Обозреватель Asia Times предрёк политике Трампа судьбу перестройки Горбачёва

Успешная экономическая политика Дональда Трампа может обернуться для Америки тем же, чем обернулась для СССР неудачная политика Михаила Горбачёва — то есть крахом сверхдержавы, предупреждает обозреватель Asia Times Раджа Мёрфи. Как отмечает журналист, сосредоточенность Трампа на экономике ведёт к снижению американского влияния в мире. В результате США могут превратиться в экономически здоровое государство, озабоченное собственными делами, надеется автор.

«Единственное богатство, которое останется с вами навсегда, это богатство, которое вы раздали», — эту цитату римского императора Марка Аврелия обозреватель Asia Times Раджа Мёрфи предлагает вспомнить Дональду Трампу, вместе с высказыванием другого итальянца — героя романа Марио Пьюзо «Крёстный отец» Вито Корлеоне: «Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться». По убеждению автора, забыть о об этих принципах — значит ускорить «упадок и крах американской империи».

Тем не менее, сегодня Трамп делает миру предложения, от которых тот может отказаться, замечает журналист. По его убеждению, изменяя торговые соглашения и вынуждая глобальные корпорации возвратиться домой, США «вновь обретают экономическое здоровье, однако выпускают из рук мировую власть».

Мёрфи сравнивает Трампа с последним лидером Советского Союза Михаилом Горбачёвым, чья неудачная политика привела к распаду СССР и его краху как сверхдержавы. Ирония, однако, по мысли автора, в том, что к гибели американской сверхдержавы Трампа может привести успех его экономической политики.

Последним свидетельством сокращения американского влияния в мире стала готовность Индии и семи других стран бросить вызов единоличному решению Вашингтона о введении «односторонних, нелегальных санкций» в отношении Ирана. То, что Госдепартамент США в минувшие выходные выдал этим странам «разрешение» на покупку иранской нефти, было сродни «маханию зелёным флагом в след поезду, уже покинувшему станцию», замечает обозреватель издания.

Как напоминает автор, войны, подпитываемые алчностью, и «оргии потребления» в конечном итоге погубили Римскую империю. Подобная судьба поджидает и главную улицу Америки Пенсильвания-авеню, над которой «уже витает дух Горбачёва», предупреждает журналист. Президент Трамп «невольно дописывает последнюю главу истории Второй мировой войны — эпилог двум соперничавшим супердержавам, образовавшимся в результате самого страшного конфликта в истории человечества».

Возможно, 45-й президент-бунтарь и станет «экономическим мессией» для Америки, госдолг которой достиг отметки в $21,6 трлн, однако последствием его действий станет «гибель американской гегемонии», предрекает Мёрфи. «Наступают дни упадка последней уцелевшей империи», — утверждает журналист.

По словам автора статьи, «императоры и крёстные отцы» знали, что обладание большой властью подразумевает выплату издержек. Трамп же, напротив, отказывается от «подачек» в пользу более справедливых, с его точки зрения, договорённостей с союзниками: начиная с «надоедливых требований» к НАТО тратить больше на содержание американских легионов (800 военных баз в 80 странах), заканчивая сокращением объёма американской помощи другим государствам. Как напоминает автор, объёмы американской финансовой помощи снизились с $50 млрд в 2016 году до $7,7 млрд в 2018-м.

Как отмечает Мёрфи, «мир, менее привязанный к американской широте души и щедрым таможенным тарифам, сможет легче отказаться от задиристой доктрины американских президентов под названием: «вы или с нами, или против нас». В методе кнута и пряника, который обычно выдаётся за американскую внешнюю политику, кнут теряет силу, как только исчезает пряник».

По мнению журналиста, лидеры, обладающие большим самоуважением, будут менее терпимы к американскому «лицемерию» — к примеру, наложению санкций на другие государства за создание ядерного оружия, в то время как сами США обладают крупнейшим ядерным арсеналом в мире. Они также будут открыто надсмехаться над «истерией вокруг предполагаемого вмешательства в выборы» страны, у которой есть собственный «вопиющий послужной список» вмешательств в дела всего мира, а также вспомнят о других примерах двуличия американской политики — сменах режимов в странах Латинской Америки, поддержке Вашингтоном «кровавых диктаторов» и дестабилизации Ближнего Востока.

Кроме того, по мнению обозревателя, сосредоточенность Трампа на экономике снижает вероятность того, что он начнёт новые военные операции. А борьба с незаконной миграцией может негативно сказаться на численности американского военного контингента, участвующего в незаконных войнах, необходимых для поддержания американской гегемонии, обращает внимание автор. Как поясняет Мёрфи, иммигранты, не имеющие американского гражданства, составляют 5% всей численности американских вооружённых сил, а за участие в иракской и афганской кампаниях рекрутёры даже предлагали нелегальным переселенцам американское гражданство.

Конец «последней империи нашей эры» близок, уверен автор. «Улетающий в закат имперский американский орёл увидит зарю новых, экономически здоровых Соединённых Штатов, озабоченных собственными делами», — пишет автор, добавляя, что подобный исход даст надежду на построение более «равного и счастливого» мира, благодаря человеку, который невольно оказался «Горбачёвым — 2 в Белом доме».