NTN24: Мадуро обвинил Гуаидо в предательстве родины

13:44 Кокорин заявил, что «Зенит» оказал ему поддержку во время заключения Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин рассказал о поддержке со стороны клуба во время его заключения по делу о драках в центре Москвы.

13:43 Борт с освобождёнными в рамках обмена украинцами прибыл в Киев Специальный борт с вернувшимися по обмену гражданами Украины приземлился в аэропорту Борисполь.

13:31 Тренер Порье считает американца фаворитом в бою с Нурмагомедовым Тренер американского бойца смешанного стиля Дастина Порье Майк Браун заявил, что считает своего подопечного фаворитом в предстоящем титульном поединке с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

13:30 Самолёт с освобождёнными на Украине гражданами прилетел в Москву Спецборт отряда «Россия», вылетевший из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, приземлился в Москве.

13:27 В Германии расследуют пропажу обсерватории со дна Балтийского моря Со дна Балтийского моря исчезла немецкая обсерватория, которая собирала научные данные, сообщили в Центре океанических исследований GEOMAR.

13:16 Сборная России по футболу показала, что осталось за кадром в матче с Шотландией Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала видео, в котором показала, что осталось за кадром в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года с Шотландией.

13:14 Зеленский прибыл в аэропорт Борисполь В аэропорт Борисполь прибыл украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом информирует «112 Украина».

13:02 В РКЦ «Прогресс» хранятся около 40 ракет «Союз» Генеральный директор предприятия РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что на предприятии хранятся около 40 ракет-носителей «Союз».

13:00 Тарпищев назвал гроссмейстерской победу Медведева в полуфинале US Open Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева над представителем Болгарии Григором Димитровым в полуфинале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

12:45 Путин поздравил москвичей и гостей столицы с Днём города Российский лидер Владимир Путин в ходе торжественных мероприятий на ВДНХ поздравил москвичей и гостей столицы с Днём города.

12:45 Гилерме признал свою ошибку в матче Россия — Шотландия Вратарь сборной России по футболу Маринато Гилерме признал свою ошибку в эпизоде с пропущенным мячом в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года с Шотландией.

12:29 Южный поделился ожиданиями от матча Медведев — Надаль в финале US Open Двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Михаил Южный поделился ожиданиями от предстоящего матча между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем в финале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

12:29 Самолёт с российскими гражданами вылетел из Киева в Москву В СБУ подтвердили, что спецборт отряда «Россия» с российскими гражданами вылетел из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

12:20 Экс-футболист «Анжи» Это'О объявил о завершении карьеры Бывший нападающий махачкалинского «Анжи» и сборной Камеруна по футболу Саммуэль Это'О объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 38 лет.

12:15 Тральщик «Иван Антонов» прибыл в Севастополь Тральщик Черноморского флота «Иван Антонов» прибыл в Севастополь. Об этом информирует ТАСС.

12:00 Дзюба отреагировал на выход Медведева в финал US Open Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба поздравил отечественного теннисиста Даниила Медведева с выходом в финал заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

11:58 На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества В городе Белореченске Краснодарского края более 30 тыс. человек остались без электроснабжения. Об этом сообщили в Минэнерго.

11:48 Южный: не стал бы связывать успех Медведева с развитием российского тенниса Двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Михаил Южный считает, что не стоит связывать успешное выступление Даниила Медведева с развитием школы российского тенниса.

11:43 Иран задержал танкер в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе танкер с 12 членами экипажа на борту по подозрению в незаконной перевозке топлива.

11:41 Южный удивлён выходом Медведева в финал US Open Бывший российский теннисист Михаил Южный впечатлён выступлением соотечественника Даниила Медведева на US Open, где ему удалось выйти в финал.

11:35 Медведев рассказал об изменениях в своей игре, которые помогли ему выйти в финал US Open Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об изменениях в своей игре, которые помогли выйти в финал заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

11:27 Адвокат рассказал об отбытии освобождённых россиян с Украины Вошедшие в списки освобождения осуждённых и заключённых между Киевом и Москвой вылетают самолётом с Украины в Россию, заявил украинский адвокат Валентин Рыбин.

11:14 Монсон считает, что Порье победит Нурмагомедова Боец смешанных единоборств и депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон поделился ожиданиями от титульного поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

11:13 Евродепутат призвал Францию отменить санкции против России Французский депутат Европейского парламента Тьерри Мариани заявил в эфире радиостанции France Info, что первым шагом Франции для улучшения отношений с Россией должно стать снятие антироссийских санкций.

