FAZ: влияние США в Венесуэле слабеет с каждым баррелем нефти, утекающим в Россию

Пока другие страны отворачиваются от Венесуэлы, Россия идёт ей навстречу, помогая инвестициями и поставками вооружений, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Однако особый интерес для Москвы представляет местная нефть, и чем активнее российские концерны участвуют в нефтяных проектах государства, тем больше обеспокоен Вашингтон. Его влияние в регионе слабеет, а Венесуэла грозит стать новым инструментом Москвы, как Куба в годы холодной войны.

В то время как все отворачиваются от Венесуэлы, Россия идёт ей навстречу, и это беспокоит Вашингтон, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Станет ли страна новым инструментом Москвы, как Куба в годы холодной войны?

Как отмечает издание, для участия в учениях Венесуэлу посетили два российских бомбардировщика Ту-160. Однако присутствие военных самолётов России в международном аэропорту Каракаса, «на заднем дворе» США, это ещё и знак Вашингтону, при помощи которого Венесуэла даёт понять: «Мы не одни».

В сущности, военные учения с Венесуэлой — это лишь продолжение того курса, который был проложен много лет назад, рассказывает немецкая газета. Сотрудничество страны с Россией началось ещё при прежнем президенте Венесуэлы Уго Чавесе, отлично ладившем с Владимиром Путиным. После того как США в 2006 году прекратили поставлять Венесуэле вооружения, а Израиль — запчасти для истребителей F-16, Чавес обратился к России и стал заключать с ней миллиардные сделки на поставки оружия. За последние годы увеличился также обмен технологиями, а вскоре в Венесуэле будут производиться автоматы Калашникова, сообщается в статье.

Российские вооружения превратили армию Венесуэлы в сильнейшую в регионе, подчёркивает Frankfurter Allgemeine. Тем не менее, действующий президент Николас Мадуро не устаёт предостерегать об опасности военного вторжения США или Колумбии. В прошлом году американский президент Дональд Трамп предоставил ему для этого все основания, заявив, что Вашингтон рассматривает в отношении Венесуэлы различные варианты, включая военный. Несколько дней назад Мадуро говорил о заговоре Вашингтона с целью его свержения. С помощью такой риторики его предшественнику Уго Чавесу уже удавалось сплотить вокруг себя народ и, что ещё важнее, армию, напоминает немецкая газета.

Однако, по версии издания, наибольшая опасность для правительства Мадуро сейчас заключается в другом: Венесуэла погрязла в экономическом кризисе и задыхается под грузом огромного государственного долга. Продержаться стране помогает Москва. В отличие от Китая, Россия предоставляет Венесуэле новые кредиты и списывает задолженности.

Во время визита Мадуро в Россию несколько дней назад Москва пообещала друзьям в Венесуэле инвестиции на сумму свыше $6 млрд. Главным образом эти средства будут направлены в венесуэльский нефтяной сектор, отмечает издание. В последние годы производительность там резко упала из-за отсутствия капиталовложений в поддержание действующих установок и развитие новых проектов по добыче. Также Россия намерена вложить средства в золотодобычу Венесуэлы.

Как поясняет Frankfurter Allgemeine, цель очевидна: долларовый запас Венесуэлы обеспечивается почти исключительно нефтяной отраслью. Если Венесуэла хочет выплатить свои долги – в том числе России – и при этом не стать банкротом, ей нужны валютные резервы. Ключевую роль в этом смысле играет российский концерн Роснефть, являющийся «геостратегическим инструментом» Москвы, уверяет издание. Благодаря этому нефтяному гиганту России удалось расширить своё влияние там, где с этим не справились США. Роснефть особенно активно действует в Венесуэле, настаивает немецкая газета. Всего за несколько лет концерн стал важнейшим зарубежным инвестором, а Венесуэла — крупнейшим источником нефти для компании за пределами России. В прошлом году Роснефть приобрела 13% всего нефтяного экспорта Венесуэлы.

Инвестиции в Венесуэлу составляют многие миллиарды долларов, Роснефть участвует в основных проектах по добыче нефти в стране. «Москва использует экономический и политический кризис в стране для расширения своего влияния, а Мадуро за новые кредиты или списания долга идёт почти на любую сделку», — утверждает издание. С точки зрения Frankfurter Allgemeine, финансовый голод и роль Роснефти как инвестирующего партнёра государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PdVSA отчасти объясняют ослабление оппозиционного парламента страны в прошлом годы, что привело к ожесточённым протестам — потому что для сотрудничества с иностранными компаниями PdVSA необходимо одобрение парламента. Чтобы обойти это условие, нужно устранить парламент, поясняет немецкая газета.

Как отмечается в статье, Москва хочет любой ценой помешать смене режима в Каракасе, потому что это представляло бы серьёзную опасность для договоров с Роснефтью и возвращения кредитов. Поэтому оба российских бомбардировщика на побережье Карибского моря защищали, в первую очередь, именно российские интересы, и в меньшей степени — интересы Венесуэлы, уверяет Frankfurter Allgemeine. Обеспокоенность Вашингтона растёт: с каждым баррелем венесуэльской нефти, попадающим под контроль российской Роснефти, влияние американцев в Венесуэле слабеет, а запасы нефти в этой стране — самые крупные в мире. Сейчас половина местной нефти ещё уходит в США. В 2017 году Америка получала свыше 700 тыс. баррелей в день, что примерно соответствует 7% всего американского импорта нефти и топлива, подчёркивает немецкая газета.