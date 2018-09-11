Фредерик Таддеи о своём ток-шоу на RT: в «Запрещено запрещать» не будет никаких ограничений

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FT: в отравлении в Солсбери Тереза Мэй обвинила ГРУ Financial Times
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В МИД Турции сообщили о согласовании списков кандидатов в конституционную комиссию Сирии
В Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что участники четырёхсторонних переговоров 10-11 сентября по Сирии в Женеве согласовали списки кандидатов в конституционную комиссию от сирийского правительства и оппозиции.
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Поклонская намерена провести проверку пяти депутатов Госдумы из-за возможных нарушений
Пять депутатов Госдумы будут проверены комиссией по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе парламентариев, об этом сообщила председатель комиссии Наталья Поклонская.
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Медведева подтвердила, что выступит на чемпионате России по фигурному катанию
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что выступит на чемпионате России.
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Медведев заявил о необходимости контролировать реализацию закона о пенсиях
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости в течение переходного периода следить за реализацией пенсионного законодательства. Об этом сообщает РИА Новости.
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Роберто Карлос дебютировал в мини-футболе
Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии по футболу Роберто Карлос провёл выставочный матч в чемпионате Японии по футзалу.
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Выставка «Улица Дальнего Востока» открылась в рамках ВЭФ-2018
Выставка «Улица Дальнего Востока» открылась в рамках Восточного экономического форума, сообщает ИА «Хабаровский край».
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В Тверской области найдены останки 145 красноармейцев
В Тверской области участники международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт» нашли останки 145 красноармейцев, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
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Парламент Литвы запретил СМИ распространять информацию о способах совершения самоубийств
Парламент Литвы запретил средствам массовой информации распространять подробности о способах и мотивах совершения самоубийств, внеся поправки в соответствующий закон.
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Инфляция в Самарской области составила 2,5% с начала 2018 года
Инфляция в Самарской области составила 2,5% с начала 2018 года, дефляция — 0,04%, сообщает «Реальное время».
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В Сочи предупредили об опасности формирования смерчей над морем
В Сочи объявили экстренное предупреждение об опасности формирования смерчей над морем, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на мэрию.
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В Москве рассказали об интеграции новых станций метро с МЦК и железными дорогами
В столице рассказали об интеграции новых станций метро с Московским центральным кольцом и железными дорогами, сообщает газета «Вечерняя Москва».
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В Пермском крае назвали причину ДТП с пешеходами
В Пермском крае назвали причину дорожно-транспортного происшествия, в результате которого автомобиль наехал на пешеходов, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
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В Японии позитивно оценили встречу Путина и Абэ во Владивостоке
В японском Министерстве иностранных дел позитивно оценили встречу российского президента Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которая состоялась во Владивостоке.
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Небензя заявил о наличии неопровержимых доказательств готовящихся в Сирии провокаций
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза заявил о наличии неопровержимых доказательств готовящихся в Сирии провокаций.
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В ООН следят за ситуацией вокруг утечки воздуха на МКС
Директор Управления по вопросам космического пространства ООН Симонетта ди Пиппо заявила, что в организации следят за ситуацией вокруг утечки воздуха на Международной космической станции.
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СБР не будет препятствовать переходу трёх российских биатлонисток в сборную Украины
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв подтвердил, что организация получила официальный запрос от Федерации биатлона Украины (ФБУ) на переход российских спортсменов в украинскую сборную.
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Суд продлил домашний арест фигуранток дела «Нового величия» до 13 декабря
Фигурантки дела об экстремистском сообществе «Новое величие» Анна Павликова и Мария Дубовик останутся под домашним арестом до 13 декабря. Такое решение вынес Дорогомиловский суд Москвы, сообщает РИА Новости.
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Вице-президент Ирана исключил переговоры с США в условиях санкционного давления
Иран не пойдёт на переговоры с Соединёнными Штатами, находясь под санкциями, заявил иранский вице-президент Эсхак Джахангири.
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В Совфеде оценили новое заявление Киева по Азовскому морю
Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины полуострова Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил заявление замминистра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка о переброске в Азовское море бронированного катера для борьбы с досмотрами иностранных судов.
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Эксперт прокомментировал угрозы США в адрес Международного уголовного суда
Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в беседе с радио Sputnik оценил сообщения о том, что США пригрозили санкциями судьям Международного уголовного суда.
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Медведев призвал не допустить трудовой дискриминации по возрасту
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости не допустить трудовой дискриминации по возрасту. По его словам, для этого надо усилить контроль за деятельностью работодателей. Об этом сообщает РИА Новости.
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Агент Паредеса прокомментировал информацию о переходе игрока в «Милан»
Агент Пабло Саббаг, представляющий интересы аргентинского полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса, прокомментировал информацию о том, что игрок дал согласие на переход в «Милан» в зимнее трансферное окно.
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ФСИН апробирует проект по раздельному содержанию обвиняемых в СИЗО
Федеральная служба исполнения наказаний России апробирует проект по раздельному содержанию подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений отдельно от остальных в следственных изоляторах Москвы.
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В МИД заявили, что участники СВПД будут бороться с экстерриториальными санкциями США
Россия совместно с Ираном, Китаем и рядом европейских стран — участниц СВПД продолжит работу по выстраиванию «обороны от американских экстерриториальных санкций», заявил российский замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
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Ла Лига подала заявку в RFEF на проведение матча «Жирона» — «Барселона» в США
Испанская Ла Kига подала запрос в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на проведение матча 21-го тура Примеры между «Жироной» и «Барселоной» в Майами.
