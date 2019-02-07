Guardian: юный Трамп заснул во время выступления тёзки и проснулся «героем сопротивления»

Маленький Джошуа Трамп, приглашённый первой леди США на выступление президента перед конгрессом, и подумать не мог, что в один прекрасный миг проснётся «героем антитрамповского сопротивления», пишет The Guardian. Но от пользователей соцсетей не укрылось, что мальчик заснул во время обращения Дональда Трампа «О положении дел в стране».

11-летний Джошуа Трамп неожиданно для себя стал «героем антитрамповского сопротивления», пишет The Guardian. Мальчик, приглашённый своим звёздным однофамильцем в конгресс, заснул во время обращения президента к нации.



Джошуа Трамп — ученик средних классов из штата Делавэр. Однако ему пришлось уйти из своей школы, потому что его дразнили из-за фамилии. Чтобы поддержать мальчика, первая леди Меланья Трамп пригласила его на Капитолийский холм.



Пока американский лидер зачитывал свою речь и обещал всё-таки построить стену на границе с Мексикой, камеры периодически показывали аудиторию. И конечно, от зрителей не укрылось, что юный Трамп мирно спит, откинувшись в своём кресле.



Один из пользователей Twitter, поделившись снимком спящего мальчика, написал: «ДЖОШУА ТРАМП РУЛИТ!» Другой комментатор пошутил: «Джошуа Трамп, добро пожаловать в сопротивление».

— Josh Weinberg (@josh_weinberg) 6 февраля 2019 г.

Намекая на загадочный термин «executive time» — «служебное время», на которое у президента не запланированы ни звонки, ни встречи и на которое, как недавно выяснилось, лидер тратит 60% своего рабочего дня, — один из пользователей соцсетей так прокомментировал фото со спящим мальчиком: «Каждому нужно немного служебного времени».



Ранее родители маленького Трампа рассказывали журналистам, что из-за фамилии в школе одноклассники называли его «идиотом» и «тупицей». Какое-то время мальчик даже находился на домашнем обучении, но стоило ему вернуться в школу, травля возобновилась.



Джошуа стал одним из 13 гостей, получивших специальные приглашения от президента и его супруги, отмечает газета.