L’Opinion: российский канал RT France пускает корни благодаря «жёлтым жилетам»

Несмотря на неблагоприятные, по сравнению с конкурентами, условия работы, российскому телеканалу RT France удалось добиться впечатляющих результатов в освещении парижских акций протеста, пишет L'Opinion. Распространяемые RT ролики пользовались большой популярностью и даже становились вирусными. И хотя канал находится под пристальным наблюдением французских регуляторов, ни одной оплошности в подаче информации о выступлениях «жёлтых жилетов» он до сих пор не допустил.

Финансируемый Кремлём канал находится под пристальным наблюдением французских регуляторов, но до сих пор не допустил в плане освещения протестов «жёлтых жилетов» ни одной оплошности.

Автор: Сириль Лякарьер.

С начала выступлений «жёлтых жилетов» круглосуточные новостные каналы неоднократно подвергались критике, оскорблениям и даже нападениям. Отныне журналистов BFMTV, CNews, LCI и Franceinfo, отправляющихся на места событий, сопровождают сотрудники службы безопасности, чтобы защитить их от угроз. Между тем российский канал RT France, который вместе с другими СМИ работает на местах, пытается подчеркнуть свои отличия от прочих в плане освещения конфликта.

Может ли враг врага стать другом? В случае RT France и «жёлтых жилетов» такой союз, по-видимому, возможен. Первый был записан Эммануэлем Макроном в «органы пропаганды» — президент лишил его журналистов доступа на мероприятия в рамках своей предвыборной кампании. Что касается вторых, то радикальное меньшинство в движении призывает к отставке президента, и порой эти призывы звучат в беспрецедентно жёстких для Пятой республики выражениях. В общем, причины наладить связи у них имеются.

RT France находится не в самых благоприятных условиях, поскольку доступен лишь через интернет и платформу Freebox, и поэтому решил для освещения протестов «жёлтых жилетов» в полной степени разыграть карту социальных сетей — благо эти протесты организуют как раз через Facebook. Хотя его производственный потенциал несравним с четырьмя круглосуточными новостными каналами цифровой телевизионной сети, RT France, к примеру, в течение прошлой недели опубликовал в сети столько же материалов, сколько и его конкуренты.

И результатов он добился очень обнадёживающих: по количеству реакций, включая репосты, лайки и комментарии, страница российского канала опережает и Franceinfo, и CNews, и это при том, что последние имеют большую аудиторию (1,7 и 1,2 млн подписчиков соответственно, против 927 тыс. у RT France). «Нашими публикациями о «жёлтых жилетах» активно делились, некоторые становились вирусными. В частности, наши прямые включения были очень популярны, а наш прямой эфир на YouTube вошёл в тройку лидеров раздела «В тренде», — с удовлетворением отмечают в RT France.

Зрелищность

Продолжая тему Facebook, четырёхчасовой прямой эфир канала в прошлую субботу во время парижских протестов получил 654 тыс. просмотров! А его канал на YouTube, имеющий 326 тыс. подписчиков, в общей сложности заработал 12,64 млн просмотров — что на 160% больше показателей прошлого месяца. Наконец, посещаемость сайта RT, в среднем составляющая 2,5 млн уникальных посещений в день, в этот раз приблизилась к 4 млн. В нынешней информационной среде, где приоритетное положение занимают острые темы, RT France определённо демонстрирует некоторую сноровку.

Стоит лишь пробежаться по ленте публикаций — и сразу поражаешься количеству роликов с изображением насилия, особенно со стороны сил правопорядка, зрелищными кадрами Парижа в огне и крови и выступлениями противников властей.

Отбиваясь от обвинений в игре на любви к сенсациям, RT, напротив, заявляет о желании показать то, что скрывают другие: «Мы быстро осознали, что это гораздо больше, чем обычная протестная акция, что число собравшихся не соответствует официально озвученным правительством цифрам, так же как и сведения о протестующих. В то время как все остальные каналы бесконечно ретранслировали многочисленные критические замечания в адрес «жёлтых жилетов» со стороны правительства, голос народа как таковой не был представлен».

Идёт ли речь о чисто политической тактике или настоящем чутье в отношении неравенства, RT намерен быть на стороне протестующих. Этот выбор удобен ещё и тем, что, если большая часть правительственных чиновников — более или менее официально — отказывается появляться на канале, «жёлтых жилетов» об этом умолять не приходится.

Тогда как BFMTV и его конкурентов очень часто обвиняют в том, что они подчинились властям в целом и Эммануэлю Макрону в частности, RT France, будучи иностранным каналом (пусть даже финансируемым Кремлём), смог избежать подобного коллективного неодобрения. Сохранять такое особое положение ему, как это ни парадоксально, помогают конкуренты, которые никогда не упускают возможности указать на то, что, по их мнению, является оплошностью, ляпом, а то и вовсе фейком со стороны RT…

Этим и пользуется канал, охотно демонстрируя такую критику и привычно входя в роль жертвы французских СМИ. Ролик под названием «RT France обвиняют в публикации фейков о третьей волне протестов «жёлтых жилетов», но это опять неправда… Увы!» посмотрели в Facebook 178 тыс. раз.

Доброе имя

Работу по отслеживанию таких обвинений канал скрупулёзно ведёт под руководством Ксении Фёдоровой, которая знает, что от неё ждут малейшего промаха. «Всё началось, когда мы только появились в эфире, с нападок со стороны других СМИ, для которых RT часто становится объектом пристального внимания, хотя их обвинения легко можно опровергнуть, проведя простейшую проверку. И продолжается это по сей день. Мы слышим и нелепую критику по поводу ношения нашими журналистами средств защиты и призывы к закрытию нашего СМИ», — с сожалением замечают сотрудники канала.

Совет по аудиовизуальным средствам (CSA), к примеру, в июне нынешнего года предъявил телеканалу ультиматум в связи с «упущениями в плане честности, информационной достоверности и разнообразия точек зрения» в одном из сюжетов о Сирии — однако RT оспорил претензии в Государственном совете. Да, RT France твёрдо намерен завоевать себе доброе имя.

Несмотря на то что репортажи канала о протестах «жёлтых жилетов» можно назвать сенсационными, ни одной оплошности регулятор в них не обнаружил. Не исключено, что каналу вскоре удастся преодолеть очередной этап [в своём развитии], причём усилиями того человека, который когда-то им пренебрёг: администрация французского президента рассматривает возможность предоставления каналу аккредитации на посещение мероприятий Елисейского дворца.

Дата публикации 13 декабря 2018 года.