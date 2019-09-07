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NTN24: Мадуро обвинил Гуаидо в предательстве родины

Материал представлен в переводе ИноТВ
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил оппозиционного лидера Хуана Гуаидо в попытке сдать спорную с Гайаной территорию Эссекибо в обмен на более широкую международную поддержку, передаёт колумбийский канал NTN24. Венесуэльский лидер также заявил, что Гуаидо должен предстать перед судом за предательство родины.
Николас Мадуро попросил Генеральную прокуратуру, действующую в рамках его режима, предпринять действия в отношении исполняющего обязанности президента Венесуэлы Хуана Гуаидо. Мадуро обвинил последнего в желании сдать оспариваемую с Гайаной территорию Эссекибо в обмен на более широкую международную поддержку.
 
По словам Мадуро, Гуаидо должен привлечён к суду за предательство родины.
 
НИКОЛАС МАДУРО, президент Венесуэлы: В наших руках оказались доказательства того, как этот бандит и предатель родины Хуан Гуаидо ведёт переговоры о передаче Эссекибо в обмен на политическую поддержку своего фантасмагорического фальшивого якобы правительства. Я считаю, что генеральная прокуратура — и я твёрдо придерживаюсь этой точки зрения — должна действовать без промедления, потому что намерение продать Эссекибо — это предательство родины.
 
Дата выхода в эфир 06 сентября 2019 года.
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источник
NTN24 Колумбия Южная Америка
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Венесуэла Латинская Америка Николас Мадуро суд Хуан Гуаидо
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