N-TV: лидер левых Германии надела жёлтый жилет и призвала немцев брать пример с французов

Глава фракции левых в Германии Сара Вагенкнехт считает протесты «жёлтых жилетов» во Франции образцом, на который следует ориентироваться и гражданам её страны, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Облачившись в жёлтый жилет, Вагенкнехт записала видеоролик на фоне ведомства канцлера, в котором призывает немцев по примеру французов выходить на улицы, чтобы оказать давление на правительство богатых.

Для главы фракции левых в бундестаге Сары Вагенкнехт протесты «жёлтых жилетов» во Франции — образец для подражания, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. По её мнению, они показали, что, выходя на улицы, народ может оказать давление на правительство и добиться от него уступок.

Намекая на сходство с манифестантами во Франции, Сара Вагенкнехт появилась перед ведомством канцлера в жёлтом жилете и призвала к проведению сходных протестов в Германии, сообщает издание. В видеоклипе продолжительностью 75 секунд лидер фракции левых говорит о том, что во Франции подали голос те, к кому политические круги не прислушивались годами. «Они выходят на улицы против президента богачей и уже добились от него первых уступок. Я считаю, что такое давление необходимо и нам в Германии», — заявила Вагенкнехт на видео. Ролик опубликован в интернете на сайте основанного ею движения «Восстание», сообщается в статье.

В Германии тоже действует правительство богатых — это видно по тому, как протекает скандал вокруг дизельного топлива, считает представительница немецких левых. «Автомобильные концерны продолжают получать прибыль, а водители на дизеле, в первую очередь, те, кто беднее, с более старыми машинами, должны платить по счетам», — подчеркнула Вагенкнехт. Политика постоянно ведётся в интересах зажиточных и состоятельных граждан, а также крупных предприятий. «Нам здесь тоже нужны люди, готовые выйти на улицы», — утверждает лидер фракции левых.

Как напоминает N-TV, тысячи людей во Франции протестуют с середины ноября против правительственных реформ. В Париже дело постоянно доходит до выступлений, сопровождающихся применением насилия. Об этом Вагенкнехт в своём видео-обращении не говорит, подчёркивает телеканал.

Ангела Меркель призвала Левую партию дистанцироваться от протестных выступлений «жёлтых жилетов» во Франции. Оказывать им безграничную поддержку, с точки зрения канцлера, «скандально» и неприлично.

Однако позиция левых в отношении протестного движения во Франции не столь однозначна, отмечается в статье. Председатель партии Бернд Риксингер назвал местное объединение левых и правых убеждений вызывающим обеспокоенность. Основанное Сарой Вагенкнехт летом движение «Восстание» на данный момент насчитывает около 167 тыс. сторонников, сообщает немецкий телеканал N-TV.