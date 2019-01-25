Hill: американский сенатор потребовал новых санкций против России

Сенатор-демократ Роберт Менендес призвал администрацию Трампа немедленно ввести дополнительные санкции против России, в связи с обвинениями Москвы в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает The Hill. Менендес отметил, что введение санкций и так уже запоздало на два месяца, потому что госдеп США ещё в ноябре сообщил о несоблюдении Россией требований, необходимых для предотвращения дополнительных штрафных мер.

Сенатор от демократической партии США Роберт Менендес раскритиковал администрацию Трампа , за то, что Вашингтон до сих пор не ввёл дополнительные санкции против России за отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании, пишет The Hill.

В своём письме, адресованном госсекретарю Майку Помпео, Менендес написал, что «эти санкции запоздали уже на два месяца», и потребовал их немедленного введения, в противном случае, санкционный режим против России будет подточен.

Как напоминает издание, в августе прошлого года администрация Трампа ввела санкции против России, обвиняя её в применении боевого нервно-паралитического вещества против бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Штрафные меры были введены на основании закона США от 1991 года «О контроле за химическим и биологическим оружием». Москва отрицает свою причастность к отравлению.

Согласно закону, вторая волна санкций не вводится автоматически только в том случае, если обвиняемая сторона выполнит ряд строгих критериев — например, продемонстрирует, что больше не использует химическое и биологическое оружие и позволит провести независимую инспекцию.

Госдеп США ещё в ноябре уведомил Конгресс, что Россия не выполнила требований, необходимых для того, чтобы избежать второй волны санкций. Однако, как отмечает The Hill, формального продления штрафных мер с тех пор не последовало.

Издание информирует, что Вашингтону нужно выбрать три из шести категорий санкций, предусмотренных законом. Среди вариантов есть дальнейшие ограничения на ввоз товаров из России, ограничения на вывоз товаров, приостановка дипломатических отношений, приостановка авиасообщения российских самолётов, а также меры, закрывающие России доступ к многосторонней помощи банков и к американским банковским займам.

The Hill отмечает, что письмо Менендеса не является единственным примером свежей критики американского правительства на тему антироссийских санкций. Немногим ранее демократы из палаты представителей призывали министра финансов Стивена Мнучина свидетельствовать в Конгрессе по поводу планов администрации о снятии санкций с компаний, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской.