Не плачь по мне, Аргентина — Saturday Night Live высмеял Трампа на G20

Популярная юмористическая передача Saturday Night Live показала очередную зарисовку о Дональде Трампе. По мысли сатириков, саммит «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе прошёл для Трампа очень непросто — ведь расследование по «российскому делу» почти завершено, а его «братан» Владимир Путин больше не хочет с ним дружить...

МЕЛАНЬЯ ТРАМП: Дональд! Дональд! Ложись спать!



ДОНАЛЬД ТРАМП: Меланья… Меланья, мне не спится. Мне постоянно снится один и тот же кошмар: я иду по кровавому лесу…



МЕЛАНЬЯ ТРАМП: Нет-нет! Это всего лишь мой рождественский декор! В чём дело, Дональд? Тебе не нравится Аргентина?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Нет, я обожаю Аргентину! Здесь много старых немцев, которым действительно нравится то, что я говорю! (намёк на нацистов, бежавших в Аргентину после Второй мировой войны. — ИноТВ)



МЕЛАНЬЯ ТРАМП: Да, и наш обед с китайским президентом прошёл хорошо.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Знаю, было очень весело. Каждый раз, когда он говорил что-то, что я говорил в постели… (Намёк на слухи о том, что мобильный телефон Дональда Трампа прослушивает Китай. — ИноТВ)



МЕЛАНЬЯ ТРАМП: Да, да, очень смешно. Так в чём же проблема?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Не могу перестать думать об этом мюллеровском расследовании. Иногда мне почти кажется, что он копает под меня!



МЕЛАНЬЯ ТРАМП: О, выше нос, Дональд! Знаешь, при самом плохом раскладе ты сядешь в тюрьму и передашь свои деньги мне на сохранение. И мне придётся нанять накачанного мужчину для охраны. Это самый плохой расклад. Пожалуй, пойду подумаю об этом самом плохом раскладе в ванне.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Хорошо, я скоро приду, дорогая. О, Донни, на этот раз ты действительно доигрался.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Опять придется со всеми этими европейскими лидерами встречаться... А они меня на дух не переносят, и ведь только из-за того, что я - националист! И что же такого плохого националисты Европе сделали?



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ, адвокат Дональда Трампа: Привет, Дональд!



ДОНАЛЬД ТРАМП: А-а-а-а! Руди, а ты откуда здесь взялся?



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: А я под балконом вниз головой висел — проветривался.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Что у нас там с расследованием Мюллера?



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Ну... Есть хорошая новость - оно почти уже завершено.



ДОНАЛЬД ТРАМП: А плохая тогда новость в чем?



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: В том, что оно почти уже завершено.



ДОНАЛЬД ТРАМП: А с линией защиты у нас что?



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Слушай, ну в процесс же вовлечен я, а это значит, что дела не супер. Наверное, это будет первый раз, когда признать себя невменяемым будет требовать не человек, а сам адвокат.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Господи, вот уволить бы тебя, Руди, да нельзя - ты же все мои секреты знаешь.



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Ага, а храню я эти секреты там, где их никто ни за что не найдет - в своих интервью, которые показывают на всю страну. Ну ладненько, мне надо по делам сбегать, пока солнце не взошло. Спокойной тебе ночи, Дональд.



ДОНАЛЬД ТРАМП: До свидания, Руди! И вот я опять один - и никто меня не понимает. Кому ты позвонить?.. А позвоню-ка я человеку, который всегда берет трубку!



МАЙКЛ КОЭН, бывший адвокат Дональда Трампа: Да! Алло! Говорит Майкл Коэн. Что ни пожелаете - всё вам расскажу!



ДОНАЛЬД ТРАМП: Майкл, это Дональд.



МАЙКЛ КОЭН: Господин Трамп? Но мне же с вами нельзя разговаривать!



ДОНАЛЬД ТРАМП: Да брось, Майкл!



МАЙКЛ КОЭН: У меня потом неприятности будут!



ДОНАЛЬД ТРАМП: Ну Майки... Майкуля... Мне нужен мой Майкулечка!



МАЙКЛ КОЭН: Ну ладно, хорошо. Как же я откажу своему Донни Трампупуське.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Ты просто обязан меня из этой передряги вытащить! Кого мне сдать федералам? Может, сына моего, Эрика, загриммируем под старика, обрядим в костюм толстяка, и всем скажем, что он - это я?



МАЙКЛ КОЭН: Не думаю, что это сработает, сэр.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Я тебя уверяю, Эрик ничего и не заметит.



МАЙКЛ КОЭН: Простите, господин Трамп, но все кончено!



