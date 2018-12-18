L’Opinion: российский канал RT France пускает корни благодаря «жёлтым жилетам»
Дата публикации 13 декабря 2018 года.
Дата публикации 13 декабря 2018 года.
России не составит труда создать ракеты наземного базирования в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил президент Владимир Путин.
Власти Марокко расследуют убийство двух туристок из Норвегии и Дании, тела которых были обнаружены в горах Высокого Атласа недалеко от деревни Эмлиль.
Футбольный клуб «Ростов» из Ростова-на-Дону отреагировал на отставку из английского «Манчестер Юнайтед» португальского специалиста Жозе Моуринью.
Российские «специалисты по дезинформации» направили свои усилия на дискредитацию спецпрокурора США Роберта Мюллера, чтобы помочь американскому президенту Дональду Трампу сохранить место в Белом доме. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на копию доклада сената США о «российской кампании».
Российский лазерный комплекс «Пересвет» заступил на боевое дежурство в Вооружённых силах России 1 декабря 2018 года, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT принятие Генеральной Ассамблеей ООН украинского проекта резолюции о «милитаризации» Крыма, а также части Азовского и Чёрного морей.
Сайт посольства России в Великобритании был взломан во второй половине дня в понедельник, 17 декабря, передаёт РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко отреагировала на решение Женской теннисной ассоциации (WTA) изменить правила о возвращении теннисисток после рождения ребёнка.
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства заявил, что численный состав российских военнослужащих на территории Сирии сокращён и доведён до установленного штата.
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны назвал главные задачи вооружённых сил страны на следующий год.
Пожар на складе на территории завода «Зингер» в Подольске локализован на площади 400 кв. м.
Совет директоров Женской теннисной ассоциации (WTA) утвердил изменения в правила о возвращении теннисисток после рождения ребёнка, которые вступят в силу в 2019 году.
Соединённые Штаты под надуманным предлогом выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который сами же давно нарушили, заявил президент России Владимир Путин.
Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал замгубернатора Псковской области Александра Кузнецова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Евгения Зобова.
Салман Гюлен, племянник оппозиционного исламского проповедника и лидера FETO Фетхуллаха Гюлена, приговорён судом в Турции к 7,5 года лишения свободы, сообщает Milliyet.
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны заявил о необходимости анализировать и учитывать развитие военно-политической обстановки в мире.
Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана прокомментировала решение Московского городского суда отклонить апелляцию на продление ареста её супругу и нападающему «Зенита» Александру Кокорину.
Госдума приняла во втором чтении законопроекты о частичной декриминализации статьи 282 УК России об экстремизме, сообщает РИА Новости.
Президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей (МКПП) Артём Чайка назначен на должность заместителя председателя экономического совета при после России в Белоруссии.
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик будет назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба после отставки Жозе Моуринью.
Трёхсторонние газовые переговоры России, Евросоюза и Украины важно возобновить в январе, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о предварительном прогнозе погоды на январь.
Зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT принятие законопроекта об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства.
Правительство Украины на заседании кабинета министров во вторник, 18 декабря, намерено продлить на год эмбарго на импорт ряда товаров из России, передаёт Интерфакс-Украина.
Директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв прокомментировал решение Генеральной ассамблеи ООН по Крыму.
Суд приговорил к девяти годам и восьми месяцам воспитательной колонии подростка, который принимал участие в нападении в школе в Перми.
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев резко отреагировал на решение Московского городского суда отклонить апелляцию на продление ареста ему и нападающему «Зенита» Александру Кокорину.
В Кремле прокомментировали сообщения о подготовке комитетом сената США по разведке нового доклада о «кампании России по дезинформации», якобы направленной на вмешательство в американские выборы 2016 года.
В связи с отменой ограничений в отношении российских бизнесменов для участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) работа по подготовке официальной российской резиденции «Русский дом» в Давосе будет возобновлена.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев прокомментировал в беседе с RT заявление спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина о том, что Госдума намерена обратиться в Парламентскую ассамблею ОБСЕ из-за гонений на священнослужителей на Украине.
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил об отставке главного тренера команды Жозе Моуринью.
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также другие фигуранты дела нанесли автомобилю одного из потерпевших ущерб в 160 тысяч рублей.
Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщает РИА Новости.
«Яндекс» планирует купить площадку для нового офиса в Москве почти за $145 млн. Компания получит права на земельный участок площадью около 4 га, где находится здание бывшей гостиницы «Орлёнок».
Курс евро вырос в ходе торгов до 76 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола определил полузащитника мадридского «Реала» Иско как приоритетную трансферную цель для своей команды.
В столице на 95-м году жизни умерла художница и скульптор Любовь Лондон, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Госдума в ходе заседания 18 декабря приняла закон об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции, сообщает РИА Новости.
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев попросил у суда разрешения встретить Новый год с членами своей семьи.
Москва сожалеет в связи с принятием Генассамблеей ООН украинского проекта резолюции о «милитаризации» Крыма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Сообщения СМИ о якобы отправке «армии российских наёмников» в страны Африки, в том числе в ЦАР, являются спекуляциями. Об этом заявил директор департамента Африки МИД России Андрей Кемарский.
Санта-Клаус намерен вручить подарки президентам США и России Дональду Трампу и Владимиру Путину.
Госдума намерена обратиться в Парламентскую ассамблею ОБСЕ из-за гонений на священнослужителей на Украине, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин высказался по поводу своего ареста в ходе рассмотрения апелляции на продление пребывания в СИЗО на два месяца ему и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.
Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла оценил игру российского голкипера Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс».
Экс-футболист Пётр Нейштетер в беседе с газетой «Известия» прокомментировал жеребьёвку 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой «Краснодар» сыграет с «Байером».
«ВКонтакте» запустила праздничный спецпроект «Новогоднее обещание». Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.
Принятие Генеральной Ассамблеей ООН украинского проекта резолюции о «милитаризации» Крыма является «очередным витком глупости», заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в беседе с газетой «Известия» рассказал о ситуации в команде в преддверии матча с «Барысом» в КХЛ.
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала, каким должен быть новогодний стол.