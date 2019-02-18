Spiegel: глава МИД Литвы обвинил ЕС в наивности по отношению к России

Министр иностранных дел Литвы упрекнул партнёров по ЕС в «наивности» по отношению к России, пишет Der Spiegel. В интервью немецкой газете Линас Линкявичюс потребовал, чтобы европейские страны предпринимали больше усилий для борьбы с российским информационным влиянием. По его словам, в отличие от союзников, литовцы не столь наивны, чтобы полагать, что воздействию Москвы подвержены только государства Восточной Европы.

Литва обвиняет ЕС в наивности в обращении с Россией, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Официальный представитель Литвы потребовал, чтобы партнёры страны по Европейскому союзу больше делали для противодействия российской пропаганде. «Европа должна лучше вооружаться против информационной войны из России», — заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью немецкой Neue Osnabrücker Zeitung. Некоторые партнёры по ЕС, с его точки зрения, слишком «наивны» в том, что касается российской политики.

На Западе до сих пор недооценивается информационное влияние России, убеждён глава МИД Литвы. По его словам, «ложь — это не просто другая версия правды, при правильном и широкомасштабном применении ложь — сильное оружие». Также литовский дипломат отметил, что «значительное недоверие немцев к США — это тоже успех российской пропаганды и промывания мозгов, осуществляемого многими различными способами».

По заявлению Линкявичюса, было бы наивно верить, что «только восточноевропейские государства подвержены прямому или непрямому влиянию из Москвы». У него на родине люди смотрят на вещи более реалистично, убеждён литовский министр иностранных дел. Он высказался за необходимость придерживаться жёсткой санкционной политики в отношении России.

«Кто ничего не делает, кто не придерживается чёткой позиции в отношении России, тот провоцирует поведение, которое приводит к всё новым осложнениям», — цитирует Der Spiegel слова министра иностранных дел Литвы.