Фредерик Таддеи о своём ток-шоу на RT: в «Запрещено запрещать» не будет никаких ограничений

Французский журналист Фредерик Таддеи, который с конца сентября будет вести новую программу «Запрещено запрещать» на телеканале RT France, принял участие в обсуждении «Журналисты — заложники редакционной политики?», которое прошло на радиостанции France Culture. Таддеи рассказал, что в своей передаче ему предоставлен карт-бланш: он сможет «приглашать, кого захочет, и затрагивать темы, которые захочет».

Во время эфира Таддеи рассказал, что «Запрещено запрещать» — это ток-шоу, программа о культуре, в которой будут дебаты, точно такая же, как и те, которые он вёл на телевидении и раньше. «Это программа, в которой мне предоставлен карт-бланш: я смогу приглашать, кого захочу, затрагивать темы, какие захочу», — отметил французский журналист.

Таддеи подчеркнул, что, когда он пришёл на RT France, он спросил, сможет ли он приглашать в свою программу кого угодно, есть ли у канала чёрный список. «Мне сказали, что его нет. И тогда я согласился», — утверждает Таддеи.

«Каналу RT создали очень плохую репутацию. Но меня, скорее, привлекает эта работа», — добавил журналист.

Французская журналистка Од Ланселан, которая тоже участвовала в дискуссии, считает, что приход на «финансируемый российским правительством» канал Фредерика Таддеи, который раньше вёл лучшую программу о культуре на французском телевидении, — это «очень серьёзный симптом кризиса, которым охвачены СМИ». «Мы, демократы, очень сильно обеспокоены этим событием», — заявила она.

По словам Таддеи, когда ведёшь дебаты, «нельзя из них что-либо вырезать». «Это сильно отличается от ситуации, когда журналист работает на местах, опрашивает людей и представляет то, что, по его мнению, является правдой», — отмечает Таддеи.

Как утверждает Таддеи, можно работать на канале, который близок к французскому правительству, или на том, который финансируется другим государством, и «делать при этом те же самые программы».

«Мне тем не менее кажется, что ситуация, в которой сейчас находится Таддеи, и тот факт, что его загнали в тупик, а потом и вовсе прогнали с крупных площадок страны, — это всё же признак того, что в крупных СМИ теперь не допускаются разные точки зрения», — сказала Од Ланселан. «Сегодня так оно и есть!» — согласился Таддеи.

Ещё одна участница дискуссии — историк Летиция Строк-Бонар — призналась, что у неё «были те же самые ощущения», когда она узнала о том, что Таддеи покидает France Télévisions. По её словам, сегодня в англоговорящих странах существует «тревожный феномен»: некоторых людей больше не приглашают на конференции, а университеты отзывают свои приглашения, выданные ранее людям, которые, по их мнению, могут «задеть чувства студентов».

«Один из последних примеров: издание The New Yorker организовало большую конференцию в начале сентября и пригласило на неё Стивена Бэннона. Многие из тех, кто был приглашён, решили не приходить, — рассказывает Строк-Бонар. — Бэннон был приглашён, но из-за скандала The New Yorker отозвала это приглашение».

Как отметила Строк-Бонар, ссылаясь на слова британского философа Джона Стюарта Милля, «необходимо выслушивать все точки зрения, потому что это полезно для всего человечества»: если точка зрения ложная, нужно говорить об этом, если же она верная — «мы все получим новое знание».

На вопрос ведущего программы к Таддеи о том, было ли среди предложений, сделанных ему в новом сезоне, такое, которое позволило бы ему делать то, что он будет делать для RT France, Таддеи ответил отрицательно. «Не удивляйтесь. Вы это прекрасно знаете. Все знают, что на телевидении сегодня нет дебатов, — заявил французский журналист. — Спросите кого угодно, и вам скажут: «Я не смотрю телевизор». И почему? Потому что там нет дебатов, они считают нас идиотами, обращаются с нами, как с детьми».

Таддеи также напомнил о своём интервью изданию Causeur, в котором он признался, что ему всё равно, кто ему платит, и что ему важно лишь делать то, что он хочет.

«Я часто говорю, что в нашей стране самоцензура опаснее цензуры», — отметил французский журналист. По его словам, хороший журналист — это тот, который может критически мыслить в отношении «своего работодателя, окружения, семьи, коллег и самого себя».

Как утверждает Фредерик Таддеи, «журналист должен обладать независимым духом, быть образованным, любознательным и позитивно настроенным», и именно такие люди работают с ним над новой программой «Запрещено запрещать» на RT France.