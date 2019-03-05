Маккартизм плюс социализм — конгрессмен США рассказал Fox News, до чего дошли враги Трампа

Ещё до начала расследования спецпрокурора Мюллера демократы утверждали, что располагают доказательствами сговора Трампа с Россией, но этих доказательств никто так и не увидел, напоминает лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти. По его словам, демократы прибегают к маккартистским методам, чтобы вернуться к власти и навязать Америке социализм.
КЕВИН МАККАРТИ, конгрессмен США: Не забывайте, что ещё нам известно о (председателе комитета по разведке палаты представителей конгресса США. — ИноТВ) Адаме Шиффе. Ещё до начала этого расследования он говорил, что у него есть доказательства и улики. Я не родственник Джо Маккарти*, а вот Адам Шифф — современный Джо Маккарти. Человек, который о чём-то заявляет — и никогда не даёт результата. Но в одном он преуспел — в защите Fusion GPS: он не хотел, чтобы мы знали, что они, демократы, заплатили русским за это фальшивое досье. Он защитил Гленна (Симпсона, основателя Fusion GPS. — ИноТВ) и встретился с ним без ведома остальных. Говорил ли он ему о том, что комитет был обеспокоен его показаниями?
Теперь они будут использовать до восьми комитетов палаты представителей. Непрекращающееся расследование! Это самое всеобъемлющее расследование, какое мы только видели. Вы правы, это современный маккартизм. И они делают это для того, чтобы вернуться к власти, в надежде на то, что мы сможем избавиться от газа, нефти, коров, самолётов и машин в их современном виде, что всё будет бесплатно, а почти все доходы людей будут конфискованы. Я никогда раньше не видел ничего подобного. Не знаю, какая здесь нужна стратегия. Но если это не является злоупотреблением властью с их стороны, то должно являться.
КЕВИН МАККАРТИ: У них есть для этого пара причин. Если на этих выходных вы смотрели выступление конгрессмена Надлера — я был в программе Джорджа Стефанопулоса, сразу после него — он начинает ругать расследование Мюллера. Почему? Потому что они знают, что сговора нет. И они говорят: «Об этом мы можем не беспокоиться, нам нужно начать собственное (расследование. — ИноТВ)». Они просто бросаются грязью везде, где появляются.
Но мы должны перестать называть их Демократической партией. Потому что я никогда не видел эту партию столь ядовитой, столь токсичной и — другого слова для них нет — социалистической. Они хотят установить контроль над вашим здравоохранением. Они только что представили свою идею «здравоохранения для всех» без возможности иметь частную медицинскую страховку.
В рамках своего «Нового зелёного курса» они хотят установить контроль над вашими домами и даже над тем, что вам можно иметь у себя дома. И над вашими самолётами. Они даже называют себя партией демократических социалистов. То, как мы их называем, должно в точности отражать их сущность.
И они хотят спрятаться от того факта, что этот президент добился успеха. Только на прошлой неделе… Взгляните на ВВП — рост составляет 2,6 процента. А все думали, что 2,2 процента. Этот президент сидит во Вьетнаме, пытается убедить Северную Корею отказаться от ядерного оружия… И никогда в истории нашей страны… Раньше политика всегда заканчивалась у кромки воды. Если этот или любой другой президент находится за океаном, с ним нельзя поступать так, как поступили они. Нелюбовь к этому президенту настолько велика, что они готовы пойти против безопасности и свободы собственной страны.
Дата выхода в эфир 04 марта 2019 года.
* Джозеф Маккарти — американский сенатор-республиканец, инициатор преследования коммунистов и симпатизирующих Советскому Союзу в 1950-е годы (прим. ИноТВ).
Вольфганг Пихлер сомневается, что во время чемпионата мира по биатлону в шведском Эстерсунде будут проведены антидопинговые рейды полиции и считает, что представители его вида спорта не замешаны в употреблении запрещённых веществ.
Автомобили класса люкс российского бренда Aurus представили на Женевском международном автосалоне, в частности, публике были представлены бронированный Senat Limousine L700 и Senat S600 в стандартной конфигурации.
Тренер Алексей Мишин считает, что не все члены тренерского штаба, голосовавшие за состав сборной России по фигурному катанию в преддверии чемпионата мира, видели, как каталась Елизавета Туктамышева в финале Кубка России.
Министр спорта России Павел Колобков рассматривает возможность проведения Суперкубка Южной Америки по футболу 2020 года, однако пока считает преждевременным оценивать вероятность проведения этого события.
Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил планы Росздравнадзора изъять из продажи лекарственный препарат «Эриспирус», содержащий вещество фенспирид.
По сообщению американской прессы, российский нападающий «Даллас Старс» Александр Радулов не сыграет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс» в качестве дисциплинарного наказания за пропуск командного собрания.
Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в беседе с ФАН оценил сообщение о том, что президент Украины Пётр Порошенко утвердил новую концепцию борьбы с терроризмом. В документе Россия названа страной, представляющей главную угрозу для Киева.
Член палаты представителей США Адам Шифф, возглавляющий комитет по разведке, предложил возглавить расследование в отношении президента Дональда Трампа бывшему специалисту по «российской организованной преступности» Дэниелу Голдману.
Французский биатлонист Мартен Фуркад высказал предположение, что после допинг-скандала на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде нечто подобное может произойти и на первенстве мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление командующего Европейским командованием ВС США генерала Кёртиса Скапаротти о том, что США готовы сдерживать Россию в Арктике.
Сборная Марокко 26 марта проведёт домашний товарищеский матч со сборной Аргентины, в составе которой приедет и лидер «Барселоны» Лионель Месси, однако контакты соперников и болельщиков со звёздным футболистом будут строго ограничены.
Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении бывшего директора турфирмы «Бизнес Тревел Групп» Дарьи Чернышёвой, обманувшей клиентов на 12,3 млн рублей. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами (ОВС) НАТО в Европе Кёртиса Скапаротти о том, что европейское командование Вооружённых сил США нуждается в дополнительных силах для сдерживания России.
Главный тренер сборной России по хоккею с шайбой на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске Владислав Хромых после победного матча с США (3:2) посетовал на плохую реализацию в исполнении его подопечных и пообещал уделить внимание этому компоненту на тренировках.
Член комитета Госдумы по обороне и безопасности Павел Дорохин прокомментировал RT заявление главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами (ОВС) НАТО в Европе Кёртиса Скапаротти о том, что европейское командование Вооружённых сил США нуждается в дополнительных силах для сдерживания России.