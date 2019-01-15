DT: Белый дом в режиме экономии — футболистов на приёме у Трампа потчевали фастфудом

Президент США Дональд Трамп угостил футбольную команду университета Клемсона фастфудом, сообщает британская газета The Daily Telegraph. Обычно в Белом доме предлагают более изысканные блюда, однако из-за приостановки работы правительства шеф-повара остались дома, а Трамп из своего кармана накормил гостей «отличной американской едой» — бургерами, пиццей и картошкой фри.
Президент США Дональд Трамп устроил в Белом доме пиршество в условиях приостановки действия правительства, пишет британская газета The Daily Telegraph. В результате серебряные подносы были заставлены фастфудом из «Макдоналдс» и бургерами из Wendy's.
Обычно шеф-повара Белого дома подают более изысканные блюда, которыми сервируют стол под пристальным взглядом портрета Авраама Линкольна. Однако на этот раз они были вынуждены остаться дома без заработной платы, потому что Дональд Трамп борется с конгрессом за распределение бюджета и финансирование федерального правительства, поясняет издание.
По сообщению из Белого дома, Трамп сам потратился на то, что он назвал «отличной американской едой» для его гостей — футбольной команды университета Клемсона Clemson Tigers, победившей на чемпионате США среди колледжей.
«У нас есть пицца, у нас есть 300 гамбургеров, много-много картофеля фри, все наши любимые блюда», — заявил Трамп репортёрам, в то время как один из сотрудников Белого дома, всё ещё остающийся на службе, зажёг тонкие свечи.
«Я хочу посмотреть, что здесь будет, когда мы уйдём, потому что я не думаю, что останется много», — сказал Трамп, прежде чем игроки, облачённые в костюмы с иголочки, заполнили помещение и навалили себе полные тарелки фастфуда.
Как отмечается в статье, около четвёртой части федерального правительства прекратило свою работу в последние 24 дня, после того как Трамп взялся за своё предвыборное обещание построить стену на границе США с Мексикой. На этот проект он потребовал у конгресса $5,7 млрд. Демократы это требование отклонили.
Позднее Трамп объяснил игрокам, что он не хотел откладывать их визит в Белый дом до восстановления работы правительства. Нынешняя приостановка работы федерального правительства США уже стала самой долгой в истории, подчёркивает The Daily Telegraph.
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