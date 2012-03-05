NTN24
NTN24: Спутать «Боинг» с самолетом Путина было очень просто
В связи с трагедией появляется множество версий произошедшего, сообщает NTN24. Украинская сторона обвиняет «пророссийских сепаратистов» в совершении «теракта». Эту версию поддерживает сам президент Порошенко. Однако, отмечает аргентинский телеканал, в России появляются и другие версии, в том числе неудавшееся нападение на самолет Путина.
Милиция Киева расследует «голую фотосессию» на Майдане
Кадры, на которых милиционеры заставляют мужчину стоять голышом на 10-градусном морозе, вызвали бурную реакцию, сообщает NTN24. Киевская милиция уже пообещала расследовать неприемлемые действия своих сотрудников.
Посол РФ: Россия защищает сирийский народ, а не режим Асада
Россия не защищает режим Башара Асада, а пытается защитить сирийский народ, заявил посол России в Мексике Эдуард Малаян в интервью каналу NTN24. Он также выразил надежду, что разум в этой ситуации все же победит, и западные партнеры Москвы осознают, какой серьезный шаг они собираются предпринять.
Накануне G8 Путин и Кэмерон обсудят в Лондоне сирийский вопрос
В ходе своего выступления в палате общин премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон подтвердил, что в это воскресенье он встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Одной из главных тем встречи станет поиск выхода из сирийского кризиса, передает канал NTN24.
Россия готова отправить на Голанские высоты своих миротворцев
В ответ на предложение РФ отправить на Голанские высоты российских миротворцев не поступало ни одного негативного комментария, заявил Сергей Лавров во время визита в Бразилию. Кроме этого, дипломат подчеркнул, что инициатива направить туда военных преследует цель обеспечить безопасность в регионе.
В Москве мигрантов освободили после десятилетнего рабства
В подвале одного из московских магазинов незаконно удерживали мигрантов из Средней Азии. Хозяева заставляли их бесплатно работать, подвергали побоям и издевательствам на протяжении 10 лет. Этот случай не единичный: рабство в России становится массовым явлением, утверждают правозащитники.
Российские пожарные предотвратили самоубийство девушки
Российские пожарные предотвратили самоубийство семнадцатилетней девушки. Они действовали оперативно и слаженно, благодаря чему девушка была спасена в считанные секунды, сообщает NTN24.
Сирийская оппозиция просит у Москвы «зеленый свет» на интервенцию
На переговорах в Москве представители сил, оппозиционных Башару Асаду, попросили Россию не препятствовать решению о вмешательстве сил ООН в сирийский конфликт. По их словам, необходимым условием для прекращения кровопролития является смещение Асада.
Президент объявил траур в память о жертвах катастрофы под Тюменью
Дмитрий Медведев объявил траур в память о 31 погибшем в катастрофе под Тюменью. Также глава государства дал распоряжение местным властям оказать необходимую помощь семьям погибших.
Выступающих за «Россию без Путина» разогнала полиция
Выступающих за «Россию без Путина» и «Свободу собраний всегда и везде» разогнали в Москве и Санкт-Петербурге. В результате 75 человек были задержаны.
Поддержка россиян обеспечила Путину возвращение в Кремль
Владимир Путин, лидирующий на президентских выборах, заявил о своей победе. Поддержать премьера на улицы российской столицы вышли более 100 тысяч его сторонников. Тем не менее представители оппозиции уже заявили о проведении акций протестов против новоизбранного лидера.