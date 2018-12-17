Австралийский историк: если единства нет, сокращение ЕС — освобождение от лишнего груза

На данный момент последствия брексита совершенно непредсказуемы, однако вполне возможно, что Евросоюз продолжит уменьшаться в размерах, считает австралийский историк Кристофер Кларк. В интервью немецкой газете Die Welt он рассказал, что это не худший вариант для ЕС: если достичь единства Европы становится невозможно, нужно быть готовыми освободиться от лишнего груза, как корабль XIX века в открытом море.

Сегодня мало кто верит в возможность реального общественного прогресса и в лучшее будущее, считает историк с мировой репутацией, урождённый австралиец, а ныне преподаватель Кембриджа Кристофер Кларк. В интервью немецкой газете Die Welt он отметил, что «будущее в известной мере исчерпано, — во всяком случае, на Западе». Впрочем, даже в России Путина сейчас едва ли можно наблюдать нечто большее, чем попытку сохранить существующее положение вещей всеми доступными средствами, считает историк. По его мнению, прежние ориентиры либо канули в прошлое, либо уже не кажутся правдоподобными.

С точки зрения австралийского историка, европейские популисты опираются на сформулированную Джорджем Оруэллом идею: «кто контролирует историю, тот властен и над будущим». Поэтому они осознанно стараются использовать историю для подкрепления новых идей и заново вскрывают не до конца разрешённые вопросы.

Что касается миграционной политики Ангелы Меркель, в ней Кристофер Кларк видит попытку придать людям мужества перед лицом огромных трудностей. Он отметил, что немцы в наше время постоянно сталкиваются с проблемами, требующими ответов на вопросы, которые до сих пор не были для них такими неотложными.

Основным признаком пребывания Меркель у власти историк считает «замедление политического времени». При ней было принято два крупных решения — по миграции и атомной энергии, однако в остальном всё постоянно тормозилось и приводилось в состояние покоя. Дональд Трамп с его нетерпеливостью и хаотическими твитами в этом смысле — полная противоположность Меркель.

По замечанию историка Кембриджского университета, изменения климата и другие проблемы заставляют задуматься о том, что, возможно, будущее будет не просто плохим — его может не быть вовсе. Если говорить о будущем ЕС в частности, оно представляется Кристоферу Кларку абсолютно непредсказуемым. Пока неясно, какими будут последствия брексита для ЕС, — однако он полагает, что они окажутся куда более глубокими, чем принято считать, потому что это нерядовое событие как для Великобритании, так и для всей Европы.

Сам Кларк предпочитает надеяться, что брексита в итоге всё-таки не произойдёт, хотя и понимает, что выдаёт желаемое за действительное. Он отмечает, что Великобритания всегда хотела иметь особый статус и никогда не была полностью укоренена в ЕС, и, возможно, с тем, что останется после её выхода, управиться будет проще. При этом особую роль играет сотрудничество Германии и Франции, а в остальном Европа, если это будет необходимо, может сократиться до западноевропейского ядра. В этом случае под вопросом оказываются Испания, Португалия и Италия, потому что их правительства слишком непредсказуемы.

По версии историка, это не самый плохой расклад. Конечно, он хотел бы, чтобы Польша, Венгрия, Чехия и Словакия остались в ЕС. Однако если из-за этого больше невозможно достичь согласия, необходимо быть прагматичными и готовыми освободиться от «части груза, как корабль XIX века в открытом море», — подчеркнул Кларк. По его словам, ЕС на протяжении десятилетий расширялся в добровольном порядке, никогда не прибегая к завоеваниям, что он оценивает крайне позитивно.

Лидеры и правительства большинства европейских стран сейчас предпочитают действовать очень осторожно, выразил убеждение Кларк в интервью Die Welt. В обращении с Россией ими руководит желание избежать больших разногласий. По его словам, Запад не слишком умно действовал в рамках ситуации, сложившейся после распада Советского Союза, и допустил ряд ошибок. Однако антагонизм Путина в отношении Запада стал для него опорой во внешней политике в том числе в связи с необходимостью укрепления власти внутри страны. Ангела Меркель очень правильно поступает, поддерживая регулярный диалог с Владимиром Путиным, уверен историк. Контакт не разорван, а это самое главное, независимо от того, что обе стороны думают друг о друге, подчеркнул Кристофер Кларк в интервью немецкой газете Die Welt.