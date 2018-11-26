Télérama: Таддеи смог перенести свои острые дебаты с France 3 в эфир RT

Известный французский телеведущий Фредерик Таддеи перешёл на RT France. Корреспондент издания Télérama решил смотреть выпуски его новой передачи «Запрещено запрещать» на протяжении недели. В итоге автор пришёл к выводу, что эта острая дискуссионная программа без проблем вписывается в редакционную политику российского канала, отмечается в статье.

Фредерик Таддеи, лишённый программы «Сегодня вечером или никогда» на телеканале France 3, перешёл на RT France — и теперь ведёт на российском канале новую передачу с дебатами под названием «Запрещено запрещать». Проследив за эфиром RT France на протяжении целой недели, корреспондент Télérama Оливье Теске пришёл к выводу, что эта острая дискуссионная программа «без проблем вписывается» в редакционную политику российского канала.



«Запрещено запрещать» — этот каламбур Жана Янна, обманчивый слоган протестов 1968 года, теперь стал названием заглавной передачи RT France. «Похоже на случайное недоразумение. Если только это не остроумный намёк», — отмечается в статье. Ведь телеканал RT на Западе многие считают «медиаинструментом Владимира Путина», и за ним пристально следит Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции (CSA). RT France вещает на территории Франции с декабря 2017 года по кабельному и спутниковому телевидению, а также на 359 кнопке пакета Free, сообщает автор.



И теперь ежедневно с понедельника по четверг в его эфире появляется «старый знакомый» французов, вырванный из французского телерадиовещания — Фредерик Таддеи, который на протяжении десяти сезонов был арбитром программы «Сегодня вечером или никогда» на телеканале France 3. А теперь этот известный ведущий отправился на Восток с убеждением, что Франция отныне «слишком ограничена для более серьёзных словесных баталий», отмечается в статье.



Однако не стоит убеждать Таддеи, что он служит «гарантией плюрализма» для Кремля, пишет Télérama. «Мне абсолютно плевать, кто мне платит, при условии, что я волен делать то, что хочу, приглашать, кого хочу, и говорить о том, о чём хочу», — предупреждал сам Таддеи в интервью Causeur в начале сентября, ещё за несколько недель до запуска своей новой программы. И то же он повторил в интервью France Inter в ответ на вопрос, что он думает о Владимире Путине. «Честно говоря, ничего», — ответил Таддеи, для которого RT «не отличается от France 24 или BBC», говорится в статье. Разница, пожалуй, лишь в том, что RT «максимально использует мягкую силу гораздо задиристее, чем западное телерадиовещание», поясняет автор.



Если проанализировать передачу Таддеи от 27 сентября, посвящённую проблемам европейской экономики, то сразу становится ясно, что французский журналист находится «в комфортной для него обстановке», отмечается в статье. Он начинает программу словами: «И начнём дебаты, настоящие, ведь именно их больше всего не хватает на телевидении». Рядом с ним — известный специалист по демографии Эммануэль Тодд, которого ранее 27 раз приглашали в передачу «Сегодня вечером или никогда», публицист Корали Делом, либеральный экономист Николя Бавере, а также молодой политический аналитик и сторонник свободного рынка Ферган Азиари. На протяжении всей передачи, которая длится чуть меньше часа, беседа идёт прекрасно, констатирует автор: «Она совсем не похожа на те вирусные видео, которыми мы, слегка смущаясь, делимся в социальных сетях. Гости передачи не поубивали друг друга с возгласами «фейк ньюз», никто никого не перебивал, и единственное, что постоянно поминали, так это Старый Свет».



«Европа недостаточно суверенна», — заявил, в частности, Бавере. «У неолиберальной Европы есть нелиберальные черты», — предупреждает Делом. «Европа — зона экономической войны», — уверен Тодд. «Европа — континент старый, богатый и невооружённый», — парирует Бавере. «Контрольный выстрел», по мнению автора, пришёл в заключение от Тодда: «Европа обвалится сама под своим весом с громким глухим звуком». Видео программы, размещённое на YouTube, быстро набрало более 126 тысяч просмотров. «Надеемся, что президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер программу не смотрел. Иначе он бы точно так же упал со стула. За две минуты до того, как передать эфир, сторонник идей де Токвиля Бавере заговорил про «авторитарную демократию, которую изобрёл Путин». Никто ему не возразил и, к нашему большому разочарованию, ни один мускулистый агент ФСБ не прервал передачу, чтобы исправить наглеца», — пишет Télérama.



