Contra Magazin: третья мировая до сих пор не началась только благодаря Путину

Запад активно использует Владимира Путина в качестве образа врага, а между тем, стоило бы радоваться, что руководящий пост в Кремле занимает такой уравновешенный и рассудительный стратег, пишет австрийский Contra Magazin. Нетрудно представить, как на многочисленные провокации Запада отреагировал бы более вспыльчивый человек. Так что именно благодаря российскому президенту США и НАТО ещё не развязали третью мировую войну, уверен автор статьи.

Только благодаря взвешенной геополитической позиции Владимира Путина США и НАТО до сих пор не развязали третью мировую войну, пишет Марко Майер в статье австрийского журнала Contra Magazin.

Для Запада российский президент сейчас — любимый образ врага. В политических кругах и СМИ используют все средства, чтобы дискредитировать его действия. Между тем, стоило бы радоваться, что в Кремле сидит Путин, а не какой-нибудь вспыльчивый субъект, который бы остро реагировал на постоянные провокации Вашингтона и НАТО, подчёркивает журналист издания. Однако западному истеблишменту на это наплевать, потому что Путин препятствует завоеванию России со стороны западной финансовой олигархии — в отличие от его предшественника Бориса Ельцина.

Если бы пост президента России сейчас занимал более вспыльчивый человек — как бы он отреагировал на госпереворот на Украине, осуществлённый при активной поддержке Запада и направленный на интеграцию страны в НАТО с целью разместить батареи ракет в нескольких сотнях километров от Москвы? Чтобы ответить на этот вопрос автор статьи предлагает представить ситуацию, в которой Россия или Китай поддержат смену режима в Мексике с последующим приходом к власти пророссийских или прокитайских сил и возможностью разместить свои ракеты прямо на границе с США. С точки зрения Марко Майера, всё это очень напоминает карибский кризис 1960-х годов.

Поэтому он придерживается мнения, что все должны быть рады тому, что руководящий пост в Кремле занимает такой разумный стратег, который, несмотря на всю западную агрессию и нападки, постоянно пытается поддерживать диалог и не поддаётся на все подряд провокации.

Однако «эра Путина» когда-нибудь закончится, отмечает Марко Майер. При отсутствии изменений в конституции его президентский срок истечёт в 2024 году. После этого Владимир Путин может уйти на заслуженный покой — и что тогда? Пока что никакого потенциального преемника российского президента не видно, подчёркивает австрийский журнал. Станет ли вновь главой государства премьер-министр и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев? По версии издания, это маловероятно. Автор статьи объясняет это тем, что за время пребывания на посту президента Медведев не снискал себе особой славы и позволил французам обвести его вокруг пальца в отношении Ливии.

Если «стратег Путин» действительно больше не захочет выставлять свою кандидатуру на пост президента, он должен будет представить своего преемника, который, по его мнению, будет способен руководить российской сверхдержавой после его отхода от дел, не позволяя Западу втянуть страну в третью мировую войну.

Остаётся только надеяться на то, что Владимир Путин найдёт подходящего кандидата, который получит соответствующую поддержку среди россиян и сможет достойно обойтись с наследием действующего российского президента, пишет Марко Майер.

Впрочем, пока неизвестно, кто и что придёт на смену Путину в будущем — а потому следует на всякий случай готовиться к худшему, заключает журналист австрийского Contra Magazin.