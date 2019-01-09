Обозреватель National Interest рассказал, как уберечь Латинскую Америку от «посягательств Москвы»

«Примените Доктрину Монро к действиям России в Латинской Америке», — обращается к американским властям писатель Тед Гален Карпентер в своей статье для The National Interest. По его словам, администрации президента США Дональда Трампа нужно применить более жёсткую политику в отношении посягательств Москвы на Латинскую Америку.

Россия и Соединённые Штаты, похоже, решительно настроены провоцировать друг друга, отмечается в статье. Причём действуют они в тех странах, которые находятся неподалёку от их оппонента и которые негативно настроены по отношению к нему.

Последним подобным инцидентом стало решение Москвы отправить два ядерных бомбардировщика в Венесуэлу для демонстрации поддержки левацкому режиму Николаса Мадуро. Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече со своим венесуэльским коллегой Владимиром Падрино Лопесом заявил, что Москва и дальше будет отправлять военные корабли и самолёты в Венесуэлу в рамках продолжающегося двустороннего военного сотрудничества.

Неудивительно, что Вашингтон не рад этим действиям Москвы. Администрация Трампа всё активнее выражает свою обеспокоенность в связи с «отвратительным авторитаризмом режима Мадуро», крахом венесуэльской экономики, массовым потоком беженцев, вызванным экономическими проблемами, а также ростом напряжённости между Каракасом и соседями Венесуэлы, в том числе Колумбией.

Ещё администрация Барака Обамы назвала Венесуэлу угрозой для национальной безопасности США. И, конечно, американские официальные лица меньше всего хотят наблюдать за тем, как Россия «ловит рыбу в этих мутных политических водах».

После того как в 2008 году напряжённость между Москвой и Вашингтоном резко обострилась из-за войны в Грузии, сотрудничество между Россией и Венесуэлой заметно укрепилось.

И это не единственный случай активности Москвы в Латинской Америке в последние несколько лет. Так, российские власти восстановили политические и военные связи с коммунистическим правительством Кубы. Также Кремль стал гораздо активнее развивать связи с Бразилией , Аргентиной и прочими странами региона. И эти шаги не ограничиваются одной лишь экономикой и дипломатией, у них есть также и военный аспект.

Неспособность США претворить в жизнь Доктрину Монро во время холодной войны, когда Советский Союз превратил Кубу в страну-клиента, в свой военный аванпост, привела к тому, что этот документ не вызывал должного уважения и после завершения противостояния двух сверхдержав.

«Администрации Трампа нужно принять более жёсткую политику по отношению к посягательствам Москвы на Латинскую Америку. В то же самое время руководство США должно признать, что американская политика была неуклюжей и провокационной, когда дело касалось интересов России в Восточной Европе, особенно в отношении Украины. Вашингтону нужно принять новый подход, который с уважением будет относиться к неоговорённой московской версии Доктрины Монро», — считает Тед Гален Карпентер.

Как признаёт автор, добиваясь расширения НАТО к границам Российской Федерации, Соединённые Штаты без необходимости настроили против себя эту страну, которая лишь недавно стала демократическим государством. Со временем всё это вылилось в новую холодную войну. Администрация Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего пренебрегли давними политическими и дипломатическими интересами России на Балканах, осуществив военную интервенцию в Сербию. Но хуже всего то, что администрация Обамы вопиющим образом вмешалась во внутренние дела Украины, чтобы в 2014 году помочь протестующим свергнуть избранное, пророссийское правительство. Этот шаг стал неуважением не только к российской сфере влияния, но и к ключевому буферу безопасности Москвы.

По мнению автора, Вашингтону и Москве нужно установить чёткие правила поведения в Латинской Америке и Восточной Европе. Руководству США следует донести до России, что установление и поддержание военные связей с недружелюбными к Вашингтону режимами, как в Венесуэле и на Кубе, вызывает у Америки нестерпимую головную боль. И если Москва хочет улучшить отношения с Соединёнными Штатами, то она должна ограничиться нормальными дипломатическими и экономическими связями со странами восточного полушария. В то же время Вашингтон должен проинформировать Москву о том, что дни, когда США пытались проецировать свою мощь в Восточной Европе, подошли к концу.

Подобное положение дел будет означать, что Соединённые Штаты будут стараться сохранить доминирующее положение в западном полушарии, а Россия — на гораздо меньшей территории в Восточной Европе.

«Альтернатива этому — дальнейшее ухудшение двусторонних отношений, характеризуемое всё более острыми провокациями и ссорами. Это опасный курс, и ни одна из стран не должна стремиться идти по этому пути», — подытоживает обозреватель The National Interest.