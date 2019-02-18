Europe 1: ЕС наложит санкции на россиян за инцидент в Азовском море

Европейский союз принял решение ввести санкции в отношении восьми российских граждан, «ответственных» за инцидент в Азовском море в ноябре прошлого года, сообщает Europe 1. Как сообщают источники издания внутри ЕС, россиянам будет запрещён въезд на территорию Евросоюза, а их счета будут заморожены. При этом имена лиц, о которых идёт речь, пока не разглашаются.

Европейский союз принял решение ввести санкции в отношении восьми российских граждан, «ответственных» за инцидент в Азовском море в ноябре прошлого года, сообщает Europe 1 со ссылкой на источники внутри ЕС.

Как подчеркнули собеседники издания, речь идёт об «адресных индивидуальных санкциях». Россиянам, о которых идёт речь, будет запрещён въезд на территорию Евросоюза, а их счета будут заморожены. По информации источников, в понедельник предложенные меры будут представлены на одобрение министров иностранных дел стран ЕС, после чего будет запущена юридическая процедура подготовки санкций. Как отмечается, имена россиян будут держаться в секрете до публикации решения в Официальном журнале Европейского союза.

«Все согласны с тем, что необходимо решение о санкциях в отношении лиц, ответственных за задержание трёх украинских судов и арест экипажей», — пояснил изданию один из источников.

Как напоминает сайт радиостанции, с момента присоединения Крыма в «чёрном списке» Европейского союза находятся 164 гражданина России и Украины. По словам издания, в основном речь идёт о «приближённых» Владимира Путина и главы самопровозглашённой Луганской народной республики Леонида Пасечника.

При этом по вопросу введения дополнительных мер, касающихся отношений с Россией в целом, мнения стран-членов ЕС всё ещё расходятся, отмечает собеседник Europe 1. Так, европейские страны запрещают себе затрагивать санкциями энергетический сектор ввиду их «серьёзной зависимости от российского газа»: в 2018 году Европейский союз приобрёл у России 169 млрд кубометров газа против 155 млрд кубометров в 2017 году.

Как подчёркивает издание, введение любых дополнительных санкций требует единогласного согласия всё членов ЕС, что накладывает ограничение на возможности Евросоюза применять меры экономического и политического характера. К примеру, по словам источников издания, «многие страны выступают против введения новых санкций в отношении Николаса Мадуро в Венесуэле». Этот вопрос станет ещё одной темой обсуждения на заседании европейских министров иностранных дел.