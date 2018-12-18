Вэйпить — здоровью вредить: Euronews об опасном всплеске увлечения электронными сигаретами среди подростков США

Вейпинг становится одной из главных угроз для общественного здравоохранения в США. Как передаёт Euronews, количество американских старшеклассников, пользующихся электронными сигаретами, за прошедший год выросло на треть. Как считают эксперты, подростки не понимают, чем грозит их здоровью употребление электронных сигарет, а также не осознают, что вейпинг способствует переходу на настоящий табак.

Количество американских старшеклассников, пользующихся электронными сигаретами, выросло на треть за минувший год. Такие данные опубликовал в понедельник Национальный институт по проблемам злоупотребления наркотиками. Таким образом, вейпинг становится одной из главных угроз для общественного здравоохранения: подобного годового скачка ученые не фиксировали ни разу за 46 лет проведения ежегодных исследований.

СКОТТ ГОТЛИБ, глава Управления по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов: Масштабы пристрастия к электронной сигарете среди нашей молодёжи просто неприемлемы!

Крайне важно, подчёркивают в организации, чтобы подростки понимали, чем грозит их здоровью употребление электронных сигарет, а также осознавали, что вейпинг способствует переходу на настоящий табак.

УИЛСОН КОМПТОН, эксперт Национального института по проблемам злоупотребления наркотиками: Потребителю многого не говорят. Не все, например, знают, что, используя электронные сигареты, они вовсе не отказываются от никотина.

44 тысячи старшеклассников приняли участие в исследовании института, в выборку которого также входит марихуана, алкоголь и опиоиды. Национальный институт выступает за срочное ограничение оборота электронных сигарет в онлайн-магазинах и усложнение доступа к ним подростков.

Дата выхода в эфир 17 декабря 2018 года.