Не плачь по мне, Аргентина — Saturday Night Live высмеял Трампа на G20
МЕЛАНЬЯ ТРАМП: Дональд! Дональд! Ложись спать!
ДОНАЛЬД ТРАМП: Меланья… Меланья, мне не спится. Мне постоянно снится один и тот же кошмар: я иду по кровавому лесу…
МЕЛАНЬЯ ТРАМП: Нет-нет! Это всего лишь мой рождественский декор! В чём дело, Дональд? Тебе не нравится Аргентина?
ДОНАЛЬД ТРАМП: Нет, я обожаю Аргентину! Здесь много старых немцев, которым действительно нравится то, что я говорю! (намёк на нацистов, бежавших в Аргентину после Второй мировой войны. — ИноТВ)
МЕЛАНЬЯ ТРАМП: Да, и наш обед с китайским президентом прошёл хорошо.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Знаю, было очень весело. Каждый раз, когда он говорил что-то, что я говорил в постели… (Намёк на слухи о том, что мобильный телефон Дональда Трампа прослушивает Китай. — ИноТВ)
МЕЛАНЬЯ ТРАМП: Да, да, очень смешно. Так в чём же проблема?
ДОНАЛЬД ТРАМП: Не могу перестать думать об этом мюллеровском расследовании. Иногда мне почти кажется, что он копает под меня!
МЕЛАНЬЯ ТРАМП: О, выше нос, Дональд! Знаешь, при самом плохом раскладе ты сядешь в тюрьму и передашь свои деньги мне на сохранение. И мне придётся нанять накачанного мужчину для охраны. Это самый плохой расклад. Пожалуй, пойду подумаю об этом самом плохом раскладе в ванне.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Хорошо, я скоро приду, дорогая. О, Донни, на этот раз ты действительно доигрался.
РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ, адвокат Дональда Трампа: Привет, Дональд!
ДОНАЛЬД ТРАМП: А-а-а-а! Руди, а ты откуда здесь взялся?
РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: А я под балконом вниз головой висел — проветривался.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Что у нас там с расследованием Мюллера?
РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Ну... Есть хорошая новость - оно почти уже завершено.
ДОНАЛЬД ТРАМП: А плохая тогда новость в чем?
РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: В том, что оно почти уже завершено.
ДОНАЛЬД ТРАМП: А с линией защиты у нас что?
РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Слушай, ну в процесс же вовлечен я, а это значит, что дела не супер. Наверное, это будет первый раз, когда признать себя невменяемым будет требовать не человек, а сам адвокат.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Господи, вот уволить бы тебя, Руди, да нельзя - ты же все мои секреты знаешь.
РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Ага, а храню я эти секреты там, где их никто ни за что не найдет - в своих интервью, которые показывают на всю страну. Ну ладненько, мне надо по делам сбегать, пока солнце не взошло. Спокойной тебе ночи, Дональд.
ДОНАЛЬД ТРАМП: До свидания, Руди! И вот я опять один - и никто меня не понимает. Кому ты позвонить?.. А позвоню-ка я человеку, который всегда берет трубку!
МАЙКЛ КОЭН, бывший адвокат Дональда Трампа: Да! Алло! Говорит Майкл Коэн. Что ни пожелаете - всё вам расскажу!
ДОНАЛЬД ТРАМП: Майкл, это Дональд.
МАЙКЛ КОЭН: Господин Трамп? Но мне же с вами нельзя разговаривать!
ДОНАЛЬД ТРАМП: Да брось, Майкл!
МАЙКЛ КОЭН: У меня потом неприятности будут!
ДОНАЛЬД ТРАМП: Ну Майки... Майкуля... Мне нужен мой Майкулечка!
МАЙКЛ КОЭН: Ну ладно, хорошо. Как же я откажу своему Донни Трампупуське.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Ты просто обязан меня из этой передряги вытащить! Кого мне сдать федералам? Может, сына моего, Эрика, загриммируем под старика, обрядим в костюм толстяка, и всем скажем, что он - это я?
МАЙКЛ КОЭН: Не думаю, что это сработает, сэр.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Я тебя уверяю, Эрик ничего и не заметит.
МАЙКЛ КОЭН: Простите, господин Трамп, но все кончено!
ДОНАЛЬД ТРАМП: Что ж Майкл, у нас с тобой хотя бы осталось кое-что, что у нас не отнимут - наши беседы поздними вечерами...
МАЙКЛ КОЭН: Они есть в записи.
ДОНАЛЬД ТРАМП:... наши поездки в Москву...
МАЙКЛ КОЭН: Все документы уже конфискованы.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Ну а наш парикмахер-стилист, который слепой и с трясущимися руками?
МАЙКЛ КОЭН: Да он уж несколько месяцев как преставился.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Мне грустно, Майкл, и я ухожу в тюрьму. Ты был мне как сын.
МАЙКЛ КОЭН: Так зачем же тогда вы меня заставили столько незаконного насовершать?
ДОНАЛЬД ТРАМП: Ну ты же ведь мне был как сын. Прощай, Майкл. Боже мой, я так не напрягался с того момента, как тогда повздорил из-за места на парковке (актёра Алека Болдуина, который играет Дональда Трампа в передаче SaturdayNightLife, в ноябре арестовали за драку из-за парковочного места. — ИноТВ). И как вообще кто-то мог подумать, что я вступил в сговор с Россией?
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