NBC: пристрастие к вэйпингу угрожает психическому здоровью американских подростков

Электронные сигареты, которые должны были стать более безопасной альтернативой курению, могут вызывать у подростков зависимость и психические расстройства, предупреждают врачи. Как отмечает NBC, к вэйпингу уже пристрастились миллионы американских школьников.

На пике зависимости 15-летний Лука Кайнерд тратил на своё пристрастие к вэйпингу 150 долларов в неделю.



ЛУКА КАЙНЕРД, школьник: Я знаю, такое впечатление, что всё выходит из-под контроля.



Родители тоже заметили. Звёздный ученик, которому прочили высший ранг в организации бойскаутов, внезапно замкнулся в себе и потерял мотивацию.



ЖЕНЩИНА: Из круглого отличника он превратился в двоечника.



Лука был одним из 3,5 миллионов учеников средних и старших классов школы, использующих электронные сигареты. Предполагалось, что это более безопасная альтернатива курению. Однако, по словам таких экспертов, как доктор Шэрон Леви, у подростков может возникать зависимость, и по-прежнему неясно, как это сказывается на их развивающемся мозге.



ШЭРОН ЛЕВИ, врач Бостонской детской больницы: В их кровоток поступают очень высокие дозы никотина. В результате у них возникают проблемы, например, с вниманием и способностью сосредотачиваться. И это на самом деле что-то новое.



Теперь в её клинику для зависимых приходит гораздо больше подростков, которым трудно избавиться от привычки.



ШЭРОН ЛЕВИ: Мы видим больше проблем с психическим здоровьем, больше психиатрических проблем, которые проявляются сразу.



По словам Луки, чрезмерный вэйпинг вызвал у него приступ, и родители направили его на 40-дневный курс лечения. Там на групповых сеансах психотерапии его научили здоровым способам справляться с тревожностью и стрессом.



ЖЕНЩИНА: Мы благодарны за то, что он снова с нами. Мы сомневались, что такой момент вообще настанет.



Позже в этом месяце Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) обсудит методы лечения подростков с никотиновой зависимостью. Для Луки где была помощь…



ЛУКА КАЙНЕРД: Это даёт мне ещё один шанс вернуться к прежней жизни.



… была надежда.



Кейти Бек, NBC News.



Дата выхода в эфир 08 января 2019 года.