Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Россия в состоянии выдержать скачки цен на нефть

Россия занимает достаточно прочное положение, чтобы выдержать скачки цен на нефть, сообщает немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Как следует из доклада Всемирного банка об экономике России, это объясняется большими валютными резервами, маленьким государственным долгом и хорошим покрытием импорта.

Россия сейчас занимает хорошую позицию для того, чтобы выдержать внешние скачки цен на нефть, пишет немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten, опираясь на данные доклада Всемирного банка об экономике России.

Специалисты Всемирного банка установили, что, несмотря на наблюдающуюся переменчивость цен в сфере нефтяной промышленности, Россия сейчас занимает положение, позволяющее ей справиться с этими потрясениями. В частности, это связано с большими валютными запасами, составляющими $461 млрд, невысокой государственной задолженностью в 29% ВВП и «комфортным» индексом покрытия импорта.

Ожидается, что цены на нефть в следующие три года будут составлять в среднем $71 за баррель, отмечает издание. В прошлом месяце объём добычи нефти в России сократился до 11,369 млн баррелей в день — по сравнению с рекордными показателями октября, когда в день добывали 11,41 млн баррелей. Это подтверждают предварительные данные, опубликованные на прошлой неделе российским государственным управлением топливно-энергетического комплекса ЦДУ ТЭК.

Саудовская Аравия хочет убедить Москву снизить объёмы добываемой нефти, как минимум, на 250-300 тыс. баррелей в день. Само королевство собирается сократить добычу нефти уже с января 2019 года, чтобы подстегнуть снизившиеся в последнее время цены на нефть. В то же время, Саудовская Аравия и ОПЕК ощущают себя под давлением из-за постоянных требований американского президента Дональда Трампа обеспечить более низкие цены на нефть. По версии Омана, ОПЕК может принять решение о сокращении объёмов добычи ещё на этой неделе, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.