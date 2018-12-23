Le Figaro: шестой акт протестов «жёлтых жилетов» шокировал Францию своей агрессивностью

Хотя протестная акция «жёлтых жилетов» в минувшую субботу была менее многочисленной, чем предыдущие, её отличительной чертой стало крайне агрессивное и возмутительное поведение протестующих, пишет Le Figaro. Общественность была шокирована всплеском антисемитских настроений на площадях, насилием по отношению к полицейским и журналистам, а также шокирующими акциями, одной из которых стало отрубание головы чучелу Эммануэля Макрона.

Хотя количество участников «шестого акта» протестной акции «жёлтых жилетов» во Франции было заметно меньше, чем в предыдущие дни ( около 40 тыс. по всей стране), выступления протестующих в субботу 22 декабря ознаменовались особо «возмутительными» происшествиями, вызвавшими бурную реакцию общественности, пишет Le Figaro.

К примеру, несколько десятков «жёлтых жилетов», собравшихся на Монмартре, распевали песню «La quenelle», сочинённую юмористом Дьёдонне, содержание которой считается антисемитским. Как отмечает издание, многие политики, журналисты и общественные деятели Франции — в том числе и сторонники протестного движения — были до крайности возмущены этой сценой. Президент ассоциации «Репортёры без границ» Пьер Аски назвал это происшествие «невыносимым поветрием» среди «жёлтых жилетов», а сенатор от экологической партии Эстер Бенбасса отметила, что хотя она и солидарна с протестующими, «подобную инициативу ничто не может извинить».

Журналист издания 20 minutes Трибо Шевияр также рассказал в Twitter o том, как был свидетелем антисемитских высказываний «жёлтых жилетов» в отношении пожилой дамы, пытавшейся «вразумить» их.

Кроме того, в субботу вечером группа протестующих в центре Парижа атаковала полицейских на мотоциклах. Опубликованное в сети видео демонстрирует, как в представителей сил правопорядка бросают различные предметы, в том числе, самокат, а также звучат угрозы физического нападения.

URGENT - PARIS #22decembre - Les motards de la police attaqués par un groupe d’individus. Une moto a du être abandonnée pour exfiltrer les forces. Un policier a sorti son arme de service. #GiletsJaunes pic.twitter.com/2oiUI7w2Lk — Clément Lanot (@ClementLanot) 22 декабря 2018 г.

На видеозаписи видно, что полицейским трудно было защититься от нападений «крайне агрессивной толпы», однако в конце концов им всё же удалось уехать с места происшествия на мотоциклах.

В конце дня министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер поприветствовал «образцовое поведение» сотрудников полиции, столкнувшихся с «неслыханной агрессией». «Наши силы безопасности, представляющие общественный порядок, представляющие Республику, снова подверглись нападению. Я хочу поприветствовать их профессионализм, их хладнокровие», — написал глава правоохранительного ведомства в Twitter.

Помимо полицейских, от нападок «жёлтых жилетов» пострадали и журналисты. О нападениях, в частности, заявляли репортёры телеканалов BFM TV и France 2. Одна из журналисток рассказала, как протестующие гнались за ней и её коллегой, окружили их, толкали и выкрикивали в их адрес оскорбления: «продажные», «вы только и делаете, что торгуете реальностью».

Днём ранее в городе Ангулем на берегу реки Шаранта множество «жёлтых жилетов» участвовали в постановке, демонстрировавшей, как человек в маске палача отрубает голову «чучелу», изображающему Эммануэля Макрона. В течение представления, длившегося около 15 минут со стороны публики неоднократно раздавались призывы к повешению «Макрона». Действо завершалось смертным приговором президенту и отрубанием головы с брызгами крови. После этого чучело было сожжено на костре, вокруг которого «жёлтые жилеты» танцевали и пели «С днём рождения!»*

Effigie d'Emmanuel Macron décapitée à Angoulême: le Parquet ouvre une enquête https://t.co/v3Wz1cXNXd pic.twitter.com/iIbgIIFWj6 — Charente Libre (@charentelibre) 22 декабря 2018 г.

«Да наша цель — шокировать. До сих пор нас слушали, но не слышали. Сейчас мы должны привлечь к себе внимание», — признался один из организаторов акции. Как передаёт Le Figaro, префектура округа направила жалобу на прошедшую акцию в прокуратуру Ангулема, где в отношении организаторов было заведено уголовное дело по статье «подстрекательство к совершению преступления и издевательству».

В субботу вечером официальный представитель Елисейского дворца Бенжамен Гриво высказался по поводу произошедших эпизодов в Twitter: «Итак, «мы» линчуем полицейских, «мы» поём антисемитскую песню Дьёдонне на Монмартре, мы перенимаем манеру поведения из 30-х годов, чтобы свергнуть республику, «мы» отрубаем голову изображению президента… За этим «мы» — одно лицо: труса, расиста, антисемита, путчиста. Остановитесь», — написал Гриво в социальной сети.

Donc, «on» lynche des policiers, «on» chante la quenelle de Dieudonné à Montmartre, «on» reprend les codes des années 30 pour renverser la République, «on» décapite l’effigie du président...



Derrière ces «on », un seul visage, lâche, raciste, antisémite, putschiste.



Stop. — Benjamin Griveaux (@BGriveaux) 22 декабря 2018 г.

*21 декабря — день рождения Эммануэля Макрона (прим. ИноТВ)