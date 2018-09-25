Times: лишний вес становится основной причиной рака у британок

В течение ближайших 25 лет избыточный вес будет постепенно обгонять курение в списке основных предотвратимых причин онкологических заболеваний британок, передаёт The Times. При этом отмечается, что зачастую усилия по повышению осведомлённости о вреде лишнего веса в Великобритании встречают обвинения в дискриминации полных людей.
Уже через 25 лет избыточный вес станет основной предотвратимой причиной появления рака у женщин в Великобритании, обойдя в этом отношении курение, передаёт The Times со ссылкой на британский центр исследований онкологических заболеваний.
В соответствующем докладе центр отмечает, что онкологические заболевания, вызванные лишним весом, встречаются в основном среди женщин. При этом центр прогнозирует, что к 2035 году излишний вес будет причиной рака у 9% британок и лишь на 1% уступит курению. Однако уже к 2043 году курение уступит своё место избыточному весу.
При этом, по мнению профессора центра Линды Баулд, во многом это связано с тем, что десятилетия усилий, направленных на повышение осведомлённости о вреде курения, устранение рекламы сигарет и запрет курения в публичных местах, окупились.
«Ещё многое должно быть сделано, чтобы побудить людей бросить курить, но нам нужно начать действовать и для того, чтобы остановить появление рака из-за избыточного веса, и убедиться, что этот прогноз никогда не станет реальностью», — приводит издание слова Баулд.
При этом усилия центра по повышению осведомлённости британцев относительно того, что избыточный вес является причиной онкологических заболеваний, часто встречают исключительно негативный отклик у жителей Великобритании. Так, в начале этого года центр обвинили в дискриминации людей с лишним весом.
Центр стремится не только донести данную информацию до британцев, но и призывает принять меры по защите от заболеваний, вызванных лишним весом. Например, предлагается запретить рекламу вредной пищи до девяти часов вечера, а также повысить стоимость такой еды.
В настоящий момент лишний вес является причиной развития рака у 7,5% женщин, страдающих онкологическими заболеваниями, а это более 13 тыс. британок.
Великобритания, где 27,8% взрослого населения страдают ожирением, является третьей в Европе страной по количеству граждан с лишним весом, сообщает The Times.
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