Обозреватель CNN советует Трампу перенаправить свой гнев с Алека Болдуина на Владимира Путина

На днях Дональд Трамп совершил выпад в сторону одного человека, который явно «действует ему на нервы», пишет в своей статье для CNN комик Дин Обейдалла.

«Так кто же стал «счастливчиком» в этот раз? Не кто иной, как актёр «Алекс» Болдуин», — иронизирует автор.

Да, всем известно, что на самом деле его зовут Алек. Но Трамп был, по всей видимости, в гневе, и всё происходило в 5:42 утра, отсюда и твит с орфографическими ошибками: «Алекс Болдуин, умирающую (в оригинале слово написано с опечаткой. — ИноТВ), посредственную карьеру которого спасло пародирование меня на шоу SNL (Saturday Night Live), теперь заявляет, что исполнение роли Дональда Трампа было для него агонией. Алекс, это было агонией и для тех, кому приходилось смотреть шоу. Ты был ужасен. Верните Даррела Хэммонда, он куда смешнее и обладает куда большим талантом!»

Алек Болдуин действительно заявил, что исполнение роли американского лидера было для него агонией, при этом он также сказал, что, «с этической, моральной, интеллектуальной и духовной точек зрения», любой другой человек подошёл бы на роль президента США лучше, чем Трамп.

Приблизительно через 20 минут после публикации твита американский лидер удалил его, а потом заново опубликовал, но теперь уже без орфографических ошибок.

«Должно быть, Трамп по-настоящему разозлился на Болдуина, раз он не пожалел времени на то, чтобы удалить первый твит, а затем написать совершенно новый твит с проверенной орфографией. Если бы только Трамп также злился на Владимира Путина за то, что тот атаковал наши выборы в 2016 году, как он злится на людей, которые высмеивают лично его», — пишет Обейдалла.

По информации газеты The New York Times, Трамп за последние годы 425 раз выступал с критикой «людей, мест и вещей».

«Назовите что-нибудь — и Трамп в соцсети Twitter посмеётся над этим. Тут, конечно, есть одно исключение: Владимир Владимирович Путин. Да, именно так. Глава российского правительства, который, как подтвердили наши разведслужбы, атаковал наши выборы 2016 года, каким-то образом не попал под Twitter-прицел Трампа», — отмечает обозреватель CNN.

На этой неделе публичному выпаду со стороны американского президента вновь подвергся генеральный прокурор Джефф Сешнс. Но Трамп не ограничивается целями внутри страны. Он всегда без каких-либо колебаний смеялся над северокорейским лидером Ким Чен Ыном и не жалел даже союзников, например Терезу Мэй.

В свете всего этого ещё более удивительным кажется то, что Трамп избавил Путина от своих вспышек гнева в Twitter, несмотря на недавние шокирующие показания директора Национальной разведки США Дэна Коутса, который в сенате, говоря о предстоящих в этом году выборах в Америке, заявил, что Соединённые Штаты подвергаются атаке со стороны российского правительства.

«Не должно быть никаких сомнений в том, что Россия считает свои прошлые усилия успешными и видит в промежуточных выборах 2018 года потенциальную цель для российских операций влияния», — подчеркнул Коутс.

С учётом всего этого можно было бы подумать, что Трамп практически на ежедневной основе должен критиковать Путина, называя его «неудачником» или «мошенником», как он неоднократно поступал в соцсетях по отношению к другим людям. Но американский лидер никогда не давал российскому президенту никаких прозвищ, как это было в случае с Ким Чен Ыном, которого он прозвал «человеком-ракетой». Напротив, Трамп всегда защищал Путина, и до сих пор, несмотря на данные разведслужб США, его никак не удаётся убедить в том, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года.

Однако более серьёзная проблема заключается отнюдь не в том, что Трамп оберегает Путина от своих тирад в Twitter, а в том, что он не вводит против России новые санкции, несмотря на закон, который был подавляющим большинством принят в конгрессе США для того, чтобы наказать Москву за атаку на американские выборы.

«Трампу давно уже пора направить свой гнев не на «Алекса» Болдуина или комедийные шоу, а прямо на Путина. В конце концов, Болдуин и программы, наподобие церемонии вручения премии «Эмми», атакуют его лишь шутками, а Путин атаковал демократию нашей страны», — подытоживает свою статью для CNN комик Дин Обейдалла.