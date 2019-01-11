Der Spiegel: ради связей с Россией немецкий бизнес пытается «сесть на шпагат»

Восточный комитет германской экономики опубликовал программный документ, в котором призвал немецкие власти возобновить контакты с Россией на высшем уровне, сообщает Der Spiegel. При этом для того, чтобы угодить и Берлину и Москве, бизнесмены попытались «сесть на шпагат»: обозначили проблемные моменты в отношениях двух стран, но использовали для этого очень размытые формулировки, отмечает издание.

Немецкий бизнес выступает за восстановление контактов с Россией на высшем уровне, сообщает Der Spiegel. «Очень полезными были бы ежегодные саммиты ЕС и России, а также возобновление немецко-российских правительственных консультаций», — говорится в программном документе Восточного комитета германской экономики. Оба формата сотрудничества были упразднены после военного вмешательства России в события в Крыму и на востоке Украины, поясняет издание.

В комитете также сослались на министра иностранных дел Хайко Мааса, который выступил за выработку «новой восточной политики» особенно «на фоне опасного молчания Вашингтона и Москвы». В документе названы 15 областей, в которых Германия и Россия могли бы углубить сотрудничество, например в сфере развития цифровых технологий, поддержке среднего класса и энергетической политике. Также бизнесмены выступили за создание единого экономического пространства между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом.

Цель сотрудничества в том, чтобы усилить доверие. Также в комитете выступают за укрепление обмена между странами, в частности отмену виз, если не для всех посетителей из России, то хотя бы для тех, кто моложе 25. В своём документе, как отмечает издание, бизнесмены пытаются «сесть на шпагат»: с одной стороны обозначить проблемные моменты в отношениях Германии и России, с другой — использовать для этого такие размытые формулировки, чтобы в Москве не оскорбились.

Поэтому в нём «аннексия» Крыма и вмешательство Кремля в американские выборы превратились в «различные оценки действий России в Крыму», а также «постоянные сообщения о шпионской деятельности и кибератаках». По-видимому, предприниматели опасаются, что прямая критика в адрес Кремля может навредить бизнесу, заключает издание.