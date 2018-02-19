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Трамп: пока в США хаос, русские «ухохатываются у себя в Москве»

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В своих недавних твитах Дональд Трамп снова попытался дистанцироваться от «сговора» с Россией, пишет Sky News. Президент США подчеркнул, что его избирательный штаб никогда не договаривался с Москвой, но, если та и хотела повлиять на американскую политическую жизнь, учитывая весь творящийся хаос, она «добилась того, о чём даже и не мечтала».
Трамп: пока в США хаос, русские «ухохатываются у себя в Москве»
Reuters

Президент США Дональд Трамп опубликовал «очередную серию твитов» в попытке  дистанцировать себя и свою предвыборную кампанию от обвинений в «сговоре» с Россией, сообщает Sky News.

Дональд Трамп: «Я никогда не говорил, что Россия не вмешивалась в наши выборы, я говорил, что это «могла быть Россия, или Китай, или любая другая страна, или группа, а может, какой-нибудь 200-килограммовый гений, который сидит в своей кровати и играет в компьютер». И фраза о «вбросе» про Россию подразумевала сговор избирательного штаба Трампа с Россией — этого никогда не было!»

Позднее американский лидер отметил, что если Россия и хотела как-то вмешаться в политическую жизнь США, то у неё это получилось.

Дональд Трамп: «Это и была ЦЕЛЬ России — принести в США противоречия, неразбериху и хаос. Со всеми этими слушаниями в комиссиях, расследованиями и партийной ненавистью они добились того, о чём даже и не мечтали, а теперь ухохатываются у себя в Москве. Умней, Америка!»

Как отмечает канал, ранее Трамп раскритиковал ФБР за то, что из-за «российского дела» ведомство пропустило «все многочисленные сигналы», которые могли бы предотвратить стрельбу в школе во Флориде. 

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источник
Sky News Великобритания Европа
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