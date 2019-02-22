Rheinische Post Оригинал

Rheinische Post: при помощи оружия Россия уводит Турцию у Запада

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Оружейная сделка о покупке Анкарой ЗРК С-400 свидетельствует о «сближении Эрдогана с Россией и растущей дистанции между Турцией и Западом», пишет Rheinische Post. Впрочем, предупредил на днях американский вице-президент Майк Пенс, Вашингтон не намерен наблюдать сложа руки за тем, как союзники по НАТО закупают оружие у «противников США», отмечает немецкое издание.
Rheinische Post: при помощи оружия Россия уводит Турцию у Запада
Reuters

Из-за своих планов по наращиванию вооружений турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рискует навлечь на Турцию американское эмбарго, пишет немецкая газета Rheinische Post.

Дело в том, поясняет автор статьи Герд Хёлер, что для своей армии Эрдоган хотел бы получить одновременно и российские зенитно-ракетные комплексы С-400, и американские истребители-невидимки F-35.

Соединённые Штаты, однако, возражают против того, чтобы Анкара закупила у Москвы системы противовоздушной обороны. Несмотря на это, Турция не собирается отказываться от сделки с Российской Федерацией, отмечает журналист Rheinische Post.

«В итоге Эрдогану, возможно, придётся довольствоваться только российскими ракетами», — полагает Хёлер.

Впрочем, продолжает автор статьи, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что как минимум Турция получит желаемую военную продукцию от России.

«В июле начнутся поставки комплексов, а к октябрю системы будут введены в эксплуатацию», — подтвердил в среду глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Днём же ранее глава Белого дома Дональд Трамп принял решение отложить на неопределённое время поставки истребителей F-35 в Турцию. В свою очередь, на завершившейся в воскресенье Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс и вовсе заявил, что Вашингтон не намерен «наблюдать сложа руки за тем, как союзники по НАТО закупают оружие у противников США».

«Таким образом, стороны в ракетном споре заняли более жёсткие позиции, — констатирует журналист немецкого издания. — А оружейная сделка (Турции с Россией. — ИноТВ) на сумму 2,2 миллиарда евро свидетельствует о сближении Эрдогана с Россией и растущей дистанции между Турцией и Западом».

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Rheinische Post Германия Европа
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F-35 оружие Реджеп Тайип Эрдоган Россия С-400 США Турция
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