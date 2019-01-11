WSJ: Минфин США вступился за РУСАЛ

Министр финансов США Стивен Мнучин поддержал идею о том, чтобы снять американские санкции с российской алюминиевой компании «РУСАЛ» и ряда других, после того как Олег Дерипаска избавился от контрольного пакета акций, сообщает The Wall Street Journal. Чиновники отмечают, что под санкции РУСАЛ попал лишь из-за своего владельца, а в незаконной деятельности саму фирму не замечали.

Министр финансов США Стивен Мнучин поддержал идею о том, чтобы убрать российскую компанию «РУСАЛ» из списка санкций, несмотря на протесты депутатов от Демократической партии, пишет The Wall Street Journal.

Мнучин выступил перед парламентариями, объяснив, что глава компании Олег Дерипаска под санкциями останется, но РУСАЛ и две другие его фирмы хотят убрать из чёрного списка. По его словам, «одна из целей санкций — заставить изменить поведение, и предлагаемое исключение компаний, которые Дерипаска больше не контролирует, показывает, что санкции могут привести к позитивным изменениям», — приводит издание слова главы Минфина США.

Больше того, чиновники Минфина отмечают, что нынешние санкции гораздо агрессивнее тех, что были приняты при предыдущем правительстве, а РУСАЛ попал в список лишь из-за того, что принадлежал Дерипаске.

Однако некоторые парламентарии критиковали эти планы, утверждая, что вторая по величине алюминиевая компания мира остаётся под контролем Кремля. Чтобы вывести EN+ из-под санкций, Дерипаска согласился снизить свою долю в компании с 70% до 44,95%. Но некоторые американские депутаты-демократы опасаются, что эти акции отойдут фирмам под контролем ВТБ, который в своё время тоже попадал под ограничительные меры США.

И всё же американские чиновники уверяют депутатов, что сама компания «РУСАЛ» в незаконной деятельности не обвинялась. «Американское правительство не наносит удар по рабочим, которые зависят от РУСАЛа и связанных с ним компаний» — уверял Мнучин прежде.

Кроме того, в рамках предложения об исключении из списка санкций компании согласились на контроль и аудит со стороны американского Минфина. И если там заметят какие-либо нарушения, то компания снова может вернуться в чёрный список.

Изначально санкции больно ударили как по РУСАЛу, так и в более широком плане по российским рынкам. При этом цены на алюминий выросли, что негативно сказалось на европейских партнёрах США, привело к дополнительным издержкам американской оборонной и авиационной промышленности, отмечает автор статьи.

К тому же, по словам журналиста, в исключении компаний из санкционного списка нет ничего необычного. Так, например, на этой неделе Вашингтон говорил, что готов убрать крупнейшую медиакомпанию Венесуэлы из чёрного списка, если там поменяется руководитель. А каждый год США снимают санкции с более сотни лиц и компаний, напоминает The Wall Street Journal.