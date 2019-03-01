На слушаниях в конгрессе бывший адвокат Трампа Майкл Коэн сообщил, что его клиент угрожал школам и университетам жестокой карой, если те опубликуют его оценки, передаёт CNN. В такой ситуации, отмечает канал, простые американцы считают, что только Россия может вывести на чистую воду американского лидера. А он, по мнению некоторых, заслужил пятёрку только по иронии или лицемерию.

Как получилось, что парень с таким высоким IQ…

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я знаю, что у меня IQ выше, чем у них всех!

Я вам гарантирую, что мой IQ намного выше, чем у этих людей…

…опустился до такого.

МАЙКЛ КОЭН, бывший адвокат президента Трампа: Когда я говорю «мошенник», я имею в виду человека, который считает себя гением…

ДОНАЛЬД ТРАМП: Я знаю слова, у меня лучшие слова!

МАЙКЛ КОЭН: …но приказывает мне угрожать его средней школе, университетам, где он учился, и комиссии по вступительным экзаменам, чтобы они никогда не публиковали его оценок или результатов отборочных тестов.

Бывший порученец Трампа предоставил письмо, адресованное Фордемскому университету, в котором содержались угрозы «серьёзных штрафов, санкций и даже потенциального лишения правительственной помощи». В письме говорилось, что, в случае если оценки Трампа станут достоянием общественности, это «преступное деяние может привести к тюремному заключению».

ТРЕВОР НОА, американский сатирик: (Пародирует Трампа.) Клянусь Господом Богом, если вы скажете кому-то, что мне влепили кол с минусом по математике, то я вас уничтожу!

Трамп угрожает школам, которыми он хвастается?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Я учился в университете Лиги плюща…

Уортон...

Уортонская школа…

Уортонская школа бизнеса — это лучшая школа бизнеса.

Узнав о том, что Дональд Трамп хочет спрятать свои оценки, его критики подпрыгнули от радости. «Мне даже больше хочется посмотреть на дневник Трампа, чем узнать, сколько он заплатил налогов». Кое-кто воспользовался цитатами самого Трампа.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Россия, если ты это слышишь…

«Россия, если ты это слышишь, я надеюсь, что ты сможешь найти пропавшие оценки Трампа».

ДЖИННИ МУС, национальный корреспондент CNN: Однако Дональд Трамп, очевидно, заслужил пятёрку по таким предметам, как ирония или, быть может, лицемерие. Оценку по последней дисциплине он заслужил за то, что подбивал Обаму опубликовать его оценки.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Если Барак Обама сообщит свои университетские оценки…

…а также паспортные данные, то в таком случае Трамп пообещал дать денег на благотворительность.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Чек на сумму пять миллионов долларов.

Обама, который окончил юрфак Гарвардского университета с отличием, никак на это не отреагировал. Трамп же продолжил хвастаться тем, что учился в Уортоне.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Нужно быть очень умным, чтобы попасть в эту школу. Очень умным.

Таким умным, что ты не хочешь, чтобы кто-то узнал о твоих оценках.

Джинни Мус, CNN…

ДОНАЛЬД ТРАМП: …потому что у меня очень хороший мозг.

…Нью-Йорк.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 01 марта 2019 года.