ДОНАЛЬД ТРАМП: Что ж Майкл, у нас с тобой хотя бы осталось кое-что, что у нас не отнимут - наши беседы поздними вечерами...



МАЙКЛ КОЭН: Они есть в записи.



ДОНАЛЬД ТРАМП:... наши поездки в Москву...



МАЙКЛ КОЭН: Все документы уже конфискованы.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Ну а наш парикмахер-стилист, который слепой и с трясущимися руками?



МАЙКЛ КОЭН: Да он уж несколько месяцев как преставился.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Мне грустно, Майкл, и я ухожу в тюрьму. Ты был мне как сын.



МАЙКЛ КОЭН: Так зачем же тогда вы меня заставили столько незаконного насовершать?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Ну ты же ведь мне был как сын. Прощай, Майкл. Боже мой, я так не напрягался с того момента, как тогда повздорил из-за места на парковке (актёра Алека Болдуина, который играет Дональда Трампа в передаче SaturdayNightLife, в ноябре арестовали за драку из-за парковочного места. — ИноТВ). И как вообще кто-то мог подумать, что я вступил в сговор с Россией?

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Донни, а ты чего ещё не спишь? Иди ложись обратно, зайка.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Влад, ты меня извини, но я просто поверить не могу, что ты и наследный принц Саудовской Аравии вчера устроили это рукопожатие…

ВЛАДИМИР ПУТИН: А, это? Да я этому вообще значения не придал, обыкновенное рукопожатие, экспромтом. Мы ж с ним не братаны там какие-нибудь.

МУХАММЕД БИН САЛЬМАН, наследный принц Саудовской Аравии: Привет, Владька-батька!

ВЛАДИМИР ПУТИН: Опа, МБС! Как сам, братуха?

ОБА ХОРОМ:Номер один!

ДОНАЛЬД ТРАМП: Стоп, а я думал, я у тебя номер один!

ВЛАДИМИР ПУТИН: Ну конечно. Ты же не какой-нибудь там роман на стороне, ты у меня как главная подружка. Этот саудовец — это так, побаловаться.

МУХАММЕД БИН САЛЬМАН: Братан, а помнишь, как мы на прошлой неделе катались по дюнам на багги?

ВЛАДИМИР ПУТИН: Ага! Я ещё такой: «А ты правда того журналиста убил?».

МУХАММЕД БИН САЛЬМАН: А я такой: «Ну конечно не убивал — в День наоборот!». («День наоборот» (OppositeDay) — популярная в Америка игра, шуточный «праздник»: кто-то из компании объявляет его наступление, и с этого момента всё сказанное должно восприниматься с противоположным значением. — ИноТВ)

ДОНАЛЬД ТРАМП: Влад, прости, что пришлось отменить нашу встречу.

ВЛАДИМИР ПУТИН: Да ничего, я всё понимаю, Донни. Слушай, а когда я уже переезжаю в пентхаус «Трамп-Тауэр» в Москве? А? Да шучу я, я в такую дыру ни за что не сунусь.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Ха-ха-ха! Шутку понял.

МУХАММЕД БИН САЛЬМАН: Слышь, Влад, а когда я того парня пару дней назад убил, Трамп весь такой: «Пожалуйста, скажи, что ты этого не делал!». А я такой: «Слышь, шестёрка, тебе чего, нефть больше не нужна?».

ВЛАДИМИР ПУТИН: В общем, Донни, ты меня ещё долго не увидишь. Мне больше нравятся президенты, которым не предъявляют обвинений.

МУХАММЕД БИН САЛЬМАН: Пошли, я тебе ламу куплю, а потом мы её напоим.

ВЛАДИМИР ПУТИН: Ох, какой же ты богатый, и ведь правда богатый, а не как некоторые! Я тебя обожаю! (обращаясь к Трампу) Покедова!

ДОНАЛЬД ТРАМП: Кто знает, что принесёт завтрашний день… Но пока я могу сказать только вот что (начинает петь на мотив песни Мадонны Don’tCryForMeArgentina): Не плачь по мне, Аргентина! По правде, я очень виновен — где-то сказал «нет», а где-то было немножко госизмены… Но обещание своё я сдержал!.. Ой, нет, не сдержал…

ВСЕ ПЕРСОНАЖИ: Не плачь по нам, Аргентина!

МЕЛАНЬЯ ТРАМП: По правде, я почти его и не знаю!

ВЛАДИМИР ПУТИН И МУХАММЕД БИН САЛЬМАН: И все наши безумные дни напролёт…

РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: … и всё моё безумное житьё…

МАЙКЛ КОЭН: …всё это — просто охота на ведьм!

ВСЕ ВМЕСТЕ: И мы все — ведьмы.

Дата выхода в эфир 1 декабря 2018 года.