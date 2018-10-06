Фредерик Таддеи: «Запрещено запрещать» — девиз, обращённый ко всем, даже к Путину

Французские СМИ испытывают сегодня серьёзные проблемы в области свободы слова, а также все больше склонны к самоцензуре, считает французский журналист Фредерик Таддеи. Вот почему телеканал RT France оказался единственным местом, где телеведущий может сегодня заниматься любимым делом — вести свободные дебаты, не будучи ограниченным в выборе гостей. При этом название его новой программы «Запрещено запрещать», первый выпуск которой «оказался успешным», призвано стать посланием всему миру — и даже Владимиру Путину, заявляет Таддеи.

Французский журналист Фредерик Таддеи, отстранённый от эфира в телекомпании France Télévisions и «нашедший убежище» на RT France, где состоялась премьера его нового ток-шоу «Запрещено запрещать», рассказал в интервью журналу Valeurs Actuelles о причинах своего перехода на российский телеканал.

«Это единственный канал, предлагающий мне делать именно то, что мне хотелось бы делать на телевидении: передачу, посвященную культуре и дебатам, притом высококлассную. И вдобавок, имея на руках карт-бланш!» — так объясняет Таддеи своё решение.

При этом Таддеи настаивает на отсутствии отличий между RT и французским France 24, отмечая схожесть методов финансирования. «Нам говорят, что RT финансирует Кремль, но он существует на бюджетные средства точно так же, как France 24. Поэтому я и пошутил, что это всё равно, что сказать, что France 24 финансирует Елисейский дворец», — поясняет телеведущий.

Что касается упрёков в адрес России, которую на Западе часто называют «авторитарной демократией», то подобные попытки «учить весь мир демократии» выглядят «претенциозно» и смехотворно, замечает Таддеи. «Каждый раз я напоминаю, что в России демократия существует всего 30 лет, она разительно отличается от нас. Далее, стоит вспомнить Францию и генерала Де Голля и радиовещательную службу ORTF: сегодня все, включая меня, обожают его, но если бы генерал вернулся сегодня, его воспринимали бы так же, как Путина», — полагает ведущий.

В разговоре с изданием Таддеи отмечает «серьёзные проблемы со свободой слова» во Франции, где запретительные законы в отношении определённых мнений нередко используют для борьбы с суждениями, «немного выходящими за рамки нормы», усматривая в них сексизм, расизм или гомофобию. При отсутствии прямой цензуры французские журналисты подвержены «самоцензуре», охвачены страхом «сделать по-другому», боязнью «глупцов и фанатиков», уверен журналист.

Во времена работы на France Télévisions Таддеи нередко подвергался критике за выбор гостей для своей передачи «Сегодня вечером (или никогда!)», однако, как подчёркивает ведущий, недовольство всегда исходило от официальных лиц, но никогда — от людей на улицах. «Они (обычные люди — ИноТВ) жаждут дебатов, различных мнений, чтобы правда восторжествовала. Даже если при этом не все они сходятся в представлениях о правде», — замечает собеседник издания.

В интервью изданию Таддеи отмечает, что после закрытия его последней программы жанр дебатов практически исчез из французского телеэфира. При этом журналист затрудняется назвать причину этого феномена, предполагая, что виной тому руководители крупнейших СМИ, заинтересованные в «менее интеллектуальных и менее свободных» форматах.

В качестве названия своей новой программы на RT France Таддеи выбрал девиз Interdit d'interdire (Запрещено запрещать — ИноТВ), который принято считать слоганом студенческих протестов мая 1968 года. Как отмечает ведущий, в пору, когда родилась эта фраза, «запрещения» были не в чести в отличие от сегодняшнего дня. «Те же люди, которые желали разрешить как можно больше, отныне хотят запретить ещё больше», — замечает журналист. Таким образом, выбор названия программы стал для Таддеи возможностью продемонстрировать свою свободу. При этом, как подчёркивает автор программы, этот девиз обращён ко всем — даже к Владимиру Путину. «Он не запретит мою передачу!» — уверен Таддеи.

Как отмечает Valeurs Actuelles, дебют Таддеи на RT France оказался успешным: первый выпуск программы на тему: «Европейская экономика: слишком или недостаточно либеральная?», вышедший 27 сентября, собрал более 100 тыс. просмотров на YouTube и десятки тысяч просмотров в социальных сетях Twitter и Facebook. Передача стала возможностью для «серьёзной и учтивой» дискуссии между публицистом Николя Бавере и демографом Эммануэлем Тоддом. Последний по окончании программы поприветствовал появление ведущего, «который позволяет людям говорить, которому приятно их слушать и который не перебивает их постоянно».

Сам Таддеи предупредил зрителей: «Чтобы проводить настоящие дебаты на телевидении, нужно уметь оставаться беспристрастным, приглашать представителей всех флангов, не выбирать между хорошими и плохими, не занимать сторон и задавать хорошие вопросы».

«Редкий и эффективный рецепт», — отмечает издание.