк к себе внимание пользователей социальных сетей и аргентинской прессы, пишет The News International. Пакистанская газета отмечает, что и сам Путин высоко оценил автомобиль российского производства.
News International: «бункер на колёсах» Путина произвёл фурор в Аргентине
Reuters

Лимузин президента России Владимира Путина Aurus привлёк к себе всеобщее внимание на саммите G20 в Аргентине, пишет пакистанское издание The News International.

Бронированный автомобиль российского производства наделал немало шума в аргентинской столице Буэнос-Айресе. Местные средства массовой информации назвали его «настоящим бункером на колёсах». Кроме того, не оставил он равнодушными и пользователей социальных сетей, которые поспешили окрестить лимузин «брутальным».

Вместе с тем аргентинские СМИ сочли, что Путин привёз собственного «зверя» стоимостью €165 млн в Буэнос-Айрес, не желая уступать Трампу.

Прокомментировал Aurus и сам российский лидер, высоко оценив автомобиль.

«Это очень хорошая машина, мне нравится. И не только мне, нравится некоторым нашим арабским друзьям. Они уже выражают желание купить», — приводит The News International слова Владимира Путина.

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источник
News Пакистан Азия
теги
G20 автомобиль Аргентина Владимир Путин Россия
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