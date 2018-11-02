NZZ: попытки США удержать мировое лидерство провоцируют новую гонку вооружений

США стремятся сохранить своё лидирующее положение на мировой арене любой ценой, пишет Neue Zürcher Zeitung. Это побуждает «геополитических конкурентов» Америки в лице России и Китая увеличивать военные расходы, чтобы повысить свой потенциал и нарастить военную мощь. В результате новая гонка вооружений делает ситуацию непредсказуемой, подчёркивается в статье.

Недавнее заявление американского президента Дональда Трампа о намерении выйти из Договора РСМД наглядно продемонстрировало напряжённость в отношениях между США, Китаем и Россией, отмечает Neue Zürcher Zeitung. Американская администрация и Пентагон обосновывают этот шаг тем, что Россия разрабатывает новые крылатые ракеты наземного базирования, а Китай вообще не связан Договором РСМД. Это соглашение, подписанное в конце холодной войны, предусматривало уничтожение ракет дальностью от 500 до 5500 км, имевшихся на тот момент в арсеналах Советского Союза и Америки. Китай тогда ещё считался «малозначимой державой» с точки зрения мировой политики, поэтому его включение в договор не было приоритетным — но за эти годы соотношение сил в мире кардинально изменилось, говорится в статье.

Соединённые Штаты остались единственной мировой «сверхдержавой», поскольку Советский Союз уже стал достоянием истории, однако геополитические соперники Америки набирают силу, вызывая беспокойство в Вашингтоне, пишет Neue Zürcher Zeitung. В 2018 году Пентагон впервые за последние двадцать лет объявил главной угрозой миру не терроризм, а «соперничество сверхдержав». В стратегии национальной безопасности США от декабря 2017 года говорится, что Китай и Россия «бросают вызов власти Америки». Если проанализировать военные расходы этих государств, то становится понятно, что опасность вполне реальна — хотя и «относительна», сообщается в статье.

Согласно оценкам Шведского института исследования проблем мира (Sipri), Китай в 2017 году израсходовал на военные нужды $228 млрд. Это составляет около 40% от американских расходов на национальную оборону, которые достигают $610 млрд. Но данные из Китая нельзя считать абсолютно надёжными, полагает автор: бюджет Пекина «непрозрачен», а кроме того, необходимо учитывать, что расходы на оплату труда и на приобретение систем вооружения в Китае значительно ниже, чем в США. Тем не менее эти данные показывают, что китайцы за последнее время смогли осуществить «качественный прорыв», отмечается в статье: «Тридцать лет назад их военный бюджет был в десять раз меньше».

Военные расходы России после распада СССР уменьшились в пять раз, однако с конца 1990-х годов она также начала вновь активно вооружаться, пишет Neue Zürcher Zeitung. В новом тысячелетии, особенно в ходе реализации начатой в 2008 году программы модернизации, общие расходы Москвы на вооружение, текущие операции, личный состав, исследования и развитие возросли с $20 до $66 млрд, говорится в статье. По мнению автора, это нельзя недооценивать: «По сравнению с США и Китаем Россия может показаться колоссом на глиняных ногах. Но Москва располагает самым большим арсеналом ядерного оружия, а аннексия Крыма в 2014 году и война в Донбассе показали, что она не боится проводить непредсказуемую внешнюю политику. Судя по всему, Кремль хочет укрепить своё влияние в постсоветском пространстве — и если понадобится, то и военной силой».

В то же время потенциал России ограничен, а её желание «играть в геополитической конкурентной борьбе на равных» с другими державами дорого ей обходится, подчёркивается в статье. Доля военных расходов в российском ВВП значительно выше, чем у китайцев и американцев: по данным Sipri, в 2017 году русские израсходовали на свою армию 4,3% ВВП, в то время как США — 3,1%, а Китай — вообще 1,9 %. Тот факт, что Китай смог так вооружиться, в то время как доля его военных расходов в ВВП упала, является ещё одним доказательством того, что соотношение сил на мировой арене изменилось, отмечает Neue Zürcher Zeitung: «Это вызывает беспокойство американцев, стремящихся любой ценой сохранить своё лидирующее положение».

В отличие от таких «амбициозных региональных держав», как Китай и Россия, которые не имеют большого числа военных баз за своими пределами, США сохраняют военное присутствие по всему миру, говорится в статье. По статистике, на 800 военных базах в 70 странах мира сейчас размещаются около 20 тысяч американских военнослужащих. Это требует от Вашингтона значительных расходов, к которым за последние годы добавились и круглые суммы на войну в Афганистане и Ираке, заметно увеличив военный бюджет. После вывода большой части американского контингента из этих стран военные статьи бюджета сократились. Но президент Дональд Трамп и его министр обороны Джеймс Мэттис вновь добились в прошлом году повышения военных расходов, обосновав это «угрожающей ситуацией» в Азии и Восточной Европе, напоминает Neue Zürcher Zeitung.

При президенте Бараке Обаме американцы также нарастили своё военное присутствие в Восточной Азии, и это заметно повлияло на рост напряжённости в районе Южно-Китайского моря, учитывая, что усиление военно-морского флота — одно из приоритетных направлений оборонной политики Пекина, отмечается в статье. Военные эксперты рассматривают «тайваньский кризис» 1996 года как исходную точку для начала активной модернизации китайских ВМС. «Тогдашние угрозы Пекина в отношении острова спровоцировали демонстрацию силы со стороны ВМС Америки, показавшую Пекину, насколько сильно он уступает США в военном отношении», — пишет Neue Zürcher Zeitung.

С тех пор китайцы не только значительно увеличили количество ракет, направленных против Тайваня и других союзников американцев в регионе, но и провели в 2017 году испытания новой ракеты большой дальности, способной нести ядерные боеголовки. Кроме того, в 2012 году они построили первый собственный авианосец, к 2020 году будет готов ещё один, а к ним добавятся новые китайские ракетные эсминцы и бомбардировщики-невидимки, говорится в статье. ВМС Китая также расширяют свои позиции, создавая искусственные острова, которые используют в военных целях, сообщает Neue Zürcher Zeitung: «Всё чаще китайцы провоцируют американцев, что приводит к опасным инцидентам».

В будущем напряжённость между Китаем и Америкой, вероятно, будет только возрастать, учитывая, что обе страны уже заявили о своей готовности и дальше инвестировать большие суммы в оборону, прогнозирует автор. С этим связаны и военные, и экономические риски, как показала недавно разгоревшаяся «торговая война» между США и Китаем, которая сопровождается «воинственной риторикой». Наряду с этим всё более непредсказуемой становится и ситуация в Европе, где также наращиваются вооружения и не утихают дискуссии о распределении военных расходов внутри стран-членов НАТО, констатирует Neue Zürcher Zeitung.

На фоне стремления США расторгнуть Договор РСМД и «туманного будущего» российско-американского договора СНВ-III об ограничении стратегических наступательных вооружений неуверенность распространяется и на сферу ядерного оружия, подчёркивается в статье. Вашингтон и Москва открыто рассуждают о возможности ведения «ограниченной» ядерной войны, поэтому нельзя исключать новую гонку вооружений, предупреждает автор. Ядерный потенциал Китая на данный момент можно оценивать лишь приблизительно. Поэтому крайне важно предпринять все усилия для того, чтобы привлечь и Пекин к всеобъемлющим новым переговорам о разоружении, заключает Neue Zürcher Zeitung.