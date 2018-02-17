Журналист WP не нашёл в обвинениях Мюллера доказательств влияния России на победу Трампа

Россия размещала рекламные сообщения в социальных сетях, чем могла оказать влияние на голоса американцев на выборах 2016 года. Это, помимо прочего, следует из обвинений спецпрокурора США Роберта Мюллера 13 россиянам и трём российским организациям. Однако, как пишет корреспондент The Washington Post, вряд ли этого было достаточно, чтобы убедить десятки тысяч людей проголосовать за Трампа.

На вопрос, помогло ли вмешательство России изменить результаты выборов в США в 2016 году, ответить не так-то просто, пишет корреспондент The Washington Post Филип Бамп. Так, по его словам, победа Трампу досталась, благодаря небольшому перевесу в нескольких штатах, и если бы 29 тыс. человек в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане проголосовали за Клинтон, то победила бы она. Но можно ли сказать, что именно из-за вмешательства России эти несколько десятков тысяч людей сделали свой выбор в пользу Трампа, задаётся вопросом журналист.



Сам Трамп и на своей странице в Twitter, и с помощью заявления Белого дома настаивает, что обвинения, которые спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил 13 россиянам и трём российским организациям, свидетельствуют о том, что Россия никак не повлияла на исход выборов. «Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до того, как я объявил, что буду баллотироваться в президенты. На результаты выборов никто не повлиял. Команда Трампа ничего плохого не сделала — сговора не было!» — приводит издание твит американского президента.

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong - no collusion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 февраля 2018 г.

», — пишет Филип Бамп.Он анализирует, что именно в соответствии с этими обвинениями сделало российское Агентство интернет-исследований, и приходит к выводу, что вряд ли этого было достаточно, чтобы заставить нужное количество американцев изменить своё мнение и проголосовать за Трампа. Так, если обратить внимание сугубо на рекламу в соцсетях, то получается, что сотни тысяч людей видели сообщения с российских страниц, но ежедневно американцы видят много миллионов постов в социальных сетях, поэтому «».В свою очередь, бывший глава ЦРУ Джон Бреннан написал на своей странице в Twitter, что не может быть такого, чтобы действия России не могли оказать влияния на голоса хотя бы некоторых американцев. «», — отмечает автор статьи.При этом он напоминает: прозвучавшие обвинения не означают, что это всё, что сделала Россия. Так, российских хакеров обвиняют во взломе переписки демократов, а именно эту тему повсеместно обсуждали за месяц до выборов. И для Трампа это проблема, ведь он хочет, чтобы его победа на выборах выглядела его заслугой. Кроме того, его заботят обвинения в том, что он якобы помог России изменить результаты выборов.Ответ на вопрос, был ли сговор, зависит от того, как каждый человек определяет для себя термин «сговор», пишет автор статьи. А чтобы понять, смогла ли Россия повлиять на исход выборов, нужно опросить каждого избирателя в трёх обозначенных выше штатах, чтобы понять, что именно предопределило их решение. Узнать это невозможно, и для Трампа это одновременно и благо, и проклятие, делает вывод журналист The Washington Post.