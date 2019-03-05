Маккартизм плюс социализм — конгрессмен США рассказал Fox News, до чего дошли враги Трампа

Ещё до начала расследования спецпрокурора Мюллера демократы утверждали, что располагают доказательствами сговора Трампа с Россией, но этих доказательств никто так и не увидел, напоминает лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти. По его словам, демократы прибегают к маккартистским методам, чтобы вернуться к власти и навязать Америке социализм.

КЕВИН МАККАРТИ, конгрессмен США: Не забывайте, что ещё нам известно о (председателе комитета по разведке палаты представителей конгресса США. — ИноТВ) Адаме Шиффе. Ещё до начала этого расследования он говорил, что у него есть доказательства и улики. Я не родственник Джо Маккарти*, а вот Адам Шифф — современный Джо Маккарти. Человек, который о чём-то заявляет — и никогда не даёт результата. Но в одном он преуспел — в защите Fusion GPS: он не хотел, чтобы мы знали, что они, демократы, заплатили русским за это фальшивое досье. Он защитил Гленна (Симпсона, основателя Fusion GPS. — ИноТВ) и встретился с ним без ведома остальных. Говорил ли он ему о том, что комитет был обеспокоен его показаниями?



Теперь они будут использовать до восьми комитетов палаты представителей. Непрекращающееся расследование! Это самое всеобъемлющее расследование, какое мы только видели. Вы правы, это современный маккартизм. И они делают это для того, чтобы вернуться к власти, в надежде на то, что мы сможем избавиться от газа, нефти, коров, самолётов и машин в их современном виде, что всё будет бесплатно, а почти все доходы людей будут конфискованы. Я никогда раньше не видел ничего подобного. Не знаю, какая здесь нужна стратегия. Но если это не является злоупотреблением властью с их стороны, то должно являться.



КЕВИН МАККАРТИ: У них есть для этого пара причин. Если на этих выходных вы смотрели выступление конгрессмена Надлера — я был в программе Джорджа Стефанопулоса, сразу после него — он начинает ругать расследование Мюллера. Почему? Потому что они знают, что сговора нет. И они говорят: «Об этом мы можем не беспокоиться, нам нужно начать собственное (расследование. — ИноТВ)». Они просто бросаются грязью везде, где появляются.



Но мы должны перестать называть их Демократической партией. Потому что я никогда не видел эту партию столь ядовитой, столь токсичной и — другого слова для них нет — социалистической. Они хотят установить контроль над вашим здравоохранением. Они только что представили свою идею «здравоохранения для всех» без возможности иметь частную медицинскую страховку.



В рамках своего «Нового зелёного курса» они хотят установить контроль над вашими домами и даже над тем, что вам можно иметь у себя дома. И над вашими самолётами. Они даже называют себя партией демократических социалистов. То, как мы их называем, должно в точности отражать их сущность.



И они хотят спрятаться от того факта, что этот президент добился успеха. Только на прошлой неделе… Взгляните на ВВП — рост составляет 2,6 процента. А все думали, что 2,2 процента. Этот президент сидит во Вьетнаме, пытается убедить Северную Корею отказаться от ядерного оружия… И никогда в истории нашей страны… Раньше политика всегда заканчивалась у кромки воды. Если этот или любой другой президент находится за океаном, с ним нельзя поступать так, как поступили они. Нелюбовь к этому президенту настолько велика, что они готовы пойти против безопасности и свободы собственной страны.



Дата выхода в эфир 04 марта 2019 года.



* Джозеф Маккарти — американский сенатор-республиканец, инициатор преследования коммунистов и симпатизирующих Советскому Союзу в 1950-е годы (прим. ИноТВ).



