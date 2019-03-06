Guardian: Туск призвал защитить выборы в ЕС от «антиевропейского влияния»

На недавней пресс-конференции председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что в голосование по брекситу «вмешивались внешние силы». По словам экс-премьера Польши и «ярого критика Владимира Путина», страны ЕС должны сделать всё, что в их силах, чтобы защитить предстоящие выборы в Европарламент от иностранного влияния, сообщает The Guardian.

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что в голосование по брекситу «вмешивались внешние силы». Кроме того, по его словам, странам ЕС необходимо приложить больше усилий, чтобы защитить предстоящие выборы в Европарламент, пишет The Guardian.

На совместной пресс-конференции с армянским премьером Николом Пашиняном Туск сообщил, что поддерживает позицию Эммануэля Макрона. В своём недавнем открытом письме, опубликованном в нескольких СМИ, французский президент посоветовал европейским странам остерегаться «пагубного влияния», напоминает издание.

«Существуют внешние антиевропейские силы, которые пытаются отрыто или тайно повлиять на демократические выборы европейцев, примером чему служат брексит и ряд предвыборных кампаний по всей Европе. И ситуация может повториться на майских выборах в Европарламент», — подчеркнул бывший премьер Польши и «ярый критик Владимира Путина».

Своим заявлением Туск вторил тем, кто утверждает, что Москва пыталась «посеять антиевропейские настроения» в преддверии голосования о выходе Соединённого Королевства из ЕС. В прошлом месяце комитет британских парламентариев потребовал, чтобы правительство в срочном порядке проверило, какой эффект якобы оказали иностранные государства на результаты референдума.

Туск призвал единомышленников внимательно отслеживать «признаки вмешательства». «Не позволяйте политическим партиям, которые финансируются враждебно настроенными по отношению к Европе внешними силами, принимать решения по ключевым приоритетам ЕС и по новому руководству европейских институтов», — заявил он.

«Мы не можем ждать возрождения Европы. Возрождение Европы необходимо начинать прямо сейчас», — добавил политик, делая явную отсылку на статью Макрона.

В последнее время Еврокомиссия добивается, чтобы социальные сети делали больше для борьбы с дезинформацией. Её представители недавно раскритиковали Facebook, Google и Twitter за то, что они до сих пор не соблюдают свои обязательства в рамках нового кодекса поведения, обращает внимание The Guardian.