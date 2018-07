Журналист WP не нашёл в обвинениях Мюллера доказательств влияния России на победу Трампа

На вопрос, помогло ли вмешательство России изменить результаты выборов в США в 2016 году, ответить не так-то просто, пишет корреспондент The Washington Post Филип Бамп. Так, по его словам, победа Трампу досталась, благодаря небольшому перевесу в нескольких штатах, и если бы 29 тыс. человек в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане проголосовали за Клинтон, то победила бы она. Но можно ли сказать, что именно из-за вмешательства России эти несколько десятков тысяч людей сделали свой выбор в пользу Трампа, задаётся вопросом журналист.



Сам Трамп и на своей странице в Twitter, и с помощью заявления Белого дома настаивает, что обвинения, которые спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил 13 россиянам и трём российским организациям, свидетельствуют о том, что Россия никак не повлияла на исход выборов. «Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до того, как я объявил, что буду баллотироваться в президенты. На результаты выборов никто не повлиял. Команда Трампа ничего плохого не сделала — сговора не было!» — приводит издание твит американского президента.

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong - no collusion!