11:00 Медведев считает Надаля одним из величайших чемпионов в истории тенниса Российский теннисист Даниил Медведев высказался об испанце Рафаэле Надале в преддверии их встречи в финале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

10:57 Нижне-Бурейская ГЭС введена в промышленную эксплуатацию В Амурской области введена в промышленную эксплуатацию Нижне-Бурейская ГЭС. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «РусГидро».

10:48 Черчесов считает, что сборная России сыграла вальяжно в первые минуты матча с Шотландией Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победу национальной команды над Шотландией в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

10:43 Киселёв рассказал о скором вылете Вышинского из Киева в Москву Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский вылетит из Киева в Москву, заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

10:35 В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей В России увеличили размер премий для молодых научных работников с 500 тыс. до 1 млн рублей.

10:33 Кокорин и Мамаев отреагировали на приглашение Кадырова в «Ахмат» Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые 17 сентября будут освобождены из колонии по УДО, отреагировали на поддержку президента Чечни Рамзана Кадырова, который выразил готовность пригласить игроков в грозненский «Ахмат».

10:22 Иран не намерен ограничивать доступ МАГАТЭ к ядерным объектам Представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что Тегеран не намерен ограничивать доступ МАГАТЭ к ядерным объектам. Об этом информирует ISNA.

10:18 Надаль назвал Медведева самым сильным соперником для финала US Open Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от матча с россиянином Даниилом Медведевым в финале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

10:02 Дзюба прокомментировал победу сборной России над Шотландией Капитан сборной России по футболу нападающий Артём Дзюба поделился эмоциями от победы национальной команды над Шотландией (2:1) в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

09:56 СМИ сообщили о выехавших из СИЗО «Лефортово» автобусах с моряками Автобусы, в которых, предположительно, могут находиться украинские моряки, нарушившие российскую морскую границу, выехали из СИЗО «Лефортово».

09:53 Футболисты Кокорин и Мамаев передали привет заключённым СИЗО Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые 17 сентября будут освобождены из колонии по УДО, передали привет своим бывшим сокамерникам в СИЗО «Бутырка».

09:41 Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов. Он скончался в возрасте 80 лет. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на первого секретаря Амурского обкома КПРФ Романа Кобызова.

09:41 Сборная Бразилии по футболу сыграла вничью с Колумбией в контрольном матче Сборная Бразилии по футболу разошлась миром с командой Колумбии в контрольном матче.

09:29 Фергюсон: ожидаю двойной нокаут в бою Нурмагомедова и Порье Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка между американцем Дастином Порье и чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

09:24 В Иране объявили о новых мерах по ядерной программе Иран принял решение отбирать материал из обогащённого и обеднённого урана. Такой шаг предпринят в связи с отказом от выполнения ряда обязательств по ядерной сделке. Об этом сообщили в Организации атомной энергии Ирана.

09:14 Медведев признался в любви США после победы над Димитровым на US Open Российский теннисист Даниил Медведев признался в любви США после победы над болгарином Григором Димитровым в полуфинале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

09:07 На Филиппинах в результате взрыва пострадали семь человек В городе Исулан на юге Филиппин около рынка взорвалась самодельная бомба. В результате инцидента пострадали семь человек.

08:49 Почётной императрице Японии проведут операцию по удалению опухоли груди Почетная императрица Японии Митико, мать нынешнего императора Нарухито, была госпитализирована перед операций по удалению злокачественной опухоли груди.

08:32 В Азербайджане в ДТП с автобусом и грузовиком погиб один человек В Шамкирском районе Азербайджана в результате столкновения автобуса с грузовиком погиб один человек, ещё 15 пострадали.

08:17 В Австралии потерпел крушение вертолёт В Австралии потерпел крушение вертолёт, на борту которого находились пять человек. Об этом информирует The Australian.

08:02 Трамп предложил разместить пострадавших от урагана на круизных судах Президент США Дональд Трамп предложил размещать пострадавших от урагана «Дориан» на круизных судах.

07:37 Надаль стал соперником Медведева по финалу US Open Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.

07:35 В ЛНР сообщили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки два раза нарушили режим прекращения огня.

07:15 Африканский союз восстановил членство Судана в организации Африканский союз (АС) восстановил членство Судана в организации после формирования в стране гражданского правительства.

06:54 Число погибших из-за урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 43 В результате урагана «Дориан» на Багамских островах погибли по меньшей мере 43 человека.