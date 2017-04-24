Caracol TV: россиянин сбежал от колумбийских повстанцев, ранив пятерых Как сообщает Caracol TV, похищенный в прошлом году российский гражданин Арсен Левон Восканян сбежал от повстанцев колумбийской Армии национального освобождения (АНО), ранив при этом пятерых членов этой группировки. В материале отмечается, что россиянин также получил ранение. В АНО заявили, что не знают, где сейчас находится сбежавший. 24 апреля 2017 Caracol TV

NTN24: Спутать «Боинг» с самолетом Путина было очень просто В связи с трагедией появляется множество версий произошедшего, сообщает NTN24. Украинская сторона обвиняет «пророссийских сепаратистов» в совершении «теракта». Эту версию поддерживает сам президент Порошенко. Однако, отмечает аргентинский телеканал, в России появляются и другие версии, в том числе неудавшееся нападение на самолет Путина. 18 июля 2014 NTN24

Sur1810: США не могут противостоять одновременно России и Китаю Соединенные Штаты, вместо того чтобы объединяться с Россией, сейчас способствуют появлению «альянса Москва-Пекин», пишет на страницах Sur 1810 дипломат и писатель Альфредо Торо Арди. Однако, считает он, Вашингтон не в состоянии противостоять такой «двойной угрозе». 20 мая 2014 Sur 1810

El Tiempo: США и ЕС просчитались с Украиной В нынешнее положение Украина попала по вине США, Германии и Франции: они стали раздувать конфликт между Януковичем и оппозицией в то время, когда Россия призывала к трезвому отношению. Теперь Москва решила вмешаться, ведь она не забыла о попытках США и НАТО перекроить зону своего влияния, пишет колумбийское издание El Tiempo. 7 марта 2014 El Tiempo

Милиция Киева расследует «голую фотосессию» на Майдане Кадры, на которых милиционеры заставляют мужчину стоять голышом на 10-градусном морозе, вызвали бурную реакцию, сообщает NTN24. Киевская милиция уже пообещала расследовать неприемлемые действия своих сотрудников. 24 января 2014 NTN24

Российский робот-космонавт составит компанию экипажу МКС Российский робот SAR-401 отправится в следующем году на Международную космическую станцию и присоединится к членам экипажа МКС. Как отмечает Caracol TV, управлять этим «космонавтом» будут с Земли с помощью специального костюма. 29 ноября 2013 Caracol TV

В Москве определились претендентки на корону «Мисс Вселенной» Жюри проходящего в Москве конкурса «Мисс Вселенная» выбрало 15 участниц, которые и продолжат борьбу в финале. Главной претенденткой на корону считают конкурсантку, представляющую Филиппины, сообщает канал Caracol TV. 7 ноября 2013 Caracol TV

Колумбия возмущена «вторжением» ТУ-160 Власти Колумбии протестуют. Причиной скандала стали два российских бомбардировщика Ту-160, которые, по словам колумбийского президента, нарушили воздушное пространство этого латиноамериканского государства, передает канал Caracol TV. 6 ноября 2013 Caracol TV

Багаж королев красоты страдает от лишнего веса Конкурс «Мисс Вселенная» в этом году проходит в Москве. И чтобы не замерзнуть, участницы привезли с собой по несколько чемоданов, доверху набитых не только платьями, но и теплой одеждой, передает Caracol TV. Но бережнее всего каждая конкурсантка хранит наряд, в котором надеется покорить судей. 5 ноября 2013 Caracol TV

Владимира Путина выдвинули на Нобеля за Беслан, Южную Осетию и Сирию Международная академия духовного единства и сотрудничества выдвинула кандидатуру Владимира Путина на получение Нобелевской премии мира. Как пояснил президент этой организации, к принятию этого решения их побудила миротворческая деятельность президента РФ в связи с событиями в Беслане, Южной Осетии и Сирии, сообщает канал Caracol TV. 2 октября 2013 Caracol TV