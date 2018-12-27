Blick: 2019 станет для Меркель судьбоносным годом

В 2019 году канцлеру Германии Ангеле Меркель нужно будет навести порядок не только в Берлине, но и Брюсселе, а также на международной арене, пишет Blick. Евросоюз и ФРГ переживают глубокий кризис и, чтобы предотвратить раскол в обществе Меркель должна предложить своё видение Европы и новую стратегию, которая убедит граждан ЕС, подчёркивает швейцарское издание.

В своём новогоднем обращении канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что в 2019 займётся социальными проблемами страны, а также снизит неравенство в обществе, пишет Blick. Но проблема в том, что только весной этого года после затяжных коалиционных переговоров у Германии появилось дееспособное правительство. К тому же на последних выборах в федеральных землях Баварии и Гессене ведущие немецкие партии показали очень слабые результаты, напоминает швейцарское издание.

Меркель сделала выводы из произошедшего и покинула пост главы Христианско-демократического союза. Её место заняла генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, и теперь канцлеру придётся согласовывать с ней свои действия. При этом преемница Меркель старается мягко от неё дистанцироваться и занять важные посты в партии неугодными ей людьми. Ещё одна проблема заключается в том, что два ближайших соратника главы ФРГ министр экономики Петер Альтмайер и министр обороны Урсула фон дер Ляйен не могут похвастаться эффективной работой в этом году.

Остаётся ещё и вопрос, пробудет ли Меркель канцлером до окончания своего нынешнего срока в 2021 году и или передаст бразды правления Крамп-Карренбауэр раньше, продолжает издание. Эксперты опасаются, что преждевременный уход может вызвать глубокий кризис не только в партии, но и во всей стране и даже ЕС. Так что в 2019 году Меркель предстоит навести порядок в немецком правительстве и Брюсселе.

Следующий год станет судьбоносным. В мае состоятся выборы в Европарламент. Незадолго до этого Великобритания выйдет из ЕС, став первой страной, которая это сделает. Тем временем Италия продолжает накапливать долги, а у главы Франции Эммануэля Макрона серьёзные внутриполитические проблемы. Восточноевропейские страны, такие как Польша, Румыния и Венгрия, своей изоляционистской и недемократичной политикой подрывают европейскую идею. В 2019 году Меркель должна предложить своё чёткое видение Европы и новую стратегию, которая убедит европейского избирателя.

Не лучше ситуация обстоит и на международное арене, пишет Blick. С тех пор как Дональд Трамп стал президентом, Германия потеряла в лице США надёжного партнёра. Вашингтон грозится выйти из Договора РСМД с Россией, украинский конфликт снова разгорелся, к тому же нужно остановить глобальное потепление. В рамках нормандского формата Меркель должна приложить все возможные усилия, чтобы вернуть стороны конфликта за стол переговоров. Если же осенью она преждевременно уйдёт с поста канцлера, то передаст своей преемнице неразрешённый конфликт, не добившись никакого прогресса.

Но важнее всего для Меркель в 2019 году станет борьба за международную солидарность и сотрудничество. В частности, нужно будет реализовать на практике принятое в Европе миграционное соглашение. Не исключено, что ей придётся пойти на непопулярный реформы, а на примере Франции и протестов «жёлтых жилетов» мы видим, к каким последствиям это может привести.