Times: своей «авантюрой» с С-400 Эрдоган расшатывает НАТО изнутри — Путину это на руку

«Авантюра» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по покупке российских комплексов С-400 ставит под угрозу безопасность НАТО и может усилить разлад внутри альянса, пишет The Times. Газета предупреждает, что в случае если эта сделка всё-таки состоится, один из столпов альянса, а именно стандартизация вооружения и боевой подготовки, окажется разрушен, что пойдёт Путину только на руку.

С учётом географического положения Турции её часто называют мостом между Востоком и Западом. Тем не менее в плане дипломатии Анкара начинает сходить со своего традиционного места внутри западного альянса. Дело в том, что правительство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана находится в процессе закупки российских ракетных комплексов С-400, что, по словам главы Объединённого командования вооружённых сил США в Европе генерала Кёртиса Скапаротти, может поставить под угрозу безопасность НАТО, пишет The Times.



По мнению газеты, Эрдоган поступит благоразумно, если услышит это предостережение, а также поймёт, что США могут ввести против Анкары санкции. «Сближаясь с Москвой, он даёт режиму Путина возможность расколоть трансатлантический альянс, членство в котором до сих пор шло Турции на пользу. Действиями Владимира Путина движет вовсе не добрая воля по отношению к Анкаре. И проиграет здесь именно турецкий народ», — предупреждает The Times.



В рамках своего выступления Скапаротти подчеркнул, что С-400 невозможно интегрировать в систему ПВО НАТО. В этом контексте российские ракетные комплексы могут использоваться для отслеживания самолётов НАТО, в частности передовых истребителей F-35. Турция уже получила два F-35 и планирует разместить заказ на 100 этих машин. Однако эта сделка находится под угрозой, так как США приостановили передачу этих боевых самолётов до разрешения вопроса с С-400.



Крен Эрдогана в сторону Кремля — это довольно странная политика, считает британское издание. Турция традиционно остерегается России — и не без причин: нынешний союз Анкары с США сформировался в 1946 году, когда у Сталина появились «агрессивные планы» на турецкую территорию.



Турецкий лидер, продолжает The Times, превращает свою страну в ненадёжного союзника. На эту «авантюру» Эрдоган идёт, в том числе и по внутренним политическим причинам, так как у него на носу муниципальные выборы, и он хочет показать, что он сильный лидер. Кроме того, его «финт в сторону Москвы» вызван не столько необходимостью приобретения С-400, сколько дипломатией в Сирии. Если Эрдоган в конечном счёте прервёт сделку с Россией, он, вполне возможно, потребует от США ответную услугу — прекращение поддержки сирийских курдов.



Тем временем Путин извлекает выгоду из «разгульной турецкой посреднической дипломатии». По мнению издания, Путин знает, что Россия вполне способна начать полномасштабную атаку на провинцию Идлиб в Сирии, которая являет последним оплотом оппозиции. В сентябре Эрдоган и Путин пришли к соглашению, по которому Москва остановила запланированное наступление сирийских сил.



«В случае если оно состоится сейчас, оно может подтолкнуть к турецкой границе около трёх миллионов беженцев. Эта реальная политика Путина сеет раздор между США и их союзниками. Она не имеет никакого отношения к благосостоянию Турции; к тому же Россия очень хорошо помнит, что Анкара сбила один из её самолётов в 2015 году», — напоминает The Times.



Президент Трамп пренебрежительно относится к НАТО, однако он не несёт непосредственной ответственности за российско-турецкое сближение. Напряжённость в отношениях между Анкарой и Вашингтоном нарастала на протяжении нескольких лет, в том числе и из-за вопроса сирийских курдов. Кроме того, Эрдоган считает, что Америка втихомолку поддержала неудачную попытку переворота в 2016 году.



Однако даже в этом контексте решение Турции купить российское военное оборудование — это большой шаг. Эта инициативы подорвёт один из столпов НАТО — стандартизацию техники и военной подготовки. Эрдоган говорит, что он может закупить также и комплексы Patriot, однако он не может позволить себе приобрести одновременно и российские, и американские системы. «НАТО оказалось в неопределённом положении. Путин собирается расширить пропасть между членами блока. Он не должен в этом преуспеть», — призывает The Times.