Колумбия
Caracol TV: россиянин сбежал от колумбийских повстанцев, ранив пятерых
Как сообщает Caracol TV, похищенный в прошлом году российский гражданин Арсен Левон Восканян сбежал от повстанцев колумбийской Армии национального освобождения (АНО), ранив при этом пятерых членов этой группировки. В материале отмечается, что россиянин также получил ранение. В АНО заявили, что не знают, где сейчас находится сбежавший.
NTN24: Спутать «Боинг» с самолетом Путина было очень просто
В связи с трагедией появляется множество версий произошедшего, сообщает NTN24. Украинская сторона обвиняет «пророссийских сепаратистов» в совершении «теракта». Эту версию поддерживает сам президент Порошенко. Однако, отмечает аргентинский телеканал, в России появляются и другие версии, в том числе неудавшееся нападение на самолет Путина.
Sur1810: США не могут противостоять одновременно России и Китаю
Соединенные Штаты, вместо того чтобы объединяться с Россией, сейчас способствуют появлению «альянса Москва-Пекин», пишет на страницах Sur 1810 дипломат и писатель Альфредо Торо Арди. Однако, считает он, Вашингтон не в состоянии противостоять такой «двойной угрозе».
El Tiempo: США и ЕС просчитались с Украиной
В нынешнее положение Украина попала по вине США, Германии и Франции: они стали раздувать конфликт между Януковичем и оппозицией в то время, когда Россия призывала к трезвому отношению. Теперь Москва решила вмешаться, ведь она не забыла о попытках США и НАТО перекроить зону своего влияния, пишет колумбийское издание El Tiempo.
Милиция Киева расследует «голую фотосессию» на Майдане
Кадры, на которых милиционеры заставляют мужчину стоять голышом на 10-градусном морозе, вызвали бурную реакцию, сообщает NTN24. Киевская милиция уже пообещала расследовать неприемлемые действия своих сотрудников.
Российский робот-космонавт составит компанию экипажу МКС
Российский робот SAR-401 отправится в следующем году на Международную космическую станцию и присоединится к членам экипажа МКС. Как отмечает Caracol TV, управлять этим «космонавтом» будут с Земли с помощью специального костюма.
В Москве определились претендентки на корону «Мисс Вселенной»
Жюри проходящего в Москве конкурса «Мисс Вселенная» выбрало 15 участниц, которые и продолжат борьбу в финале. Главной претенденткой на корону считают конкурсантку, представляющую Филиппины, сообщает канал Caracol TV.
Колумбия возмущена «вторжением» ТУ-160
Власти Колумбии протестуют. Причиной скандала стали два российских бомбардировщика Ту-160, которые, по словам колумбийского президента, нарушили воздушное пространство этого латиноамериканского государства, передает канал Caracol TV.
Багаж королев красоты страдает от лишнего веса
Конкурс «Мисс Вселенная» в этом году проходит в Москве. И чтобы не замерзнуть, участницы привезли с собой по несколько чемоданов, доверху набитых не только платьями, но и теплой одеждой, передает Caracol TV. Но бережнее всего каждая конкурсантка хранит наряд, в котором надеется покорить судей.
Владимира Путина выдвинули на Нобеля за Беслан, Южную Осетию и Сирию
Международная академия духовного единства и сотрудничества выдвинула кандидатуру Владимира Путина на получение Нобелевской премии мира. Как пояснил президент этой организации, к принятию этого решения их побудила миротворческая деятельность президента РФ в связи с событиями в Беслане, Южной Осетии и Сирии, сообщает канал Caracol TV.
Казачий хор установил рекорд России
Казачий хор из почти 3700 человек спел на главной площади Новочеркасска, сообщает колумбийский канал Caracol TV. Это достижение было зафиксировано Книгой рекордов России.