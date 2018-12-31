Экс-глава МИД Польши: угроза со стороны России нарастает

Угроза со стороны проводящей ревизионистскую политику России нарастает, пишет в своей статье для Onet бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский. При этом, по его словам, уверенность в том, что Запад сможет адекватно отреагировать на шаги Москвы, тает.

Совет министров Польши утвердил основные направления внешней политики страны на 2019 год, пишет в своей статье для Onet бывший глава польского МИД Витольд Ващиковский. По его словам, это решение станет основой, на которой нынешний министр иностранных дел подготовит соответствующее информационное сообщение, традиционно оглашаемое в Сейме в начале года. Несколько недель назад, подводя итоги работы польской дипломатии за последние три года, глава МИД Яцек Чапутович, объявил, что главными задачами внешней политики останутся обеспечение Польше безопасности, экономического развития и формирование её положительного имиджа на мировой арене.

В своём выступлении перед Сеймом он наверняка будет говорить о международной ситуации и представит список приоритетов польской дипломатии, полагает автор.

«Я хочу обратить внимание на несколько тем. В Новое время проклятием польской геополитики было положение Польши, находящейся между Германией и Россией. Перед нашей страной стояла перспектива оказаться зажатой в клещи. В последние три века политики спорили, как обеспечить Польше безопасность и независимость», — говорится в статье.

Национально ориентированный лагерь говорил, что сохранить суверенитет Варшава может только собственными усилиями, а его противники считали, что Польша сможет выжить, только если она подчинится одному из сильных соседей.

«Вступив в НАТО и Европейский союз, мы надеялись, что проблема «клещей» ушла в прошлое. Мы стали частью западной цивилизации, которую защищают (Североатлантический. — ИноТВ) альянс и ЕС. Однако призраки прошлого вернулись. Угроза со стороны проводящей ревизионистскую политику России нарастает, а уверенность в том, что Запад сможет адекватно отреагировать на её шаги, тает», — сетует Ващиковский.

По его мнению, в 2019 году Москва, по всей вероятности, может предпринять дальнейшие попытки дестабилизировать Украину, а также вмешаться в ход украинских президентских выборов. Россия хочет спровоцировать вспышку общественного недовольства и привести к власти пророссийские силы, которые откажутся от демократических и рыночных реформ, а в итоге подчинят Киев Москве. В контексте вышеозначенной угрозы и сложностей, возникающих в польско-украинских отношениях, перед Варшавой встанет непростая задача. Ей придётся решить, как оказывать Украине поддержку, а при этом решать исторические и текущие проблемы. В Киеве знают об этой польской дилемме и будут использовать наши колебания в своих интересах, отмечается в статье.

Также можно предположить, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет сопровождаться наращиванием российского военного присутствия в Балтийском море, полагает экс-глава польского МИД. Милитаризация этого района представляет опасность для всей Центральной и Северной Европы. Польше следует взять на себя роль «сигнальщика», который обращает внимание других на возникшие угрозы.

«Не стоит верить, что, идя Москве на уступки, мы добьёмся её расположения, экономических выгод и одобрения европейских столиц», — подчёркивает автор.

Эту политику пыталось проводить правительство «Гражданской платформы» и Польской крестьянской партии, но оно не добилось результатов.

Одной проблемой будет российский ревизионизм, а второй — направление развития Европейского союза и его крупнейших членов. В середине следующего года завершится срок полномочий Европарламента и Еврокомиссии, которые не могут похвастаться успехами, указывается в статье.

Список их ошибок довольно велик. ЕС не расширяется, а уменьшается и утрачивает силу, теряя Великобританию. Европейская интеграция, вопреки желаниям федералистов, не углубляется, возникает Европа разных скоростей. Мы видим не либерализацию экономики и рост конкуренции, а все более активное использование протекционистских практик. Европейские институты не справились также с разрешением международных кризисов в нашем окружении: прогресса в преодолении российско-украинского, сирийского или ливийского конфликтов не видно.

«Вместо развития, инноваций, расширения зоны стабильности и устранения международных конфликтов европейские бюрократы предлагают нам идеологические игры», — отмечает Ващиковский.

В мире, или по крайней мере в Европе, на их взгляд, должна господствовать либеральная демократия, то есть система, которая отказывается от традиций и естественного порядка вещей. При помощи массированной пропаганды, социальной инженерии, а также финансового давления нынешние европейские институты стараются создать новый «демос».

