«Они реально из музея»: американский посол поделился мнением о прибывших в Венесуэлу российских самолётах

Посол США в Колумбии Кевин Уитакер сравнил прибывшие в Венесуэлу российские военные самолёты с музейными экспонатами, сообщает RCN.

«Самолёты такого возраста — это не провокация. Они реально из музея», — подчеркнул он.

Речь идёт о двух бомбардировщиках Ту-160, транспортном самолёте Ан-124 и пассажирском Ил-62, указывает издание со ссылкой на российское оборонное ведомство. Воздушные суда прибыли в Венесуэлу всего через несколько дней после встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Николаса Мадуро.

Уитакер также отметил, что не знает, зачем «российские бомбардировщики 80-х годов» находятся в Венесуэле. При этом он добавил: «Очевидно, что мы привезли корабль-госпиталь, а русские прибыли с бомбардировщиками, и это также послание».

Кроме того, американский посол ещё раз повторил позицию властей, согласно которой режим президента Николаса Мадуро состоит из «коррупционеров и неэффективных».

«Региону необходимо возращение демократии в Венесуэлу», — добавил Уитакер.