NTN24: Мадуро обвинил Гуаидо в предательстве родины

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил оппозиционного лидера Хуана Гуаидо в попытке сдать спорную с Гайаной территорию Эссекибо в обмен на более широкую международную поддержку, передаёт колумбийский канал NTN24. Венесуэльский лидер также заявил, что Гуаидо должен предстать перед судом за предательство родины.
Николас Мадуро попросил Генеральную прокуратуру, действующую в рамках его режима, предпринять действия в отношении исполняющего обязанности президента Венесуэлы Хуана Гуаидо. Мадуро обвинил последнего в желании сдать оспариваемую с Гайаной территорию Эссекибо в обмен на более широкую международную поддержку.
По словам Мадуро, Гуаидо должен привлечён к суду за предательство родины.
НИКОЛАС МАДУРО, президент Венесуэлы: В наших руках оказались доказательства того, как этот бандит и предатель родины Хуан Гуаидо ведёт переговоры о передаче Эссекибо в обмен на политическую поддержку своего фантасмагорического фальшивого якобы правительства. Я считаю, что генеральная прокуратура — и я твёрдо придерживаюсь этой точки зрения — должна действовать без промедления, потому что намерение продать Эссекибо — это предательство родины.
Тренер американского бойца смешанного стиля Дастина Порье Майк Браун заявил, что считает своего подопечного фаворитом в предстоящем титульном поединке с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева над представителем Болгарии Григором Димитровым в полуфинале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
Двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Михаил Южный поделился ожиданиями от предстоящего матча между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем в финале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
Боец смешанных единоборств и депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон поделился ожиданиями от титульного поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
Французский депутат Европейского парламента Тьерри Мариани заявил в эфире радиостанции France Info, что первым шагом Франции для улучшения отношений с Россией должно стать снятие антироссийских санкций.
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые 17 сентября будут освобождены из колонии по УДО, отреагировали на поддержку президента Чечни Рамзана Кадырова, который выразил готовность пригласить игроков в грозненский «Ахмат».
Капитан сборной России по футболу нападающий Артём Дзюба поделился эмоциями от победы национальной команды над Шотландией (2:1) в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка между американцем Дастином Порье и чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Иран принял решение отбирать материал из обогащённого и обеднённого урана. Такой шаг предпринят в связи с отказом от выполнения ряда обязательств по ядерной сделке. Об этом сообщили в Организации атомной энергии Ирана.