Эксперт: Запад ненавидит Россию, потому что она не делает, что ей говорят

Россия с её «экономическим национализмом» представляет для западных элит во главе с США идеологическую угрозу, утверждает политический эксперт Ти Джей Коулз. В своей книге, отрывок из которой приводится в CounterPunch, аналитик утверждает, что Америка хочет сохранить свою экономическую гегемонию в мире, а нежелание России делать, что ей говорят, мешает господству неолиберального порядка.

В своей новой книге Union Jackboot: What Your Media and Professors Don’t Tell You About British Foreign Policy («Соединённый милитаризм: что ваши СМИ и профессора не рассказывают о внешней политике Великобритании?») политические эксперты Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд представили свои рассуждения на тему «англо-американского отношения» к России.



В приведённом авторами на сайте CounterPunch отрывке из книги, состоящей из провокационных вопросов Элфорда и развёрнутых ответов Коулза, последний поделился своими взглядами на так называемый консенсус европейских и американских элит о необходимости военного усиления против России.



«В отношении России нужно рассматривать много вопросов. Представляет ли она угрозу? Для кого? Какого рода угрозу представляет Россия?» — объясняет Коулз. Так, по мнению аналитика, для британского истеблишмента Россия, в первую очередь, представляет идеологическую угрозу — «потому что это большая страна с многочисленным населением». А ещё, в отличие от Великобритании, со своими природными ресурсами, нефтью и газом Россия полностью самодостаточна. Коулз даже упоминает о неких докладах Европейского совета, в которых утверждается, что Москва может представлять «идеологическую альтернативу» ЕС.



Как отмечает аналитик, уже более столетия британские стратеги считают Россию врагом. Здесь можно упомянуть «Большую игру» XIX — начала XX веков, битву за стратегические ресурсы и торговые пути, которые некоторые историки именуют «первой холодной войной». Затем, после того как к власти в России пришли большевики, к противостоянию из-за ресурсов прибавилось идеологическое. В тот период паранойя дошла до того, что Уинстон Черчилль стал подозревать созданную в 1900 году Лейбористскую партию в том, что она является прикрытием для большевиков.



Это позволило консерваторам ослабить набиравших силу лейбористов. По словам Коулза, «там, где есть угроза, открывается возможность». Как тогда правящие элиты в Великобритании использовали «угрозу» большевиков, чтобы разобраться с лейбористами, так и сегодня все вдруг должны бояться России. Кроме того, эксперт напоминает, как Великобритания первой использовала химическое оружие или, как выразился Черчилль, «правильное лекарство» против большевиков, когда проводила в России операцию в поддержку Белой армии. Но сегодня почему-то все говорят о том, как Москва угрожает Западу, скажем, своим «Новичком».



После распада СССР и ухода в отставку проамериканского президента Бориса Ельцина, Россия стала двигаться к «экономическому национализму», утверждает Ти Джей Коулз. И США это не понравилось — рынки перестали быть свободными, американским корпорациям пришлось иметь дело с нововведёнными пошлинами. Вот что стало реальной угрозой, но общественности такого говорить нельзя — что Запад «ненавидит Россию, потому что она не делает, что ей говорят». Коулз уверен, что реальная цель в отношении России заключается в сохранении экономической гегемонии США и культуры «свободного рынка», в то время как лично для себя Америка и дальше будет оставаться протекционистской. Что бы ни утверждали мейнстримные СМИ в США и Великобритании, Россия или Китай не представляют военной угрозы, просто Западу не нравится «экономический национализм» этих стран.



Аналитик подчёркивает, что оценки военных очень часто расходятся с тем, что говорят политики и СМИ. Так, специалисты Военного училища Сухопутных войск США ещё много лет назад говорили, что любые поползновения НАТО к поддержке прозападного правительства на Украине спровоцируют Россию на «аннексию» Крыма. То есть Москва не внезапно «нападает» на Киев, а демонстрирует свою реакцию на действия НАТО.



Если взглянуть на карту, то видно, что Россия окружена «враждебными силами» альянса, рассуждает Ти Джей Коулз. И об этом мало кто упоминает, а если и упоминают, то только в ключе «сдерживания» Москвы. Но, по логике, чтобы что-то сдерживать, это «что-то» должно бы изначально расти, расширяться. А тут опять-таки американские военные сообщают конгрессу, что Россия не осуществляет «экспансию», за исключением тех моментов, когда её провоцируют.



«Представьте, как если бы Шотландия отделилась от Великобритании, и русские стали бы проводить у наших границ военные учения, якобы чтобы сдержать британцев от захвата Шотландии. То же самое мы делаем на Украине», — настаивает аналитик. Или же проведи Россия свои манёвры в Канаде или Мексике, это тут же сочли бы огромной угрозой и нарушением Устава ООН, не меньше.

Но главным игроком, конечно, остаются США, которые с помощью угрозы применения силы пытаются создать свой неолиберальный порядок. Великобритания лишь «слепо следует» за Вашингтоном. Если бы не США, вряд ли бы Лондон вообще стал размещать свои силы недалеко от российских границ, полагает эксперт.



Конечно, на Россию никто не собирается нападать, но ведь это не самое главное. «Хотим ли мы разрядить и без того уже напряжённую геополитическую ситуацию или ухудшить её до такой степени, чтобы стали происходить неприятные инциденты?» — задаётся вопросом аналитик. Если речь не идёт о непосредственном нападении на российскую территорию, то скорее вопрос заключается в атаке на «национальные интересы» Москвы, которые, как и в случае с британскими элитами, далеко не всегда совпадают с интересами народа. И как раз в рамках этих интересов Москва хочет сохранить Украину, через которую проходит большая часть её нефтяных и газовых поставок в Европу, в своей сфере влияния или хотя бы удержать от европейской, ведь это может дать Брюсселю преимущество в отношениях с Москвой.



Все эти детали не оправдывают «незаконных действий» России в Крыму, но показывают, как мало СМИ освещают реальное положение дел, уверен Коулз.