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В ООН заявили о нехватке $270 млн для оказания помощи сирийским беженцам
Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Бабар Балох заявил о нехватке средств для оказания необходимой помощи сирийским беженцам. Об этом сообщается на сайте УВКБ.
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Турция отправит своих наблюдателей на учения «Восток-2018»
Представители военного атташата посольства Турции в Москве изъявили желание принять участие в качестве наблюдателей в учениях «Восток-2018». Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя дипломатической миссии.
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Эксперт оценил заявление России о попытках различных государств милитаризировать космос
Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с ФАН оценил заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что Москву беспокоят попытки различных государств милитаризировать космическое пространство за счёт размещения на околоземной орбите ударного вооружения.
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Фигуристка Паненкова, ушедшая от Тутберидзе, назвала имя своего нового тренера
Российская фигуристка Дарья Паненкова сообщила имя своего нового тренера.
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Экс-глава Гильдии киноведов и кинокритиков оценил шансы «Собибора» на «Оскар»
Бывший президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизен в беседе с газетой «Вечерняя Москва» оценил шансы фильма «Собибор» на получение премии «Оскар».
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«Новая волна» в «Одноклассниках» набрала более 11 млн просмотров
Трансляцию всех дней международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна», проходившего в Сочи, в «Одноклассниках» посмотрели более 11 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.
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В шведском агентстве SIDA отказались комментировать данные об иностранном финансировании «Медузы»
В шведском правительственном агентстве SIDA со штаб-квартирой в Стокгольме не стали комментировать информацию об иностранном финансировании интернет-издания «Медуза».
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Экс-министр рассказал, что в лаборатории под Тбилиси могли проводить эксперименты над людьми
Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что получил «от друзей» из Грузии документы, «первичное изучение» которых показывает, что в лаборатории в окрестностях Тбилиси «могли проводиться секретные эксперименты на жителях Грузии».
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Федерация биатлона Украины запросила у СБР разрешение на переход Рассказовой
Федерация биатлона Украины (ФБУ) направила в Союз биатлонистов России (СБР) запрос о предоставлении Анастасии Рассказовой разрешения на выступление за украинскую сборную.
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Новый посол России в Минске вручил копии верительных грамот главе МИД Белоруссии
Новый посол России в Минске Михаил Бабич вручил копии верительных грамот главе Министерства иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею.
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Газинский поблагодарил тренерский штаб сборной России за доверие
Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский выразил благодарность тренерскому штабу национальной команды за назначение капитаном на контрольный матч с Чехией.
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Запрещённые на Украине российские сайты попали в топ-10 самых посещаемых ресурсов в стране
Запрещённые на Украине российские сайты вошли в десятку наиболее популярных ресурсов, которые посещают украинцы, об этом свидетельствуют данные исследования интернет-ассоциации Factum Group.
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Эксперт прокомментировал сообщения о планах Киева продать ГТС за рубеж
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщения о том, что украинская компания «Нафтогаз» предложила продать газотранспортную систему за рубеж.
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Эксперт рассказал о роли Дальнего Востока в новой промышленной революции
Генеральный директор ООО «Арника» Александр Генералов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о роли Дальнего Востока в новой промышленной революции.
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Додон навестил в больнице пострадавших в результате ДТП в Молдавии сотрудников госохраны
Президент Молдавии Игорь Додон на своей странице в Facebook рассказал, что навестил проходящих лечение в больнице сотрудников Службы государственной охраны, которые пострадали в ДТП, произошедшем в воскресенье, 9 сентября, на трассе Страшены — Калараш.
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Следователи начали проверку из-за частичного обрушения школы в Иркутской области
Следователи организовали проверку из-за частичного обрушения школы в посёлке Уян, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на сайт СУ СК России по Иркутской области.
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В Госдуме прокомментировали старт учений «Восток-2018»
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал старт учений «Восток-2018».
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Главы МИД Японии и Южной Кореи обсудили вопросы корейского урегулирования
Главы МИД Южной Кореи и Японии Кан Гён Хва и Таро Коно в ходе встречи в Ханое обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а также результаты визита южнокорейской делегации в КНДР.
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Науэрт рассказала о ходе расследования «акустических атак» на дипломатов США
Официальный представитель Государственного департамента Хезер Науэрт заявила, что в США к настоящему моменту не установили личности виновных в совершении «акустических атак» на американских дипломатов на Кубе и в Китае.
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Коларову вручили ключи от LADA за первый гол на «Самара Арене» на ЧМ-2018
Посол России в Сербии Александр Чепурин вручил защитнику и капитану сборной Сербии по футболу Александару Коларову ключи от автомобиля LADA 4×4, подаренного игроку за то, что он стал автором первого мяча, забитого на стадионе «Самара Арена» на чемпионате мира по футболу 2018 года.
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В результате столкновения автомобиля с тепловозом в Кузбассе погибли два человека
В результате столкновения автомобиля с тепловозом в Кемеровской области погибли два человека, сообщает портал ВашГород.ру со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
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Чистый отток капитала из России вырос в 2,8 раза с начала года
Чистый отток капитала из России вырос в 2,8 раза с января по август 2018 года — до $26,5 млрд. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на материалы Центробанка.
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МЧС предупредило жителей Московской области о сильном ветре 12 сентября
ГУ МЧС России по Московской области предупредило жителей региона о неблагоприятных погодных условиях в среду, 12 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Марсело получил условный срок за неуплату налогов в Испании
Защитник мадридского «Реала» Марсело признан виновным в уклонении от уплаты налогов в Испании.
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«Яндекс.Почта» восстановила работу после сбоя
На сервисе «Яндекс.Почта» устранили неполадки после масштабного сбоя и возобновили работу. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу интернет-компании.