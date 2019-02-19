112: Порошенко поблагодарил Туска за «азовский пакет санкций» против России

Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил президента Европейского Совета Дональда Туска за решение Совета Европейского союза о введении «азовского пакета» санкций. Как передаёт «112 Украина» об этом сообщается на сайте президента Украины.

«Благодарю за каждое решение, когда Европейский Союз демонстрирует единство и демонстрирует солидарность с Украиной как это было продемонстрировано сегодня во время консенсусного принятия решения относительно азовского пакета санкций», — сказал Порошенко.

Президент также подчеркнул, что «нападение на украинские корабли было абсолютно циничным».

«Это был неприкрытый акт агрессии против ВМС Украины, это была попытка оккупации Керченского пролива и Азово-Черноморского бассейна со стороны вооруженных сил Российской Федерации, пограничных войск РФ и цель Кремля — не только попытка заставить Украину вернуться в так называемые зоны влияния России, прекратить наш твёрдый путь в Европу», — сказал Порошенко.