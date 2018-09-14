По волне моей памяти: Горбачёв в новой книге о перестройке и не только

Последний советский лидер Михаил Горбачёв представил новую книгу, в которой он анализирует мировые события со времён перестройки. Его размышления основаны на исторических документах и беседах с мировыми лидерами, передаёт Euronews. В частности, Горбачёв пишет, что холодная война до сих пор не закончилась, меняется лишь её накал.

«Память постоянно возвращает меня к годам перестройки… к событиям, до неузнаваемости изменившим нашу страну и мир», — пишет Михаил Горбачёв в предисловии к своей последней книге. В четверг в Москве представили его 300-страничные размышления, основанные на документах и записях бесед с мировыми лидерами.

На презентации присутствовал и переводчик Горбачёва с английского, его многолетний соратник Павел Палажченко.

ПАВЕЛ ПАЛАЖЧЕНКО, переводчик: У Михаила Сергеевича возникла идея сделать ещё одну книгу для издательства АСТ, книгу о внешней политике эпохи перестройки. И книгу, где содержались бы также оценки того, что в мире происходило после перестройки.

МИХАИЛ ГОРБАЧЁВ, экс-президент СССР: Я доволен. Работой я доволен. А так для меня ничего тут нового уже нет.

Среди прочего в книге Михаил Горбачёв утверждает, что холодная война никуда не уходила, меняется лишь её накал. Его появление в 1985 году на посту генерального секретаря ЦК КПСС изменило представление мира о советском лидере. Главными свершениями его политики «нового мышления» считают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, вывод войск из Афганистана, объединение Германии.

Дата выхода в эфир 14 сентября 2018 года.