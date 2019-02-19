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112: Порошенко поблагодарил Туска за «азовский пакет санкций» против России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Пётр Порошенко поблагодарил президента Европейского Совета Дональда Туска за введение новых санкций против России. Как передаёт «112 Украина», Порошенко добавил, что таким образом Европа демонстрирует солидарность с Украиной.
112: Порошенко поблагодарил Туска за «азовский пакет санкций» против России
Reuters
Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил президента Европейского Совета Дональда Туска за решение Совета Европейского союза о введении «азовского пакета» санкций. Как передаёт «112 Украина» об этом сообщается на сайте президента Украины.
 
«Благодарю за каждое решение, когда Европейский Союз демонстрирует единство и демонстрирует солидарность с Украиной как это было продемонстрировано сегодня во время консенсусного принятия решения относительно азовского пакета санкций», — сказал Порошенко.
 
Президент также подчеркнул, что «нападение на украинские корабли было абсолютно циничным».
 
«Это был неприкрытый акт агрессии против ВМС Украины, это была попытка оккупации Керченского пролива и Азово-Черноморского бассейна со стороны вооруженных сил Российской Федерации, пограничных войск РФ и цель Кремля — не только попытка заставить Украину вернуться в так называемые зоны влияния России, прекратить наш твёрдый путь в Европу», — сказал Порошенко.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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112 Украина Украина Европа
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