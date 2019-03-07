Daily Sabah: Эрдоган заявил, что Турция не откажется от С-400 и подумает о покупке С-500

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от покупки российских ЗРК С-400, а также рассмотрит возможность приобретения ЗРК С-500, сообщает Daily Sabah. Эрдоган также отметил, что США не следует угрожать Турции штрафными мерами. Издание напоминает, что на этой неделе США приняли решение лишить Турцию торговых преференций.

В своём интервью для турецкого телевидения президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от покупки российских ЗРК С-400, пишет Daily Sabah. Турецкий лидер также отметил, что США не стоит пытаться угрожать Турции торговыми санкциями, добавив, что у Турции наготове есть собственные меры.

При этом Эрдоган не исключил, что Турция по-прежнему может купить у США ЗРК Patriot, в случае если её будут устраивать условия, сообщает издание. Кроме того, президент заявил, что в будущем Анкара может также присмотреться к российским ЗРК С-500.

Как напоминает Daily Sabah, раннее США предупреждали Турцию о том, что покупка С-400 может поставить военно-промышленные сделки между странами НАТО под угрозу срыва. Кроме того, на этой неделе Вашингтон принял решение лишить Турцию торговых преференций, что вызвало критику со стороны Эрдогана.

Турецкий президент также заявил, что Турция пристально следит за выводом американских войск из Сирии, и добавил, что Вашингтону следует поставлять оружие Анкаре, а не курдским Отрядам народной самообороны.

Издание пишет, что решение Дональда Трампа о выводе войск из Сирии было подвергнуто серьёзной критике. Противники такого шага утверждают, что «Исламское государство»*, вопреки заявлениям Трампа, остаётся угрозой, и, кроме того, вывод является предательством союзников США — курдов. Позднее Трамп заявил о том, что не устанавливал точной даты вывода войск, дав понять, что американские вооружённые силы пока остаются на территории Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.