Le Figaro: Фредерик Таддеи — бунтарь

Ряды телеканала RT France пополнил французский журналист Фредерик Таддеи, известный своими дискуссионными передачами. Этот знаменитый «бунтарь» — престижное приобретение для российского телеканала, который прежде прибегал к услугам «неприметных» телеведущих BFMTV и France 24, пишет Le Figaro.

Журналист Фредерик Таддеи, находящийся в постоянном противостоянии с телерадиокомпанией France Télévisions, договорился о сотрудничестве с российским телеканалом RT France. Для телевизионных кругов эта новость стала громом среди ясного неба, однако она совсем не удивила тех, кто знаком с бунтарским стилем бывшего ведущего программы «Сегодня вечером (или никогда!)».

Телевизионные «трансферы» часто полны неожиданностей. Об одном из самых резонансных трансферов 2018 года объявил телеканал RT France (франкоязычная версия российского государственного телеканала RT): ряды ведущих этого канала пополнит Фредерик Таддеи. Это престижное приобретение для телеканала, который прежде прибегал к услугам неприметных телеведущих BFMTV и France 24.

В прямом эфире журналист будет заниматься тем, что умеет лучше всего: он станет ведущим телепрограммы о новостях культуры и общественных дебатов. Эта часовая программа будет выходить в новом сезоне с понедельника по четверг на телеканале, где, по его словам, зрителя ждут «умные передачи без предубеждений, в которых люди, знающие, о чём говорят, не появляющиеся на других каналах и имеющие разные точки зрения, смогут обсудить все вопросы».

Таддеи практически дословно повторил то, что уже говорил, когда запускалась программа «Сегодня вечером (или никогда!)». С 2006-го по 2016 год он был культовым ведущим этой программы, которая славилась серьёзными дискуссиями. То же самое можно сказать и о его радиопрограмме Europe 1 Social Club.

Окружение телеведущего определённо меньше удивилось его «трансферу», чем широкая публика. Ведь этот 57-летний интеллектуал всегда демонстрировал свободу самовыражения и независимый дух. Учитывая его бунтарский и провокационный характер, который резко отличается от спокойствия и благонамеренности некоторых его коллег, разве мог он не присоединиться к этому телеканалу, который не пришёлся ко двору в Елисейском дворце и недавно получил предупреждение от Высшего совета по аудиовизуальным средствам за «отсутствие честности, точности информации и многообразия точек зрения» при освещении сирийского конфликта? Руководство RT France решительно оспорило это обвинение, которое, впрочем, совершенно не оттолкнуло нового влиятельного члена редакции телеканала.

Больше всего Таддеи любит борьбу. Он привык бороться. Каковые его последние боевые заслуги? Едкая критика в адрес руководства France Télévisions в то время, когда он ещё руководил телепрограммой D'art d'art! («Искусство, искусство!»), выходящей на телеканале France 2. В прошлом сезоне Таддеи написал в колонке газеты Le Monde, что «генеральный директор [France Télévisions] Дельфин Эрнотт совершенно не разбирается в телевидении и разрушает коллектив».

И в целом он сегодня клеймит «зловещую атмосферу на телевидении, где интеллектуалы, исследователи, учёные, те, кто не согласен с текущим положением вещей, больше не имеют права голоса и где полностью исчезли настоящие дебаты». Атмосферу на телевидении, при которой Таддеи — необходимо это признать — всё меньше был на виду. Из-за потери аудитории или из-за постоянных споров?

Давайте вспомним. Когда Таддеи, до этого работавший в программе «Больше нигде» (телеканал Canal+), руководил телепрограммой «Сегодня вечером (или никогда!)», его обвиняли в том, что он приглашал Дьёдонне, Тарика Рамадана и Марка-Эдуарда Набе. Бурю негодования вызвало даже появление Маттьё Кассовица, который оспаривает официальную версию событий 11 сентября. В 2013 году журналист Патрик Коэн раскритиковал его ещё сильнее, заявив, что на съёмочной площадке присутствуют «те, у кого не всё в порядке с головой».

Несмотря на многочисленные выпады, Таддеи никогда не думал о том, чтобы отказаться от своих убеждений. И пусть все услышат: да, дебаты должны продолжаться. И пусть все знают: нет, его передача никогда не была осуждена судом. Довольно! После закрытия своей обожаемой программы бывший литературный обозреватель Radio Nova нашёл утешение в телепрограмме «Вчера, сегодня, завтра», посвящённой миру идей. Прежде чем он приступит к исполнению своих новых функций, у него в голове появится ещё немало задумок.

Автор статьи: Пьер де Буашю.

Дата публикации 20 июля 2018 года.