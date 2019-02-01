WSJ: США и ЕС обсудят введение новых санкций против России — за арест украинских моряков

Вашингтон и Брюссель, возможно, введут дополнительные антироссийские санкции — за то, что Москва до сих пор не отпустила украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года, сообщает The Wall Street Journal. Российская сторона утверждает, что задержанные моряки нарушили российскую границу, а их корабли совершали опасные манёвры в российских территориальных водах.

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России за задержание 24-х украинских моряков, произошедшее в ноябре прошлого года, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на заявление спецпредставителя госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера.

Кроме того, по словам американского дипломата, в ЕС также будет обсуждаться возможность введения дополнительных антироссийских санкций. Потенциальными целями, по словам Волкера, будут российские корабли, обслуживающие порты Азовского моря. The Wall Street Journal пишет, что Брюссель сразу осудил действия Москвы, однако незамедлительного введения санкций не последовало. Изначально Франция и Германия хотели, чтобы ЕС сконцентрировался на умиротворении ситуации, а не на наказании России. Однако тот факт, что украинские моряки по-прежнему не на свободе, изменил настрой Парижа и Берлина в сторону оказания на Москву большего давления.

Издание напоминает, что в ноябре 2018 года Россия задержала три украинских корабля, пытавшихся пройти через Керченский пролив, соединяющий Чёрное море с Азовским.

Волкер считает, что Россия применила вредоносную практику, призванную замедлить прохождение через пролив судов, направляющихся в украинские порты в Азовском море. По его мнению, действия Москвы наносят ущерб экономике. «Мы призываем Россию немедленно отпустить моряков», — заявил дипломат. Кроме того, Волкер констатировал, что с ноября у него не было контактов с представителями России и призвал к возобновлению диалога.

The Wall Street Journal пишет, что согласно заявлениям Москвы, задержанные украинские суда выполняли опасные манёвры в российских территориальных водах — их экипажи обвиняются в нарушении российской границы.

Как напоминает издание, предыдущие серии санкций США против России были введены за «вторжение в Крым», «поддержку сепаратистов на Юго-Востоке Украины» и за «вмешательство в выборы 2016 года». Кроме того, США и ЕС ввели дополнительные штрафные меры, когда британские разведслужбы обвинили Москву в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери. При этом в январе министерство финансов США сняло санкции с российской компании «Русал» после того, как её владелец Олег Дерипаска, состоящий в санкционных списках, заявил о продаже своего контрольного пакета акций. В этой связи на администрацию Трампа обрушилились с критикой за мягкое обращение с Россией.