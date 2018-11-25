Al-Riyadh: российский опыт в сфере СМИ

Аналитические и информационные материалы и оперативная подача новостей — залог успеха российских СМИ за рубежом, в частности телеканала RT, пишет Al-Riyadh. В России понимают, что зритель не любит, когда ему пытаются навязать определённую повестку, поэтому подача информации осуществляется очень аккуратно. Это позволяет СМИ служить интересам своей страны, и в то же время не оставляет впечатления, что на мнение аудитории пытаются повлиять, заключает издание.

Одним из наиболее важных признаков успеха какого-либо средства массовой информации является то, что люди передают появляющиеся там новости в качестве надёжного доказательства и достоверного источника информации. Именно это и происходит сейчас с информационной сетью RT, которая не так давно заняла своё место в медиамире, но за недолгие годы уже стала заслуживающим доверия источником новостей. Хотя эта информационная сеть усердно служит продвижению российской повестки дня, однако искусная подача информации позволяет ей сделать так, что для подавляющего большинства аудитории это остаётся неявным. И это позволяет легко передавать то послание, которое российское правительство хочет донести до зрителей.



Несмотря на то что раньше за русскими не наблюдалось лидерства в сфере СМИ (по крайней мере, на международном уровне), и у них не было таких укоренившихся влиятельных информационных организаций, как в Америке и Великобритании, сеть RT смогла, однако, пробить себе дорогу и вступить в ожесточённую конкурентную борьбу, чтобы отвоевать свою долю аудитории. Тот, кто работает в СМИ, знает, насколько трудно прийти в эту сферу позже остальных и завоёвывать доверие публики.



Рецепт успеха русских в области СМИ — это смесь важных ингредиентов. Они прекрасно понимают, что зритель не любит получать информацию от такого средства массовой информации, которое пытается на него повлиять при помощи определённой повестки дня. Поэтому они представляют в эфире исключительно информационные и аналитические материалы — однако их подача, выбор тем, заголовков и выражений осуществляется очень аккуратно и разумно, чтобы полностью избегать передачи нужного послания напрямую. Это позволяет им служить интересам своей страны, и в то же время не оставлять у читателя впечатления, что данное СМИ пытается на него повлиять. Ещё одним фактором успеха является оперативная подача новостей. При этом заботиться об их достоверности и придерживаться высокой точности каналу позволяет высокий уровень профессионализма журналистов, работающих на нем. К слову, руководство этой сети даже стремится придать местный колорит каждому из каналов — в зависимости от аудитории, на которую он направлен. Например, на испаноязычной версии RT работают испанские журналисты, и это вызывает больше доверия у целевой аудитории.



Здесь также важно отметить, что участие России на арене международных СМИ не ограничивается исключительно RT — в последнее время здесь активно выделяется и информационная сеть Sputnik, которая тоже становится влиятельным игроком и по своей мощи вполне может сравняться с RT в будущем. Информационная сеть Sputnik появилась четыре года назад. Это мощное ответвление международного информационного агентства «Россия сегодня», в состав которого входят веб-сайты, предоставляющие информационные материалы на 30 языках.



Опыт российских СМИ на международной арене заслуживает того, чтобы его изучить в качестве готовой модели для подражания. Особенно учитывая, что мы сталкиваемся с серьёзным вызовом в сфере средств массовой информации. И это требует, чтобы мы обратились ко всему миру — причём не только для того, чтобы мы могли передавать наше послание и отстаивать свои интересы, но и чтобы защищаться от ожесточённых атак, которым мы подвергаемся. Война сейчас идёт на полях СМИ, поэтому мы должны в совершенстве овладеть этим искусством.



Автор статьи: Имад аль-Ибади.



Дата публикации 19 ноября 2018 года.



