Трамп: пока в США хаос, русские «ухохатываются у себя в Москве»

В своих недавних твитах Дональд Трамп снова попытался дистанцироваться от «сговора» с Россией, пишет Sky News. Президент США подчеркнул, что его избирательный штаб никогда не договаривался с Москвой, но, если та и хотела повлиять на американскую политическую жизнь, учитывая весь творящийся хаос, она «добилась того, о чём даже и не мечтала».

Президент США Дональд Трамп опубликовал «очередную серию твитов» в попытке дистанцировать себя и свою предвыборную кампанию от обвинений в «сговоре» с Россией, сообщает Sky News.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 февраля 2018 г.

Дональд Трамп: «Я никогда не говорил, что Россия не вмешивалась в наши выборы, я говорил, что это «могла быть Россия, или Китай, или любая другая страна, или группа, а может, какой-нибудь 200-килограммовый гений, который сидит в своей кровати и играет в компьютер». И фраза о «вбросе» про Россию подразумевала сговор избирательного штаба Трампа с Россией — этого никогда не было!»

Позднее американский лидер отметил, что если Россия и хотела как-то вмешаться в политическую жизнь США, то у неё это получилось.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 февраля 2018 г.

Дональд Трамп: «Это и была ЦЕЛЬ России — принести в США противоречия, неразбериху и хаос. Со всеми этими слушаниями в комиссиях, расследованиями и партийной ненавистью они добились того, о чём даже и не мечтали, а теперь ухохатываются у себя в Москве. Умней, Америка!»

Как отмечает канал, ранее Трамп раскритиковал ФБР за то, что из-за «российского дела» ведомство пропустило «все многочисленные сигналы», которые могли бы предотвратить стрельбу в школе во Флориде.