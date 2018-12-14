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«Они реально из музея»: американский посол поделился мнением о прибывших в Венесуэлу российских самолётах

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Посол США в Колумбии Кевин Уитакер, комментируя прибытие в Венесуэлу российских военных самолётов, заявил, что это отнюдь не провокация, сообщает RCN. «Самолёты такого возраста — это не провокация. Они реально из музея», — подчеркнул дипломат.
«Они реально из музея»: американский посол поделился мнением о прибывших в Венесуэлу российских самолётах
Reuters
Посол США в Колумбии Кевин Уитакер сравнил прибывшие в Венесуэлу российские военные самолёты с музейными экспонатами, сообщает RCN.
 
«Самолёты такого возраста — это не провокация. Они реально из музея», — подчеркнул он.
 
Речь идёт о двух бомбардировщиках Ту-160, транспортном самолёте Ан-124 и пассажирском Ил-62, указывает издание со ссылкой на российское оборонное ведомство. Воздушные суда прибыли в Венесуэлу всего через несколько дней после встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Николаса Мадуро.
 
Уитакер также отметил, что не знает, зачем «российские бомбардировщики 80-х годов» находятся в Венесуэле. При этом он добавил: «Очевидно, что мы привезли корабль-госпиталь, а русские прибыли с бомбардировщиками, и это также послание».
 
Кроме того, американский посол ещё раз повторил позицию властей, согласно которой режим президента Николаса Мадуро состоит из «коррупционеров и неэффективных».
 
«Региону необходимо возращение демократии в Венесуэлу», — добавил Уитакер.
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источник
RCN Колумбия Южная Америка
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Венесуэла Владимир Путин демократия Колумбия коррупция Николас Мадуро Россия самолет США
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