NTN24: Спутать «Боинг» с самолетом Путина было очень просто В связи с трагедией появляется множество версий произошедшего, сообщает NTN24. Украинская сторона обвиняет «пророссийских сепаратистов» в совершении «теракта». Эту версию поддерживает сам президент Порошенко. Однако, отмечает аргентинский телеканал, в России появляются и другие версии, в том числе неудавшееся нападение на самолет Путина. 18 июля 2014 NTN24

Милиция Киева расследует «голую фотосессию» на Майдане Кадры, на которых милиционеры заставляют мужчину стоять голышом на 10-градусном морозе, вызвали бурную реакцию, сообщает NTN24. Киевская милиция уже пообещала расследовать неприемлемые действия своих сотрудников. 24 января 2014 NTN24

Посол РФ: Россия защищает сирийский народ, а не режим Асада Россия не защищает режим Башара Асада, а пытается защитить сирийский народ, заявил посол России в Мексике Эдуард Малаян в интервью каналу NTN24. Он также выразил надежду, что разум в этой ситуации все же победит, и западные партнеры Москвы осознают, какой серьезный шаг они собираются предпринять. 31 августа 2013 NTN24

Накануне G8 Путин и Кэмерон обсудят в Лондоне сирийский вопрос В ходе своего выступления в палате общин премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон подтвердил, что в это воскресенье он встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Одной из главных тем встречи станет поиск выхода из сирийского кризиса, передает канал NTN24. 13 июня 2013 NTN24

Россия готова отправить на Голанские высоты своих миротворцев В ответ на предложение РФ отправить на Голанские высоты российских миротворцев не поступало ни одного негативного комментария, заявил Сергей Лавров во время визита в Бразилию. Кроме этого, дипломат подчеркнул, что инициатива направить туда военных преследует цель обеспечить безопасность в регионе. 12 июня 2013 NTN24

В Москве мигрантов освободили после десятилетнего рабства В подвале одного из московских магазинов незаконно удерживали мигрантов из Средней Азии. Хозяева заставляли их бесплатно работать, подвергали побоям и издевательствам на протяжении 10 лет. Этот случай не единичный: рабство в России становится массовым явлением, утверждают правозащитники. 2 ноября 2012 NTN24

Российские пожарные предотвратили самоубийство девушки Российские пожарные предотвратили самоубийство семнадцатилетней девушки. Они действовали оперативно и слаженно, благодаря чему девушка была спасена в считанные секунды, сообщает NTN24. 17 октября 2012 NTN24

Сирийская оппозиция просит у Москвы «зеленый свет» на интервенцию На переговорах в Москве представители сил, оппозиционных Башару Асаду, попросили Россию не препятствовать решению о вмешательстве сил ООН в сирийский конфликт. По их словам, необходимым условием для прекращения кровопролития является смещение Асада. 12 июля 2012 NTN24

Президент объявил траур в память о жертвах катастрофы под Тюменью Дмитрий Медведев объявил траур в память о 31 погибшем в катастрофе под Тюменью. Также глава государства дал распоряжение местным властям оказать необходимую помощь семьям погибших. 3 апреля 2012 NTN24

Выступающих за «Россию без Путина» разогнала полиция Выступающих за «Россию без Путина» и «Свободу собраний всегда и везде» разогнали в Москве и Санкт-Петербурге. В результате 75 человек были задержаны. 2 апреля 2012 NTN24