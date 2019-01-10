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NBC: пристрастие к вэйпингу угрожает психическому здоровью американских подростков

Материал представлен в переводе ИноТВ
Электронные сигареты, которые должны были стать более безопасной альтернативой курению, могут вызывать у подростков зависимость и психические расстройства, предупреждают врачи. Как отмечает NBC, к вэйпингу уже пристрастились миллионы американских школьников.

На пике зависимости 15-летний Лука Кайнерд тратил на своё пристрастие к вэйпингу 150 долларов в неделю.

ЛУКА КАЙНЕРД, школьник: Я знаю, такое впечатление, что всё выходит из-под контроля.

Родители тоже заметили. Звёздный ученик, которому прочили высший ранг в организации бойскаутов, внезапно замкнулся в себе и потерял мотивацию.

ЖЕНЩИНА: Из круглого отличника он превратился в двоечника.

Лука был одним из 3,5 миллионов учеников средних и старших классов школы, использующих электронные сигареты. Предполагалось, что это более безопасная альтернатива курению. Однако, по словам таких экспертов, как доктор Шэрон Леви, у подростков может возникать зависимость, и по-прежнему неясно, как это сказывается на их развивающемся мозге.

ШЭРОН ЛЕВИ, врач Бостонской детской больницы: В их кровоток поступают очень высокие дозы никотина. В результате у них возникают проблемы, например, с вниманием и способностью сосредотачиваться. И это на самом деле что-то новое.

Теперь в её клинику для зависимых приходит гораздо больше подростков, которым трудно избавиться от привычки.

ШЭРОН ЛЕВИ: Мы видим больше проблем с психическим здоровьем, больше психиатрических проблем, которые проявляются сразу.

По словам Луки, чрезмерный вэйпинг вызвал у него приступ, и родители направили его на 40-дневный курс лечения. Там на групповых сеансах психотерапии его научили здоровым способам справляться с тревожностью и стрессом.

ЖЕНЩИНА: Мы благодарны за то, что он снова с нами. Мы сомневались, что такой момент вообще настанет.

Позже в этом месяце Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) обсудит методы лечения подростков с никотиновой зависимостью. Для Луки где была помощь…

ЛУКА КАЙНЕРД: Это даёт мне ещё один шанс вернуться к прежней жизни.

… была надежда.

Кейти Бек, NBC News.

Дата выхода в эфир 08 января 2019 года.

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