France inter: слабый «пятый акт» протестов ещё не повод для Макрона трубить о победе

Хотя участников «пятого акта» протестов «жёлтых жилетов» во Франции стало существенно меньше по сравнению с выступлениями прошлых недель, «триумфаторских» настроений на государственном уровне пока не слышно, пишет France Inter. Протестующие постепенно переходят от экономических требований к политическим, а их поддержка среди населения не ослабевает. Значит, говорить о закате движения пока рано, отмечает издание.

«Пятый акт» протестов «жёлтых жилетов», прошедший в минувшую субботу для правительства Франции выглядел как «проверка» реакции общества на обещания Эммануэля Макрона, пишет France Inter. И хотя количество собравшихся в этот день серьёзно уменьшилось по сравнению с выступлениями прошлых недель, «триумфаторских» настроений на государственном уровне пока не слышно.

Реакции президента на прошедшую 15 декабря акцию пока не последовало — как и со стороны премьер-министра — однако «складывается ощущение, что власти не хотят вновь раздувать не до конца потухшее пламя своим чрезмерным оптимизмом», — полагает издание.



10 декабря президент сделал ряд важных заявлений, целью которых было улучшение покупательской способности населения и взаимодействия властей с гражданами в области энергетической политики, общественной деятельности и демократии. Однако, как отмечает радиостанция, с тех пор требования «жёлтых жилетов» приняли, скорее политическое направление. Теперь они требуют проведения гражданских референдумов перед принятием важных для общества решений перед направлением инициативы в парламент, а также отставки Макрона.



При этом поддержка движения со стороны общественного мнения остаётся высокой. По результатам последних опросов, около двух третей населения поддерживают или относятся с симпатией к протестующим ,а около 50% желают продолжения выступлений.



Как отмечает издание, французские политики и эксперты «с осторожностью» оценивают дальнейшие перспективы протестных акций. По мнению депутата пропрезидентской партии «Вперёд, Республика!» Саши Уилье, движение постепенно «выдыхается», однако «нельзя сказать, связано ли это со сделанными заявлениями (Макрона. — ИноТВ) или с продолжительностью выступлений».



Член парламента от партии правого толка «Республиканцы» Манш Филипп Госслин считает, что причиной спада протестной активности послужило чувство ответственности граждан, не желающих продолжения погромов причинения вреда экономике.



Однако с этим не согласны представители «левого» крыла во французской политике. По их словам, дело ещё не закончено. «Мы видим людей, которые объединились в движение и которые, по-моему, выражают протест против политики, проводимой в течение многих лет в отношении привилегий, налогов — политики, получившей от Макрона новое ускорение», — заявил депутат партии «Непокорённая Франция Эрик Кокерель.



По мнению депутата от «Республиканцев» Себастьяна Шену, численность «жёлтых жилетов» не уменьшилась, просто они решили рассредоточиться и охватить другие регионы, такие как Бордо или Перпиньян, где он присутствовал сам и мог констатировать большое число участников субботней акции.



Что касается нового требования «жёлтых жилетов» о проведении гражданских референдумов для решения вопросов общественного значения, политолог Ив Сантноме, считает его воплощение в жизнь хорошей идеей. «Это будет серьёзным прогрессом во взаимодействии власти и народа, и демократии. До сегодняшнего момента их (референдумы. — ИноТВ) использовали, когда президент хотел придать легитимности своим действиям. Сделать как в Швейцарии, иметь возможность время от времени высказываться — это будет существенным нововведением». — полагает эксперт.