Ведущие страны ЕС порывают с идеей солидарной европейской политики и собственными силами ищут решения как во внутриполитической, так и во внешнеполитической сферах. Бал правят эгоизм и двойные стандарты. Эти реальные проблемы стараются скрыть от нас при помощи лживой риторики, в оруэлловским стиле меняя значение терминов.

Протекционистские, не имеющие ничего общего с солидарностью и закреплёнными договорами нормами действия называют квинтэссенцией европейских ценностей, а попытки сохранить единство, рост или основополагающие принципы клеймят как проявления популизма.

Перспектива того, что Польша окажется зажата в клещи, возвращается.

«На востоке поднимает голову российский империализм, а Запад усиливает идеологическое давление, предписывая всем развиваться в единственно верном направлении», — пишет бывший глава внешнеполитического ведомства Польши.

К счастью, польская дипломатия адекватно реагирует на обострение ситуации, отмечает Ващиковский.

«В последние три года мы наконец занялись укреплением безопасности Польши и региона. В 2017 году у нас появились войска НАТО и США. Кроме того, мы активизировали инфраструктурное и энергетическое региональное сотрудничество. В 2019 году эти тенденции сохранятся: велика вероятность того, что у нас появятся дополнительные американские подразделения и техника», — говорится в статье.

Варшаве следует позаботиться о том, чтобы шаги США служили дополнением к инициативам НАТО. Наращивание военного присутствия должно сопровождаться разработкой военных планов для восточного фланга, а также появлением соответствующего регионального натовского командования, уверен автор.

Повышению уровня безопасности и развитию будет способствовать региональное взаимодействие. Основным проектом остаётся в этом плане «Инициатива трёх морей», которую следует объединить с программой «Восточное партнёрство», а также увязать с евроамбициями государств Западных Балкан. К участию в реализации смелых планов этой инициативы следует привлечь также американцев и британцев, которые после брексита будут искать новые формы взаимодействия с Европой.

«Брексит стал для ЕС ударом, но для нас он может стать шансом на налаживание многосекторного сотрудничества со второй по величине европейской экономикой и мировой державой», — подчёркивает Ващиковский.

Военные и газовые соглашения с США могут послужить катализатором дальнейшего развития экономических контактов с этой страной.

Более сложной задачей в следующем году станет нормализация функционирования ЕС. В первом полугодии Польше придётся продолжать защищаться от идеологических атак, нацеленных на то, чтобы пошатнуть позицию Варшавы и ослабить польское правительство. После выборов в Европейский парламент появится шанс на изменение направления деятельности как самого Европарламента, так и Еврокомиссии. Эти структуры должны вернуться к роли защитников закреплённых в договорах свобод и перестать злоупотреблять правом призывать к порядку и контролировать страны-члены ЕС.

«В будущем году у нас также останутся шансы укрепить свою позицию на международной арене», — уверен экс-глава польского МИД.

По его мнению, Варшаве следует открыть дополнительные консульские отделы в США, Канаде и Китае, а также новые дипломатические представительства в Азии и Африке. Эту сеть могут дополнить новые торговые представительства. У Польши останется важный инструмент — место в Совбезе ООН.

«Нам следовало бы подключиться к разрешению одного из кризисов за пределами Европы. У нас есть средства на то, чтобы оказывать гуманитарную помощь, есть военные, обладающие опытом участия в миротворческих миссиях, есть широкая дипломатическая сеть. Нам нужно только набраться решимости, осознанно выбрать направление и группу союзников, с которыми мы могли бы к взаимной выгоде продвигать общие интересы», — отмечается в статье.

На 2019 год придётся много годовщин, указывает автор. Польша продолжит отмечать столетие своей независимости. С этим событием связаны как общеевропейские важные даты, например, столетие со дня заключения Версальского мирного договора, так и вехи в двусторонних отношениях с соседями Варшавы.

«В 2019 год будет периодом, когда появится множество проблем и угроз, но одновременно шансов и возможностей. У нас есть инструменты, которые позволяют воспользоваться этими шансами. Уже давно не бывало так, чтобы наша дипломатия располагала такими большими человеческими и материальным ресурсами, как сейчас. Пожалуй, впервые за много лет наши дальнейшие успехи зависят в основном от нашей воли, решимости и наличия идей», — подытоживает свою статью для Onet Витольд Ващиковский.