В следующей передаче, которая вышла в свет 1 октября и была посвящена вопросу, стала ли международная система более безопасной через десятилетие после мирового финансового кризиса, вновь присутствовали знакомые французским зрителям гости из «Сегодня вечером или никогда», говорится в статье. Член «Приземлённых экономистов» Анри Стердиняк занял место за столом рядом с Аньес Бенасси-Кере из «Круга экономистов» (к слову, он также был и её научным руководителем), а также «раскаявшимся банкиром» Жан-Мишелем Ноло, работавшим в Управлении по финансовым рынкам, и президентом фонда Trusteam Finance Жан-Себастьяном Бесле, про которого мы узнаём, что в 2008 году он был осуждён Управлением по финансовым рынкам. В центре их «техничной и душевной беседы» были финансовые спекуляции, управления деривативами и сокращения рынка займов. Что поражает, так это контраст между участниками дебатов и некоторыми довольно странными комментариями, которые появились впоследствии от зрителей на YouTube, подчёркивает Télérama.



Ещё одна передача Таддеи, которая вышла в эфир RT France 2 октября, была посвящена культуре. В ходе программы журналист Жером Пьерра, специалист по татуировкам и организованной преступности, представил свою новую книгу: комикс об истории крупного бандитизма. Саксофонист-виртуоз Гийом Перре чувствовал себя «почти как дома», поскольку именно он сочинил музыку для передачи, поясняет автор. Почтенный Эрнест Пиньон-Эрнест, художник и духовный отец стрит-арта, с радостью рассказывал про новый мост в Генуе как «архитектурное средство от стен, которые возводятся по всему миру». Только философ Жан-Франсуа Бронштейн решился «пройти по узкой дорожке полемики», заговорив в едином порыве про «теорию гендера» с её «исчезновением телесности», борьбу против видовой дискриминации и эвтаназию, говорится в статье.



Следующий выпуск от 3 октября затронул проблемы иммиграции. Через неделю после блуждания корабля Aquarius по Средиземному морю Таддеи собрал в студии «аутентичных для RT гостей», говорится в статье: это незаменимая глава редакции Causeur Элизабет Леви, «национальный оратор» и «патриот» из «Непокорной Франции» Джордж Кузманович, шеф-редактор Regards Пьер Жакман (инициатор «Манифеста для приёма мигрантов») и предприниматель Лоран Папи. «Каждый занимает своё место в предназначенном для него углу ринга, что не удивительно», — поясняет автор. Кузманович, например, хочет «осушить поток мигрантов», вдохновляясь идеями интернационализма у бывшего президента Буркина-Фасо Санкары, который выступал за солидарность со странами третьего мира. В свою очередь, Элизабет Леви «мечет гром и молнии» против «леваков, питающих благие намерения», цитируя Марселя Гоше и Кристофа Гилюи, а Жакман «вздыхает, кривится и перебивает её», пока она не пригрозила в ответ покинуть студию: «Если мне не позволят закончить мысль, я уйду, потому что у меня и вправду есть, чем заняться». В то время как молодой либерал Папи в бабочке, кажется, «присутствует здесь в качестве карикатуры на сторонника евроатлантизма, анонимного олицетворения направления мысли, которое в других местах представлено очень широко», пишет Télérama.



В завершение Оливье Теске задается вопросом, как такие «ожесточённые дебаты, которые подчас кажутся практически точной копией эфира программы «Сегодня вечером или никогда», перешли с France 3 на RT». «Это мир изменился или телевидение? Гениальный ход RT: этот канал слишком хитрый, чтобы быть простым органом пропаганды, он хочет озвучивать голос оппозиционных партий и сил, которые находятся в меньшинстве, как более насыщенная версия СМИ несогласных».