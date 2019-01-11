Bloomberg: Мадуро продержится у власти столько, сколько ему позволит «умирающая» экономика Венесуэлы

Правление Николаса Мадуро стало испытанием на выносливость для Венесуэлы, пишет Bloomberg. Мадуро начинает второй срок на посту президента на фоне экономической катастрофы, которую он сам и создал. И хотя официально он сможет находиться у власти ещё шесть лет, в реальности всё будет зависеть от того, насколько хватит венесуэльской экономики, говорится в статье.

Николас Мадуро начинает второй срок на посту президента Венесуэлы на фоне экономической катастрофы, которую он сам и спровоцировал, пишет Bloomberg. Официально венесуэльский лидер будет находится у власти ещё шесть лет, однако издание уверено, что он продержится во главе государства лишь столько, сколько ему позволит «умирающая» экономика его страны.

Эпоха Мадуро стала испытанием на выносливость для Венесуэлы, отмечается в статье.

56-летний преемник покойного Уго Чавеса сейчас противостоит самым очевидным угрозам. Ему пришлось столкнуться с протестами, покушением на жизнь, попытками оппонентов устроить ему импичмент, а также с санкциями США.

Мадуро, как отмечает издание, игнорирует правила рынка и международные нормы. А после проведённых в прошлом году президентских выборов, которые не были признаны в более чем 60 странах мира, ему теперь грозит изоляция.

И в то время как жизненно важные экономические показатели Венесуэлы падают, его выживание теперь зависит от выносливости его страны.

Во время второго президентского срока Николасу Мадуро необходимо накормить свою голодающую страну, резко активизировать добычу государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela, а также отбиться от кредиторов, угрожающих прибрать к рукам зарубежные активы Каракаса.

Венесуэльский лидер укрепил связи с такими авторитарными союзниками, как Россия, Китай и Турция, но они предоставили лишь ограниченную поддержку.

Однако Мадуро, как пишет Bloomberg, демонстрирует непоколебимость.

«Дождь, гром или молнии — Венесуэла не сойдёт с выбранного курса», — заявил он недавно.