Журналист WP не нашёл в обвинениях Мюллера доказательств влияния России на победу Трампа
На вопрос, помогло ли вмешательство России изменить результаты выборов в США в 2016 году, ответить не так-то просто, пишет корреспондент The Washington Post Филип Бамп. Так, по его словам, победа Трампу досталась, благодаря небольшому перевесу в нескольких штатах, и если бы 29 тыс. человек в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане проголосовали за Клинтон, то победила бы она. Но можно ли сказать, что именно из-за вмешательства России эти несколько десятков тысяч людей сделали свой выбор в пользу Трампа, задаётся вопросом журналист.
Сам Трамп и на своей странице в Twitter, и с помощью заявления Белого дома настаивает, что обвинения, которые спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил 13 россиянам и трём российским организациям, свидетельствуют о том, что Россия никак не повлияла на исход выборов. «Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до того, как я объявил, что буду баллотироваться в президенты. На результаты выборов никто не повлиял. Команда Трампа ничего плохого не сделала — сговора не было!» — приводит издание твит американского президента.
Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong - no collusion!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 февраля 2018 г.
«Последние обвинения Мюллера в адрес 13 россиян и трёх организаций и вправду ничего не говорят о прямых попытках взломать систему подсчёта голосов. Также правда то, что не было предъявлено никаких доказательств, что подобное искажение произошло, и на самом деле хорошо известно, что оказать влияние на национальные выборы, в которых голосование идёт в тысячах округов, было бы невероятно тяжело», — пишет Филип Бамп.
Он анализирует, что именно в соответствии с этими обвинениями сделало российское Агентство интернет-исследований, и приходит к выводу, что вряд ли этого было достаточно, чтобы заставить нужное количество американцев изменить своё мнение и проголосовать за Трампа. Так, если обратить внимание сугубо на рекламу в соцсетях, то получается, что сотни тысяч людей видели сообщения с российских страниц, но ежедневно американцы видят много миллионов постов в социальных сетях, поэтому «Россия лишь подлила масла в огонь».
В свою очередь, бывший глава ЦРУ Джон Бреннан написал на своей странице в Twitter, что не может быть такого, чтобы действия России не могли оказать влияния на голоса хотя бы некоторых американцев. «Голоса некоторых избирателей — но, похоже, он не считает, что многие поменяли своё мнение», — отмечает автор статьи.
При этом он напоминает: прозвучавшие обвинения не означают, что это всё, что сделала Россия. Так, российских хакеров обвиняют во взломе переписки демократов, а именно эту тему повсеместно обсуждали за месяц до выборов. И для Трампа это проблема, ведь он хочет, чтобы его победа на выборах выглядела его заслугой. Кроме того, его заботят обвинения в том, что он якобы помог России изменить результаты выборов.
Ответ на вопрос, был ли сговор, зависит от того, как каждый человек определяет для себя термин «сговор», пишет автор статьи. А чтобы понять, смогла ли Россия повлиять на исход выборов, нужно опросить каждого избирателя в трёх обозначенных выше штатах, чтобы понять, что именно предопределило их решение. Узнать это невозможно, и для Трампа это одновременно и благо, и проклятие, делает вывод журналист The Washington Post.
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