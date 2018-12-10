Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Россия в состоянии выдержать скачки цен на нефть

Россия занимает достаточно прочное положение, чтобы выдержать скачки цен на нефть, сообщает немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Как следует из доклада Всемирного банка об экономике России, это объясняется большими валютными резервами, маленьким государственным долгом и хорошим покрытием импорта.
Россия сейчас занимает хорошую позицию для того, чтобы выдержать внешние скачки цен на нефть, пишет немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten, опираясь на данные доклада Всемирного банка об экономике России.
Специалисты Всемирного банка установили, что, несмотря на наблюдающуюся переменчивость цен в сфере нефтяной промышленности, Россия сейчас занимает положение, позволяющее ей справиться с этими потрясениями. В частности, это связано с большими валютными запасами, составляющими $461 млрд, невысокой государственной задолженностью в 29% ВВП и «комфортным» индексом покрытия импорта.
Ожидается, что цены на нефть в следующие три года будут составлять в среднем $71 за баррель, отмечает издание. В прошлом месяце объём добычи нефти в России сократился до 11,369 млн баррелей в день — по сравнению с рекордными показателями октября, когда в день добывали 11,41 млн баррелей. Это подтверждают предварительные данные, опубликованные на прошлой неделе российским государственным управлением топливно-энергетического комплекса ЦДУ ТЭК.
Саудовская Аравия хочет убедить Москву снизить объёмы добываемой нефти, как минимум, на 250-300 тыс. баррелей в день. Само королевство собирается сократить добычу нефти уже с января 2019 года, чтобы подстегнуть снизившиеся в последнее время цены на нефть. В то же время, Саудовская Аравия и ОПЕК ощущают себя под давлением из-за постоянных требований американского президента Дональда Трампа обеспечить более низкие цены на нефть. По версии Омана, ОПЕК может принять решение о сокращении объёмов добычи ещё на этой неделе, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приняло решение оштрафовать центрового клуба «Индиана Пэйсерс» Майлза Тёрнера на $15 тыс. за неприличный жест в адрес болельщиков во время матча регулярного чемпионата с «Филадельфия Сиксерс».
Болельщик московского «Спартака» Мирослав Голунов, который выбежал на поле к капитану команды Денису Глушакову во время игры Лиги Европы с австрийским «Рапидом», рассказал, что клуб намерен подать на него в суд.
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в ходе встречи с главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой заявил о необходимости повышения Софией энергетической безопасности. Об этом сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.
В результате обстрелов со стороны боевиков в Сирии в течение суток погибли трое сирийских военнослужащих, ещё девять пострадали. Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
Американские авианосные группы не имеют достаточного «радиуса действия, выносливости, жизнеспособности и специализации», чтобы провести операции, способные нанести поражение России или Китаю. Об этом информирует The National Interest со ссылкой на доклад Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA).
Легализации самозанятых граждан мог бы способствовать мораторий на проведение проверок их деятельности со стороны контролирующих органов. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.